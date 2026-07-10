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ஓடு..ஓடு.. ஓடு! கரூரில் இருந்து ஓடியது யார்? CM விஜய்யின் பேச்சுக்கு செந்தில் பாலாஜி ரியாக்ஷன்

Senthil Balaji On CM Vijay Karur Speech: கரூர் மாவட்டத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் பேச்சுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஓடியது யார்  எனவும் செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:06 PM IST
ஓடு..ஓடு.. ஓடு! கரூரில் இருந்து ஓடியது யார்? CM விஜய்யின் பேச்சுக்கு செந்தில் பாலாஜி ரியாக்ஷன்
Image Credit: Senthil Balaji On CM Vijay Karur SpeechSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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