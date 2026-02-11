காங்கிரஸ் கோரிக்கை நிராகரிப்பு! கூட்டாட்சி முறைக்கு இடமில்லை -முதல்வர் ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்

MK Stalin Chennnai Speech: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக இரு கட்சிகளுக்கும் (திமுக மற்றும் காங்கிரஸ்) இடையில் கருத்து வேறுபாடு நிலவி வருகிறது என்ற ஊகங்களை நிராகரித்து, திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி வலுவாக உள்ளது என்று தமிழக முதல்வர் எம்.கே. ஸ்டாலின் சென்னையில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வில் தெரிவித்துள்ளார். திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி மற்றும் ஆட்சியில் பங்கு குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் என்ன கூறினார் என்பதை பார்ப்போம்.
2026 தேர்தலில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி நிலவரம்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பேசுகையில், "மாநிலத்தில் கூட்டணி ஆட்சி மற்றும் அதிகாரப் பகிர்வு என்படு தமிழ்நாட்டின் அரசியல் கலாச்சாரத்திற்கு பொருந்தாது என்பதை தெளிவுபடுத்தினார். காங்கிரஸ் இதை நன்கு புரிந்துகொள்கிறது. கூட்டணியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சிகள் வெற்றிபெறாது என்று அவர் கூறினார்.
திமுக காங்கிரஸ் இடையே பிளவு உள்ளதா? ஸ்டாலின் அதிரடி பதில்
கூட்டணி பிளவு குறித்த வதந்திகள் வேண்டுமென்றே பரப்பப்படுவதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார். காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியைப் பற்றி குறிப்பிட்டு, எங்களின் உறவு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது என்றும், அவரை ஒரு சகோதரர் என்றும் விவரித்தார். "திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி இணக்கமானது. மற்றவர்கள் எதிர்பார்ப்பது நடக்காது" என்று அவர் கூறினார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகள்
வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் குறித்து நம்பிக்கையுடன் இருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின், 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலை விட பெரிய சவால்களை திமுக எதிர்கொள்ளாது என்றார். தனது அரசாங்கத்தின் நலத்திட்டங்களை குறித்து அவர் எடுத்துரைத்தார்.
தோழி விடுதிகள் திட்டத்தின் நன்மைகள்
அதே நேரத்தில் தமிழக அரசின் சில நலத்திட்டங்கள் தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளதை முதல்வர் சுட்டிக்காட்டினார். குறிப்பாக 'தோழி' (Thozhi) விடுதித் திட்டத்தை மேற்கோள் காட்டி குறிப்பிட்டார். இந்தத் திட்டம் வேலைக்காக நகரங்களுக்கு குடிபெயரும் உழைக்கும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் மலிவு விலையில் தங்குமிடங்களை வழங்கும் இத்திட்டம், தற்போது ஒன்றிய அரசாலும் பின்பற்றப்படும் அளவுக்குப் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளதாக அவர் பெருமிதம் கொண்டார்.
திமுக கூட்டணியில் சலசலப்பு? முதல்வர் ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்
சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தமிழக அரசியலில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வந்த திமுக கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய 'ஆட்சியில் பங்கு'(Power-sharing) என்ற கோரிக்கைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
