திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: மீண்டும் உரசல்... கொளுத்தி போட்ட ஜோதிமணி - என்ன தான் நடக்கிறது?

திமுக - காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீடு அப்டேட்: திமுக மற்றும் தவெக என இருக் கட்சிகளும் இன்று அதன் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சொல்லி வைத்ததுபோல் இரு கட்சிகளும் இன்னும் வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவிக்கவில்லை.
அதிமுக அறிவித்த 150 வேட்பாளர்கள்
தவெக தனித்து போட்டியிடும் நிலையில், வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 29) சென்னை நுங்கம்பாக்கம் தாஜ் கோரமண்டல் ஹோட்டலில் நடைபெறும் நிகழ்வில், 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிமுகம் செய்து வைக்க இருக்கிறார். அதிமுகவோ 150 வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டது. ஓரளவு அனைத்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் தொகுதிகளையும் ஒதுக்கிவிட்டது. சில தினங்களில் கூட்டணி கட்சிகள் உள்பட அனைத்து தொகுதிகளின் வேட்பாளர்களும் அதிமுக கூட்டணியில் உறுதியாகிவிடும்.
பின்தங்கியிருக்கும் திமுக
ஆனால், தேர்தல் ரேஸில் இன்னும் திமுக மட்டும் பின்தங்கியே உள்ளது. இன்னும் வேட்பாளர்களையும் அறிவிக்கவில்லை, எந்தெந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதி? என்பதும் இன்னும் உறுதியாகவில்லை. பல கட்சிகளுடன் தொகுதிகள் உடன்பாடு நிறைவடைந்த நிலையில், இன்னும் ஓரிரு கட்சிகளுடன் பங்கீடு உறுதியான பின்னர் தொகுதிகளை கூட்டணி தலைவர் என்ற ரீதியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பார் என தெரிகிறது.
நாளை வெளியாகும் அறிவிப்பு
இதுகுறித்து அண்ணா அறிவாயலத்தில் இன்று (மார்ச் 28) பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், "திமுக பேச்சுவார்த்தை குழுவோடு 2ஆம் கட்டமாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் விசிகவின் 8 தொகுதிகள் அடையாளம் கண்டு உள்ளோம். திமுக - விசிக இடையே தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து ஆகிவிட்டது" என தெவித்தார். மேலும் அவர், "எந்தெந்த தொகுதிகள் என முறைப்படி முதல்வர் அறிவிப்பார். எங்களுக்கு திருப்திகரமாக பேச்சுவார்த்தை இருந்தது. விருப்பமான தொகுதி கிடைத்துள்ளது. அனைத்து கட்சிகளுக்கும் தொகுதி ஒதுக்கிய பிறகு முதல்வர் நாளை (மார்ச் 28) அறிவிப்பார்" என்றார்.
திமுகவின் சிக்கல்
திமுக கூட்டணியில் முன்னணி கட்சிகளான காங்கிரஸ் 28, தேமுதிக 10, விசிக 8, சிபிஎம் 5, சிபிஐ 5, மதிமுக 4 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 175 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வேட்பாளர்கள் களமிறக்கப்பட இருக்கிறார்கள். இந்தச் சூழலில், காங்கிரஸ் மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகளுடன் மட்டுமே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடிப்பதாக தெரிகிறது. இந்த இருக் கட்சிகளும் அதிக கோரிக்கைகளை கொண்டுள்ளதால் அதை ஏற்பதில் திமுகவுக்கு சிக்கல் நீடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இப்போ எப்படி இருக்கு?
அதிலும், தற்போதைய சிட்டிங் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் சிலருக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்க திமுக தயங்குவதாக கூறப்படுகிறது. சில காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களின் செயல்பாடுகள் திருப்திகரமாக இல்லையென்பதால் திமுக தயக்கம் காட்டுகிறது என தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன. ஏற்கெனவே, ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு, கூட்டணியை உறுதிசெய்வதில் நீடித்த உரசல்கள் ஆகியவை களத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் இடையே பிளவை உண்டாக்கியிருக்கிறது.
2004ஆம் ஆண்டில் இருந்து தற்போது வரை, அதாவது 22 ஆண்டுகளில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் இந்த கூட்டணி உடைந்திருந்தது. அதாவது 2013இல் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியில் இருந்து திமுக வெளியேறியது. அதன்பின், 2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் திமுக - காங்கிரஸ் கைக்கோர்த்தது. அதன்பின், 2016இல் மட்டுமே இந்த கூட்டணி பின்னடவை சந்தித்து. அதன்பின் அனைத்து தேர்தல்களிலும் இந்த கூட்டணி பெரியளவில் வெற்றிபெற்றது. தற்போது கூட இந்தியா கூட்டணிக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து 39 எம்.பி.க்கள் உள்ளனர். இதற்கு திமுக - காங்கிரஸின் நல்லுறவும் முக்கிய காரணம்.
இந்தச் சூழலில், தற்போதைய 2026 தேர்தலில்தான் இந்த கூட்டணியில் சிறு உரசல்கள் தொடங்கின. ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு, தவெகவுடன் நடத்திய மறைமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் பெரிய கூட்டணிக்குள் சலசலப்பை அதிகப்படுத்தியது. கடந்த தேர்தலில் 25 தொகுதிகளில் போட்டியில் 18-ஐ வென்ற காங்கிரஸ், இம்முறை அதிக சீட்டை எதிர்பார்த்து விடாப்பிடியாக நின்று 28 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளையும், 1 மாநிலங்களவை தொகுதியையும் பெற்றிருக்கிறது. இதன்மூலம், திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி மீண்டும் பிரச்னையில்லாமல் இருப்பதாக கூறப்பட்டது. தேர்தலுக்கு பின்தான் பிரச்னை தொடங்கும் என பேசப்பட்டது.
ஜோதிமணி அதிருப்தி
அப்படியிருக்க, தற்போது தொகுதிகளை உறுதிசெய்வதிலும் பிரச்னை நீடிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திமுக - காங்கிரஸ் இடையே உரசல்கள் இருக்கிறதோ இல்லையோ, காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்குள்ளேய புகைச்சல்கள் கிளம்பியிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கரூர் மக்களவை உறுப்பினர் ஜோதிமணி, திமுக - காங்கிரஸ் தொகுதி தேர்வில் தனது அதிருப்தியை பதிவு செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ஜோதிமணி அவரது X தளத்தில், "காங்கிரஸ் கட்சியின் தொகுதி தேர்வில் எவ்வித வெளிப்படைத் தன்மையும் இல்லை. வெளிப்படைத்தன்மையோடும்,விரிவான விவாதத்திற்குப் பின்பே தொகுதி தேர்வு செய்யப்படவேண்டும் என்ற எங்கள் கருத்தை பொறுப்பாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
மௌனமாக இருக்க முடியாது
அனைத்துமே மிக ரகசியமான முறையில் நடைபெற்றது. காங்கிரஸ் கட்சியின் நலன் முழுக்கவும் சமரசம் செய்யப்பட்டுவிட்டது. நம் போன்ற உண்மையான காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களின் ஆண்டாண்டு கால உழைப்பை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சிக்காக ஒரு சிறு துறும்பைக் கூட கிள்ளிப்போட்டிராத சிலர் விற்றுத்திண்பதைப் பார்க்க வேதனையாக உள்ளது. இந்த மோசமான சூழலைக் கேள்வி கேட்காமல் மௌனமாக இருக்க முடியாது.
பொறுப்பாளர்கள், மாநிலத் தலைவர், சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் மட்டுமே கட்சியல்ல. லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களின் உணர்வும், உழைப்புமே கட்சி. பட்டியல் வெளியானதும் விரிவாகப் பேசலாம். இதே விற்பனை அணுகுமுறையோடு தான் வேட்பாளர் தேர்வும் நடக்குமென்றால் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது" என பதிவிட்டுள்ளார். ஜோதிமணியின் அதிருப்தி பெரும்பாலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை நோக்கியே இருக்கிறது. மேலும் அவருக்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியுடன் அவ்வப்போது உரசல்கள் வந்திருப்பதையும் இங்கு கவனிக்க வேண்டும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ