/ஓடு..ஓடு.. ஓடு! கரூரில் இருந்து ஓடியது யார்? CM விஜய்யின் பேச்சுக்கு செந்தில் பாலாஜி ரியாக்ஷன்

Senthil Balaji On CM Vijay Karur Speech: தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று (ஜூலை 10) கரூர் மாவட்டத்திற்கு சென்றார். கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் தவெக பிரச்சார கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் விஜய் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 110 பேர் காயம் அடைந்தனர். தற்போது இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு, சம்பவம் நடந்த 9 மாதங்களுக்கு பிறகு, இன்று விஜய் கரூருக்கு பயணம் மேற்கொண்டார்.
அங்கு நடந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் உரையாற்றினார். கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக திமுகவை கடுமையாக சாடினார். மேலும், கரூர் சம்பவத்தில் திமுகவை குற்றச்சாட்டிய அவர், பாட்டு பாடி செந்தில் பாலாஜி, எ.வ.வேலுவை கலாய்த்து தள்ளினார். மேலும், முன்னாள் அமைச்சர்கள் செந்தில் பாலாஜி, எ.வ.வேலுவை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
அவர் பேசுகையில், ஊரை அடித்து உலையில் போட்ட கரூர் கம்பெனிக்காரர் ஓடிவிட்டார். அவர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்றே தெரியவில்லை என செந்தில் பாலாஜியை மறைமுகாக விமர்சித்தார. மேலும், ஓடு.. ஓடு..ஓடு.. வரான் பாரு வேட்டைக்காரன் என்ற பாடலையும் பாடி கிண்டலடித்தார். இதற்கு தற்போது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
கடந்த வருடம் செப்டம்பர் 27 அன்று நடந்த கரூர் துயரச் சம்பவத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட, எனது உயிரில் கலந்த கரூர் மக்களுக்காக களத்தில் துணை நின்று காப்பாற்றியது யார்? எனது கரூர் சொந்தங்களுக்காக இரவு பகல் பாராமல் முன் நின்று உதவியது யார்?— V.Senthilbalaji - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@V_Senthilbalaji) July 10, 2026
மேலும், செய்தி கிடைத்த உடனேயே கரூருக்கு… pic.twitter.com/uVBCXJOpF8
கடந்த வருடம் செப்டம்பர் 27 அன்று நடந்த கரூர் துயரச் சம்பவத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட, எனது உயிரில் கலந்த கரூர் மக்களுக்காக களத்தில் துணை நின்று காப்பாற்றியது யார்? எனது கரூர் சொந்தங்களுக்காக இரவு பகல் பாராமல் முன் நின்று உதவியது யார்? மேலும், செய்தி கிடைத்த உடனேயே கரூருக்கு விரைந்து வந்து, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறி, உடனடி உயர்சிகிச்சை கிடைக்க அனைத்துத் தேவையான ஏற்பாடுகளையும் செய்து, அவர்களின் உயிரைக் காத்து, துயரைத் துடைத்தவர்கள் அன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களும், அன்றைய தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும்.
அன்றைய கூட்டத்தில், பெருமளவில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கி விழுந்த அந்த அசாதாரண சூழ்நிலையிலும், தண்ணீர் பாட்டிலை வீசிவிட்டு, ஆம்புலன்ஸை வரச் சொல்லிவிட்டு, மக்களைக் காப்பாற்றாமல், தனது பேச்சை தொடர்ந்து பேசியது யார்? திருச்சி விமான நிலையத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேர் இறந்துள்ளதாகக் கூறியும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களைப் பார்க்காமல், தனி விமானம் பிடித்து ஓடியது யார் என்பது எனது கரூர் மக்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும்.ஓடு. ஓடு.. ஓடு" என்று கூறியிருந்தார்.
இதற்கிடையில், கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜியின் வெற்றியை எதிர்த்த தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. ஈரோட்டைச் சேர்ந்த வாக்காளர் தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. மொடக்குறிச்சி மனுதாரர் பிரகாசம், கோவை தெற்கு தொகுதியின் வேட்பாளரும் அல்ல, வாக்காளரும் அல்ல எனவும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.