  Tamil News
  Tamil Nadu
  திமுக தேமுதிக கூட்டணி: எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டி? பிரேமலதா சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

திமுக தேமுதிக கூட்டணி: எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டி? பிரேமலதா சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

DMK DMDK Alliance: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்துள்ள நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் முக்கிய கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:53 PM IST
  • திமுகவுடன் தேமுதிக கூட்டணி அமைத்துள்ளது
  • பழம் நழுவி பாலில் விழும் என கருணாநிதி அப்போது கூறினார்
  • பிரேமலதா பேட்டி

DMK DMDK Alliance: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்னும் ஒருசில மாதங்களில் நடக்க உள்ளது. இதனையொட்டி, தேமுதிக திமுகவுடன் கைகோர்த்துள்ளது. தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து  கூட்டணியை உறுதிப்படுத்தினார். தேமுதிக வரலாற்றில் திமுகவுடன் முதல்முறையாக கூட்டணி அமைத்தது. முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்தபிறகு, பொதுச் செயலளார் பிரேமலதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். 

திமுக கூட்டணியில் இணைந்தது ஏன்? 

அப்போது பேசிய அவர், "தேமுதிக திமுக உடன் இன்றுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளோம். எங்கள் கழகத்தின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் அவர்களின்  விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இந்த கூட்டணியை அமைத்துள்ளேன். 2016ஆம் ஆண்டு கூட்டணி அமைய வேண்டி இருந்தது. பழம் நழுவி பாலில் விழும் என கருணாநிதி அப்போது கூறியிருந்தார். அது இப்போது நிகழ்ந்திருக்கிறது.

10 வருடம் கழித்து இந்த கூட்டணி உறுதி ஆகி இருக்கிறது. எத்தனை எண்களில் தேமுதிக போட்டியிடுகிறது யார் வேட்பாளர், எந்த தொகுதி என்றெல்லாம் குழு அமைத்து அந்த குழு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு முடிவு செய்து அதனை அறிவிப்பார்.

திமுகவுடன் தேமுதிக கூட்டணி அமைத்துள்ளது என்ற செய்தியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திமுகவுடன் திமுக முதல்முறையான கூட்டணி அமைத்துள்ளோம். இரண்டு கட்சியினரும் இந்த கூட்டணி சந்தோஷத்துடன் வரவேற்று இருக்கிறார்கள். அதனால் இந்த கூட்டணி 200 சதவீதம் வெற்றி பெற்று அமோக வெற்றியை பெரும். 

ராஜ்யசபா சீட் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் திமுகவின் தலைவர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பார். இதற்காக குழு அமைத்து அந்த குழுவின் மூலம் ஸ்டாலின் வெளிபடையாக அறிவிப்பார். அதிமுக கூட்டணிக்கு சென்றதாக என்ற ஒரு தகவல் வெளியாகிறது.  ஊடகங்கள் தான் இந்த தவறான செய்திகளை பரப்பியிருந்தீர்கள். இதற்கு பலமுறை அதற்கு நான் விளக்கம் கொடுத்து விட்டேன். இந்த கூட்டணி இறுதி செய்யப்பட்டு விட்டது உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டது” என கூறினார். 

தொடர்ந்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட பிரேமலதா விஜயகாந்த், முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் மேல் மாறாத அன்பு கொண்டவர் நமது தலைவர்  ‘கேப்டன்’ விஜயகாந்த் அவர்கள். திராவிட மாமல் ஆட்சி தொடரவும், தமிழ்நாடு அனைத்து வகையிலும் முன்னேறவும் இணைந்து பயணிப்போம் என தெரிவித்துள்ளார்.  

முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியது என்ன?

திமுக தேமுதிக கூட்டணி குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, ”முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் மேல் மாறாத அன்பு கொண்டவரும், எனது அன்பு நண்பருமான ‘கேப்டன்’ விஜயகாந்த் அவர்கள் உருவாக்கிய தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம், இன்று மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் இணைந்திருப்பது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

சகோதரர் கேப்டன் உருவாக்கிய இயக்கத்தைத் தற்போது திறமையாக வழிநடத்தி வரும் பொதுச்செயலாளர் அன்புச் சகோதரி திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த்  அவர்களையும், அக்கட்சியின் நிர்வாகிகளையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். கருப்பு சிவப்பைக் கொடியில் தாங்கியிருக்கும் தங்களது நல்வரவு - நல்லுறவு தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் உயர்வுக்குப் பங்களிக்கட்டும். திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடரவும், தமிழ்நாடு அனைத்து வகையிலும் முன்னேறவும் இணைந்து பயணிப்போம்” என்று கூறினார். 

DMK DMDK AllianceTamil Nadu election 2026Dmk alliancePremalatha Vijayakanth

