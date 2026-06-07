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'தவெக ஆட்சியின் பித்தலாட்டம்' பதவி உயர்வில் சாதனையா - திமுக சொல்லும் உண்மை இதோ!

TNEB AEE Promotion : 'வரலாற்றில் முதல்முறையாக' 300 பொறியாளர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டதாகவும், வெளிப்படைத்தன்மையுடன் வழங்கப்பட்டதாகவும் தவெக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதனை திமுக கடுமையாக கண்டித்துள்ளது. சில ஆதாரங்களை சமர்பித்து தவெக அரசின் வாதத்தை முற்றிலும் மறுத்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 07, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:48 PM IST
'தவெக ஆட்சியின் பித்தலாட்டம்' பதவி உயர்வில் சாதனையா - திமுக சொல்லும் உண்மை இதோ!
Image Credit: Image Credit : CM Vijay, MK Stalin (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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