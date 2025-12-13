English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திமுக தங்கத்தை அள்ளி கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்... செல்லூர் ராஜூ தடாலடி!

திமுக தங்கத்தை அள்ளி கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்... செல்லூர் ராஜூ தடாலடி!

Sellur Raju: திமுக தங்கத்தை அள்ளி கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 13, 2025, 04:30 PM IST
  • திமுக மதுரை மக்களுக்கு என்ன செய்தது? - செல்லூர் ராஜூ
  • திமுக கூட்டணி கட்சிகளே அடிமையாகும் - செல்லூர் ராஜூ
  • அதிமுகவை விமர்சனம் செய்யவில்லை என்றால் தூக்கம் வராது - செல்லூர் ராஜூ

திமுக தங்கத்தை அள்ளி கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்... செல்லூர் ராஜூ தடாலடி!

Sellur Raju Latest News Updates: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் கே. ராஜூ இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மிக மோசமாக நடைபெறுகிறது. மக்களின் பிரச்சினைகளை மாநகராட்சி நிர்வாகம் கண்டு கொள்வதே இல்லை. மாநகராட்சிக்கு மேயர், மண்டலத் தலைவர்கள், நிலைக்குழு தலைவர்கள் நியமிக்க வேண்டும்.

Sellur Raju: அதிமுக திட்டங்களை திறக்கும் திமுக

திமுக தங்கத்தை அள்ளி கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள். திமுக அரசு நான்கே முக்கால் வருடத்தில் மதுரை மக்களுக்கு என்ன செய்தது?. அதிமுக கொண்டு வந்த திட்டங்களை திமுக திறந்து வைக்கிறது. திமுக ஆட்சி வந்தவுடன் விமான நிலையம் விரிவாக்கத்திற்கு நிலம் எடுக்கும் பணிகள் 2 மாதங்களில் முடிவடையும் என சொன்னார்கள். ஆனால், கனிமொழி எம்.பி., ஆக இருப்பதால் தூத்துக்குடி விமான நிலையம் சர்வதேச தரத்துடன் செயல்பட தொடங்கி உள்ளது.

Sellur Raju: திமுக கூட்டணி கட்சிகளே அடிமை

அதிமுகவை விமர்சனம் செய்யவில்லை என்றால் முதலமைச்சருக்கு நேரம் போகாது, தூக்கம் வராது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் திமுகவின் அடிமைகளாக செயல்படுகிறது, ஆனால் அதிமுகவை அடிமை கட்சி என விமர்சனம் செய்கிறது. ஒரு அடிமை தான் இன்னொருவரை அடிமை என சொல்லுவார்கள், அதனால் தான் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் எங்களை அடிமை என விமர்சனம் செய்கிறது.

Sellur Raju: முதல்வர் கண்டிக்க வேண்டாமா?

அரிதாரம் பூசியவனால் ஆட்சி நடத்த முடியுமா என எம்.ஜி.ஆரை திமுக விமர்சனம் செய்தது. ஆனால், திமுகவை 12 ஆண்டுகள் வனவாசம் செல்ல செய்தவர் எம்.ஜி.ஆர். எம்.ஜி.ஆர் மறைந்தும் திமுகவிற்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கிறார். முதலமைச்சர் கூட எம்.ஜி.ஆரை பெரியப்பா என கூறினார். முதலமைச்சரின் பெரியப்பாவை கேலி, கிண்டல் செய்யும் திமுகவினரை முதல்வர் கண்டிக்க வேண்டாமா?" என்றார்.

Sellur Raju: எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டு 

மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் தற்போது விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், புதிதாக 16.94 லட்சம் பேர் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேற்று ரூ.1000 வழங்கப்பட்டது. இந்த மாதம் முதல் தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் பயனர்கள் 1 கோடியே 30 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை குறிவைத்தே, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றன. 

Sellur RajuDMKAIADMKMaduraiTamilnadu

