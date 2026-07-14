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நான் எங்கும் ஓடி ஒளியவில்லை.. செந்தில் பாலாஜி பரபரப்பு கடிதம்.. என்ன மேட்டர்?

Senthil Balaji Latest News: நான் எங்கும் ஓடி ஒளியவில்லை என்றும்  தவெக எம்எல்ஏ பேர வழக்கில் என் பெயரில்லாத போது எப்படி ஆஜராவது எப்படி என செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இது தொடர்பாக  காவல்துறைக்கு செந்தில் பாலாஜி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 14, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:56 PM IST
நான் எங்கும் ஓடி ஒளியவில்லை.. செந்தில் பாலாஜி பரபரப்பு கடிதம்.. என்ன மேட்டர்?
Image Credit: Senthil Balaji Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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