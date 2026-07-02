/சட்டமன்றத்திற்கு வராத ஹீரோயின்... யாரை சொல்கிறார் ரகுபதி...?

Tamil Nadu Politics : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரையின் தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் ரூ.35 கோடி தருவதாக கூறி பேரம் பேசியதாக, IDPS கருத்துக் கணிப்பு அமைப்பைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, திருச்சியை சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தை சேர்ந்த தியாகராஜன் ஆகியோரை போலீசார் நேற்று (ஜூலை 1) கைது செய்தனர்.
அடுத்த கூட்டத்தொடரில் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து, அதில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க ரூ.35 கோடி வரை பேரம் பேசியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மேலும் 6 பேரை போலீசார் இவ்வழக்கில் கைது செய்துள்ளனர்.
செந்தில் பாலாஜியின் சகோதாரர் அசோக் குமாரின் பெயரையும் போலீசார் FIR-இல் சேர்த்துள்ளனர். வழக்கில் கைதானவர்கள் அளித்த வாக்குமூலங்கள் அடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜியையும் போலீசார் தேடி வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அதில் பேசிய அவர், "குளம் வற்றி போனால் பறவைகள் அடுத்த குளத்தை தேடி சொல்வது வழக்கம். ஆனால் குளத்தையே வற்ற செய்கிறார்கள். அவர்களால் ஐந்தாண்டுகள் காத்திருக்க முடியவில்லை. குதிரை பேர அரசியலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒவ்வொரு எம்எல்ஏவும் தவெகவுக்கு தாவுவதுதான் என்பதை அடித்து கூறுகின்றோம்.
மதிமுக பொதுக்குழுவில் பொதுச் செயலாளர் வைகோ மதிமுக எம்எல்ஏக்களை ராஜினாமா செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் கூறினார் என்று சொன்னதற்கு எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
முதல்வர் விஜய், கரூருக்கு செல்வதற்கு முன்னால் செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறார் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது" என ரகுபதி குறிப்பிட்டார். விஜய் வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி கரூர் செல்ல இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து தவெகவில் அதிமுகவினர் இணைவது குறித்து பேசிய ரகுபதி, "108 எம்எல்ஏக்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக குதிரை பேர அரசியலில் தவெக ஈடுபடுகிறது. ஒன்றிய அரசு இதனை விசாரணை செய்ய வேண்டும்.
ஒரு வழக்கு உள்ளவர், வாஷிங் பவுடர் விஜய். பல வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதால் வாஷிங் பவுடர் போட்டுப் விஜய் வாஷிங் மெஷினில் சலவை செய்கின்றனர்.
செந்தில் பாலாஜி திமுகவில் சேர்ந்ததற்கும் சி.விஜயபாஸ்கர் தற்போது தவெகவில் இணைவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. விஜயபாஸ்கர் மீது ஆதாரத்துடன் குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் செந்தில் பாலாஜி மீது இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லவில்லை.
சட்டத்துறை அமைச்சர் ஆதரவு பூர்வமாகத்தான் குற்றச்சாட்டு வைப்பாரா?. நிர்மலா குமார் உத்தமபுத்திரனா? சத்யபுத்திரனா?. நாங்கள் ஐந்தாண்டு காலம் செய்த சாதனையை போல் யாரும் செய்யவில்லை. தற்போதுள்ள ஆளுங்கட்சியினர் நாங்கள் செய்ததை பாதி அளவு செய்து காட்டட்டும் அப்புறம் பேசலாம். ஆனால், அவர்களால் செய்ய முடியாது.
நாங்கள் மக்களை சந்தித்து தான் ஆட்சிக்கு வருவோம்.... தற்போதுள்ள தவெக கூட்டணி முற்போக்கு கல்லாப்பட்டி கூட்டணி. சட்டமன்றத்தை சூட்டிங் ஸ்பாட்டாக மாற்றியுள்ளனர். ஆளுங்கட்சியாக அவர்கள் நடிக்கின்றனர், நாங்களும் எதிர்க்கட்சியாக நடிக்கின்றோம். அனைவரையுமே நடிகராக மாற்றி உள்ள பெருமை முதலமைச்சரையே சாரும். இதற்குள்ளே ஹீரோயின் யார் என்று அனைவருக்குமே தெரியும், அவர் சட்டமன்றத்திற்கு வராத ஹீரோயின்" என பேசி உள்ளார்.