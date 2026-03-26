திமுக இப்போவே 15 இடங்களில் வெற்றி...!? ஒளிந்திருக்கும் அரசியல் டீல் - பின்னணி என்ன?

TN Assembly Election Updates: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், திமுக அதன் உதயசூரியன் சின்னத்தில் 175 தொகுதிகளிலும், அதிமுக அதன் இரட்டை சின்னத்தில் 169 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன. இந்தச் சூழலில், இப்போதே திமுக 15 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றுவிட்டதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். இதுகுறித்து இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 26, 2026, 09:04 PM IST
  • வரும் ஏப்ரல் 23இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்.
  • வரும் மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை.
  • வரும் மார்ச் 30இல் வேட்பு மனு தாக்கல் தொடக்கம்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 அப்டேட்ஸ்: தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளும் தேர்தலை எதிர்கொள்ள பக்காவாக ரெடியாகி வருகின்றன. முன்னணி கட்சிகள் ஏற்கெனவே தேர்தல் வேலைகளில் விறுவிறுவென தீவிரமாக இயங்கி வருகிறார்கள். 

வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிவரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் அதற்கிடையே வெறும் நான்கு வேலைநாள்கள் மட்டுமே உள்ளதால், தேர்தல் பணிகள் இன்னும் வேகமெடுத்துள்ளன. ஏற்கெனவே, எந்தெந்த கூட்டணியில், எந்தெந்த கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன? என்பது ஏறத்தாழ உறுதியாகிவிட்டது.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 28, தேமுதிக 10, விசிக 8, சிபிஎம் 5, சிபிஎம் 5, மதிமுக 4, முஸ்லீம் லீக் 2, கொமதேக 2, மமக 2 என 66 தொகுதிகள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் மதிமுக 3 தொகுதிகளிலும், கொமதேக 2 தொகுதிகளிலும், மமக 2 தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன. மொத்தமாக 175 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னம் போட்டியிடுகிறது. கடந்த 2021 தேர்தலில், 188 தொகுதிகளில் திமுக போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக 27, பாமக 18, அமமுக 11, தமாகா 5, ஐஜேக 2, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் 1, புரட்சி பாரதம் 1 என கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 169 தொகுதிகளில் இரட்டை இலை போட்டியிடுகிறது. தவெகவும், நாதகவும் தனியாய் களம் காண்கின்றன. நாதக 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளரை அறிவித்துவிட்டு பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்டது, தமிழக வெற்றிக் கழகமும் நாளை முதற்கட்ட வேட்பாளர்களையும் அறிவித்துவிட்டு பிரச்சாரத்தை தொடங்க இருக்கிறது.

15 தொகுதிகளில் திமுக இப்போவே வெற்றி...?

இது ஒருபுறம் இருக்க, திமுக கூட்டணிக்கு இப்போதே 15 இடங்கள் உறுதியாகிவிட்டது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். இன்னும் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்காத நிலையில், வேட்புமனுவே தாக்கல் செய்யாத நிலையில்,  அது எப்படி திமுக கூட்டணிக்கு 15 தொகுதிகள் உறுதி என கூற முடியும்...? நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது. அதற்குரிய விளக்கத்தை இத்தொகுப்பில் காணலாம். அதற்கு முன் அதிமுக பாஜக, பாமக, அமமுக மற்றும் தமாகா ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியுள்ள இடங்களை முதலில் பார்க்கலாம். 

பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 27 தொகுதிகள்: 

மயிலாப்பூர், ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தளி, ராசிபுரம், மொடக்குறிச்சி, அவினாசி, திருப்பூர் (தெற்கு), உதகமண்டலம், கோவை (வடக்கு), கந்தர்வக்கோட்டை, புதுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மதுரை (தெற்கு), மானாமதுரை, திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை), ராமநாதபுரம், சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், ராதாபுரம், நாகர்கோவில், குளச்சல், பத்மநாபபுரம், விளவங்கோடு.

பாமக போட்டியிடும் 18 தொகுதிகளின் பட்டியல்:

பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளில் தர்மபுரி, பென்னாகரம், விக்கிரவாண்டி, சோளிங்கர், திருப்போரூர், உத்திரமேரூர், போளூர், செஞ்சி, விருத்தாசலம், சேலம் (மேற்கு), சேலம் (வடக்கு), மயிலாடுதுறை, ஜெயங்கொண்டம், ரிஷிவந்தியம், காட்டுமன்னார்கோவில் (தனி), கீழ்வேளூர் (தனி), பெரம்பூர் மற்றும் அம்பத்தூர் - மாம்பழம் சின்னம்

அமமுக போட்டியிடும் 11 தொகுதிகளின் பட்டியல்:

பூந்தமல்லி (தனி), சைதாப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், மடத்துக்குளம், திருச்சி (மேற்கு), மன்னார்குடி, திருவையாறு, காரைக்குடி, பெரியகுளம் (தனி), ஒட்டப்பிடாரம் (தனி), நாங்குநேரி, தமாகா - குக்கர் சின்னம்

தமாகா போட்டியிடும் 5 தொகுதிகளின் பட்டியல்:

ஒட்டன்சத்திரம், ஈரோடு (மேற்கு), ராணிப்பேட்டை, கிள்ளியூர், கும்பகோணம் - தாமரை சின்னம்

இந்தச் சூழலில், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 15 தொகுதிகள் மிக கடினமான தொகுதிகளை ஒதுக்கியுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அதாவது, 14 திமுக அமைச்சர்களின் தொகுதிகளையும், சபாநாயகர் அப்பாவுவின் தொகுதியையும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு கொடுத்து, அதிமுக ஒதுங்கியுள்ளதாக தெரிகிறது. இதன்மூலம், திமுகவுக்கு எளிமையான வெற்றி கிடைக்கும் என்றும் இங்கு அதிமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பெரியளவில் வெற்றிவாய்ப்பே இல்லை என்றும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர். அதனால் இப்போதே இந்த 15 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி என எழுதிவிடலாம் என கூறப்படுகிறது.

15 தொகுதிகள் என்னென்ன?

பாஜக vs திமுக அமைச்சர்கள்

எ.வ.வேலு – திருவண்ணாமலை

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் – திருச்செந்தூர்

ஆவடி நாசர் – ஆவடி

மனோ தங்கராஜ் – பத்மநாபபுரம்

பெரியகருப்பன் – திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை)

மதிவேந்தன் – ராசிபுரம்

சபாநாயகர் அப்பாவு – ராதாபுரம்

பாமக vs திமுக அமைச்சர்

ஆர்.ராஜேந்திரன் – சேலம் வடக்கு

அமமுக vs திமுக அமைச்சர்கள் 

கே.என்.நேரு – திருச்சி மேற்கு

மா.சுப்பிரமணியன் – சைதாப்பேட்டை

டி.ஆர்.பி.ராஜா – மன்னார்க்குடி

தமாகா vs திமுக அமைச்சர்கள்

முத்துசாமி – ஈரோடு மேற்கு

சக்கரபாணி – ஒட்டன்சத்திரம்

ஆர்.காந்தி – ராணிப்பேட்டை

மேலும், இந்த இடங்கள் மட்டுமின்றி திமுக கோட்டையாக விளங்கும் பல இடங்களை அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியிருப்பதன் மூலம் நேரடி போட்டியை தவிர்ப்பதாக புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது. இந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு தோற்பதற்கு அதை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தள்ளிவிடலாம். இதன்மூலம், அதிமுக தோற்கும் விகிதம் குறையும். தமிழக அமைச்சரவையில் மொத்தம் 35 அமைச்சர்கள் இருக்கும் சூழலில் 14 அமைச்சர்களின் தொகுதிகளை அதிமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தள்ளியிருக்கிறது.

திமுகவும் இதையே செய்யும்...

ஆனால் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி உள்பட மீதமுள்ள 21 அமைச்சர்களுடன் அதிமுக நேரடியாக மோதும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, திமுகவும் கூட அதிமுக பலமாக இருக்கும் இடங்களை தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அதிகம் தள்ளிவிட பார்க்கும் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் கட்சிகள் இப்படி செய்வது வாடிக்கையானதுதான். 

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

