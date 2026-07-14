/நான் எங்கும் ஓடி ஒளியவில்லை.. செந்தில் பாலாஜி பரபரப்பு கடிதம்.. என்ன மேட்டர்?

Senthil Balaji Latest News: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் ஊத்தங்கரை தொகுதியின் தவெக உறுப்பினரான இளையராஜாவிடம், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோருக்கு தொடர்புடையவர்கள் பேரம் பேசியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மேலும், அடுத்த மாதம் சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து, அதன் வாக்கெடுப்பில் சபாநாயருக்கு எதிராக வாக்களிக்க சுமார் ரூ.35 கோடி தன்னிடம் பேரம் பேசப்பட்டதாக இளையராஜா புகார் அளித்தார்.
இதன் மூலம் தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க திட்டம் தீட்டியதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக எம்எல்ஏ இளையராஜா அளித்த புகாரில் திருவல்லிக்கேணி காவல்நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இது சம்பந்தமான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. இந்த வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், அவர்கள் இரண்டு பேரும் முன்ஜாமீன் கோரியுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், செந்தில் பாலாஜி தலைமறைவாக இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இதற்கு அவர் காவல்துறைக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார். த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க சதீ திட்டம் தீட்டிய விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் முன் ஜாமின் வழங்கிய செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் திருவல்லிக்கேணி போலீசாருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
செந்தில் பாலாஜி எழுதிய கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "வழக்கு பதிவில் தமது பெயர் மற்றும் தனது சகோதரர் அசோக் குமார் பெயர் இடம்பெறவில்லை. வழக்கு பதிவில் பெயர் இல்லாத போது இந்த வழக்கில் எப்படி விசாரணைக்கு ஆஜராக முடியும். தனக்கு 35 clause(3) BNS என்ற பிரிவின் கீழ் நோட்டீஸ் வழங்க வேண்டும். தான் இந்த வழக்கின் கீழ் ஆஜராகும் பட்சத்தில் வேறு எந்த வழக்கிலும் கைது செய்யக் கூடாது.
தான் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி அதுமட்டுமல்ல தான் ஒரு பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வரும் தொழிலதிபர். தான் எங்கும் ஓடி ஒளியவில்லை. தான் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட அல்லது விசாரணைக்கு ஆஜராகும்பட்சத்தில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் மருத்துவ வசதி வேண்டும்.
கரூரில் நடந்த 41 பேர் உயிரிழப்பு தொடர்பாக தொடர்புபடுத்தி ஆதவ் அர்ஜூனா உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மிரட்டும் தோனியில் பொது இடங்களில் பேசி வருகின்றனர். தான் கரூர் சம்பவத்திற்கு காரணம் என தன்னை காரணம் காட்டி வருவதாகவும் தன்னுடைய ஆதரவாளர்களை கைது செய்து வருவதாகவும் கடித்ததில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனை அடுத்து திருவல்லிக்கேணி போலீசார் 35 clause(3) BNS நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் அல்லது நீதிமன்ற நிபந்தனை மதிக்காமல் இருப்பதால செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமாரின் முன் ஜாமினை ரத்து செய்ய நீதி மன்றத்தை நாட திருவல்லிக்கேணி போலீசார் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.