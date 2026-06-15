/விஜய்யின் அடியாள்... பல பெண்கள் பாதிப்பு... திவ்யா சத்யராஜ் சொல்லும்... 'மிஸ்டர் ஜெ' யார்?

Divya Sathiyaraj Latest News : மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் புத்தெழுச்சி நாள் விழா இன்று (ஜூன் 15) கொண்டாடப்பட்டது. சென்னை எழும்பூரில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் 'வேரை விழுதுகள் போற்றும், முத்தமிழ் கொடியை ஏற்றும்' என்ற தலைப்பில் நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில், திமுக முன்னாள் அமைச்சரும் திருச்சி தெற்கு திமுக மாவட்ட செயலாளருமான அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கலந்து கொண்டார். மேலும், அவ்விழாவில் திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி துணைச் செயலாளர் திவ்யா சத்யராஜ் கலந்துகொண்டார்.
தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய திவ்யா சத்யராஜ், "சமூக வலைத்தளங்களில் என்னைப் பற்றி பொய்யான அவதூறுகள் பேசி வருகின்றனர். நான் இனிமேல் தான் சத்தமாக பேசப் போகிறேன், பெரியார் மீது செருப்பு வீசிய பிறகுதான் அவர் அதிகமாக பேசினார். அது போல தான், நானும் பேச உள்ளேன்.
பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்திய இயக்கம் திமுக. மற்ற மாநிலங்கள் தமிழ்நாட்டைப் பார்த்து பொறாமைப்படும் அளவிற்கு கடந்து 5 ஆண்டு ஆட்சியில் தமிழ்நாடு அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற்றம் அடைந்தது.
வெற்றி பெறாத இடத்திலும் கூட நன்றி சொன்ன தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின். கொரோனா காலத்தில் உயிரைப் பற்றி கவலைப்படாமல் மக்களை சந்தித்த தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின். திமுகவின் மிகப்பெரிய சக்தி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு ஒரு அடியாள் உள்ளார். அவர் சமூக வலைத்தளங்களில் மாபியாக்களை உருவாக்கி பெண்களை அவதூறாக பேசிய வருகின்றனர். அந்த அடியாள் பெரிய கனவோடு சினிமாவில் நடிக்க வருபவர்களை சினிமாவில் வாய்ப்பு தருகிறேன் என கூறி பெண் வாழ்க்கையை அழித்து உள்ளார்.
சமூக வலைத்தளங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பெரிய அளவில் குற்றங்கள் நடைபெறுகிறது. நாங்கள் ஆளுங்கட்சி கிடையாது; யாருடைய வாழ்க்கையையும் அழிக்கக்கூடிய கட்சி இல்லை. முதல்வருக்கு ஒரு அடியாள் உள்ளார். அவர் சமூக தளங்களில் பெண்கள் குறித்து அவதூறு பரப்புகிறார். அவர் யார் என்று உங்களுக்கே தெரியும்... சினிமா கனவுகளோடு வரும் பெண்களை பெரிய நடிகர்களுடன் நடிக்க வைப்பதாக கூறி பலரின் வாழ்வை கெடுத்துள்ளார்" என்றார்.
முன்னதாக, இந்த விழாவில் திமுக மூத்த முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழி, புத்தாடைகள், பள்ளிக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, உபகரணங்கள், திருநங்கைகளுக்கு நல உதவி புத்தாடைகள், ரத்ததானம் அளித்தவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திவ்யா சத்யராஜ், "அனைத்து மாநிலங்களிலும் குற்றம் சம்பவங்கள் நடைபெறும், ஆளுங்கட்சி அதை எப்படி கையாளுகின்றனர் என்பது மிகவும் முக்கியம்.
திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது அண்ணா பல்கலைக்கழக சம்பவத்திற்கு எப்படி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஹனிமூன் பீரியட் கேட்கிறார், ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு நடவடிக்கை எடுப்பார். முதலமைச்சரின் அடியாள், அவரின் பெயரை சொல்ல விரும்பவில்லை" என்றார்.
மேலும், பத்திரிக்கையாளர்கள் கேட்டதன் பேரின்... 'மிஸ்டர் ஜெ' என்று அவரது முதல் எழுத்தை சூசகமாக கூறினார். திவ்யா சத்யராஜ், விஜய்யின் உதவியாளர் ஜெகதீஷ் பழனிசாமியை மறைமுகமாக சாடி உள்ளார்.
நிறைய பெண்கள் முதலமைச்சரின் அடியாளாக உள்ள 'ஜெ' என்ற வார்த்தை வரக்கூடிய அந்த நபரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர் ஒரு மாபியா நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். சமூக வலைத்தளங்களில் பெண்கள் பற்றி அவதூறாக பரப்பி வருகிறார். சின்ன கிராமத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பெண்களிடம் பெரிய நடிகர்களுடன் நடிக்க வாய்ப்பு வாங்கி தருவதாக கூறி பெண்களின் வாழ்க்கையை அழித்துள்ளார்.
அதில் ஒரு பெண் என்னுடைய பேஷன்ட். அவர் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்காக நிறைய உதவிகளை செய்து வருகிறேன். விஜய்யின் அடியாள் செய்த துன்புறுத்தலால் அவர் தனது சொந்த ஊருக்கே சென்றுவிட்டார். இந்த அரசின் ஒரு மாத சாதனையாக நான் எதையும் பார்க்கவில்லை... 3000 கோடி செலவு செய்து சமூக வலைத்தளங்களில் கருத்து பேசுபவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள்" என்றார்.
மின்சாரம் தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த திவ்யா சத்யராஜ், "மாஸ்டர் மகேந்திரன் பொதுமக்களுக்கு மின்சாரத்தை முதலில் கொடுக்கட்டும், பார்க்கலாம். மக்களுக்கு நல்லது செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அரசியலுக்கு வரலாம். சமூக வலைத்தளங்களில் பெண்களை மரியாதையாக தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் பேசினால் நன்றாக இருக்கும்" என்றார்.