/'தவெக ஆட்சியின் பித்தலாட்டம்' பதவி உயர்வில் சாதனையா - திமுக சொல்லும் உண்மை இதோ!

DMK vs TVK, TNEB AEE Promotion : தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் (TNEB) 300 உதவி செயற்பொறியாளர்களுக்கு (AEE) பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டதை, தவெக அரசு 'வரலாற்றில் முதன்முறை' என விளம்பரப்படுத்தி வருகிறது என்றும் ஆனால், இது திசை திருப்பும் வேலை என்றும் திமுக சாடியுள்ளது.
நாள் ஒரு பொய், பொழுதொரு புளுகு, தவெக ஆட்சியின் பித்தலாட்டம் என்றும் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது. உண்மையின் முகம் இதுதான் என்றும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் பதவி உயர்வு குளறுபடியும், TN DIPR-ன் பொய் பிம்பமும் என்றும் திமுக அந்த பதிவை போட்டுள்ளது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, வரலாற்றில் முதல் முறையாக 300 பொறியாளர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் பதவி உயர்வு ஆணைகள் மாண்புமிகு எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு. சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி வெளிப்படைத்தன்மையுடன் (Transparency)… pic.twitter.com/LbgrgMEZ86— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) June 6, 2026
ஆனால், 2000-2001ஆம் ஆண்டுகளில் பணியில் சேர்ந்த உதவி பொறியாளர்களின் 'Seniority' விவகாரம், பல ஆண்டுகளாக நீதிமன்றத்தில் இருந்தது என்றும் 2026ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி அன்று உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு, இந்த முட்டுக்கட்டையை உடைத்தது என்றும் திமுக குறிப்பிட்டுள்ளது. இதுவே உண்மை நிலவரம் என தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வந்த மறுநாளே, அதாவது மார்ச் 12ஆம் தேதி அன்று அப்போதைய திமுக அரசு 416 உதவி செயற்பொறியாளர்களை (AEE) மற்றும் செயற்பொறியாளர் (EE) பதவி உயர்விற்கு பரிசீலிக்கப் பட்டியலிட்டது என திமுக தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அந்த 416 பேர் அடங்கிய அதிகாரப்பூர்வ ஆவணத்தையும் திமுக அதன் X தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட இந்த செயல்முறையை, தற்போது தவெக அரசு தொடர்ந்தது சரி என குறிப்பிட்டுள்ள திமுக, ஆனால், தகுதிவாய்ந்த 416 பேரில், ஏன் 300 பேருக்கு மட்டும் தற்போது பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
அதேநேரத்தில், மீதமுள்ள 116 AEE-களுக்கு என்ன ஆனது? அவர்கள் தகுதியற்றவர்களா? அல்லது அவர்களைப் பழிவாங்கும் நோக்கம் ஏதேனும் உள்ளதா? என்றும் திமுக கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
நாள் ஒரு பொய்! பொழுதொரு புளுகு! சோபா மாடல் தவெக ஆட்சியின் பித்தலாட்டம்!— DMK (@arivalayam) June 7, 2026
உண்மையின் முகம் இதுதான்: TNEB பதவி உயர்வு குளறுபடியும், TN DIPR-ன் பொய் பிம்பமும்!
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் (TNEB) 300 உதவி செயற்பொறியாளர்களுக்கு (AEE) பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டதை, தவெக அரசு… pic.twitter.com/ync5hvCtes
மேலும், செய்திகளைத் திரித்து, திரைப்பட விளம்பர நிறுவனம் போலச் செயல்படும் , தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்பு துறை இந்த 116 பேரின் நிலை குறித்து மௌனம் காப்பது ஏன்? என்றும் தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே பொறியாளர்களின் நியாயமான எதிர்பார்ப்பு என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
உண்மையை மறைத்து மாயை உருவாக்கும் முயற்சியை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம் என்றும் திமுக தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளது. 300 தான் அதிகமா என்றால் இல்லை 700 மேற்பட்ட பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்ட வரலாறு உண்டு என குறிப்பிட்டுள்ள திமுக, 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 28ஆம் தேதி மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி அரசாணையையும் அப்பதிவில் இணைத்துள்ளது.