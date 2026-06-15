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விஜய்யின் அடியாள்... பல பெண்கள் பாதிப்பு... திவ்யா சத்யராஜ் சொல்லும்... 'மிஸ்டர் ஜெ' யார்?

Divya Sathiyaraj : சினிமா கனவுகளோடு வரும் பெண்களை பெரிய நடிகர்களுடன் நடிக்க வைப்பதாக கூறி பலரின் வாழ்வை கெடுத்துள்ளார் என்றும்; அவர் முதல்வர் விஜய்யின் அடியாள் என்றும் திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி துணைச் செயலாளர் திவ்யா சத்யராஜ் பரபரப்பு குற்றம் சுமத்தி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 15, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:22 PM IST
விஜய்யின் அடியாள்... பல பெண்கள் பாதிப்பு... திவ்யா சத்யராஜ் சொல்லும்... 'மிஸ்டர் ஜெ' யார்?
Image Credit: Image Credits : Jagadish Palanisamy, Divya Sathyaraj (Image Source : Instagram)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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விஜய்யின் அடியாளால் பெண்கள் பாதிப்பு; திவ்யா சத்யராஜ் சொல்லும்... 'மிஸ்டர் ஜெ' யார்?
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