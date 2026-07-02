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சட்டமன்றத்திற்கு வராத ஹீரோயின்... யாரை சொல்கிறார் ரகுபதி...?

Tamil Nadu Politics : ஆளுங்கட்சியாக அவர்கள் நடிக்கின்றனர், நாங்களும் எதிர்க்கட்சியாக நடிக்கின்றோம் என்றும் இதற்குள்ளே ஹீரோயின் யார் என்று அனைவருக்குமே தெரியும், அவர் சட்டமன்றத்திற்கு வராத ஹீரோயின் என்றும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:50 PM IST
சட்டமன்றத்திற்கு வராத ஹீரோயின்... யாரை சொல்கிறார் ரகுபதி...?
Image Credit: Image Credit : CM Vijay (X/@TNDIPR), Regupathi (File)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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