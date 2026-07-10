/விஜய்யின் முதுகு தான்... கரூர் மக்களின் நினைவுச்சின்னம்... சிவசங்கர் கொடுத்த பதிலடி

SS Sivasankar Slams CM Vijay Latest News : சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் இன்று மாலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய் இன்று கரூர் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பேசியது குறித்து எஸ். எஸ். சிவசங்கர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அதிலும் கூட்டநெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கரூரில் தவெக சார்பில் நினைவுச்சின்னம் அமைக்கப்படும் என விஜய் அறிவித்திருந்தார்.
அதை குறிப்பிட்டு பேசிய எஸ்.எஸ். சிவசங்கர், "முதுகில் இருக்கிற கறையை மறைப்பதற்கு மற்றவர்களை குற்றம் சொல்வது தான் தன்னுடைய வழக்கம் என்பது போல, காவல்துறையும், காவல்துறைக்கு அன்றைக்கு ஆளுங்கட்சியாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் வழிகாட்டினார்கள் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல, அவர் இன்னும் திரைப்படத்தை விட்டு வெளியில் வரவில்லை.
'ஓடு... ஓடு... ஓடு...' என்று அதுக்கு வேற சைகை காட்டுகிறார். அதுக்கு எங்களுடைய முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மிக அழகாக பதில் சொல்லி இருக்கிறார். 'ஓடு... ஓடு... ஓடு...' என்று கரூர் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு சம்பவம் முடிந்த பிறகு, கரூரில் இருந்து சென்னைக்கு ஓடி வந்தது யார் என்று நாட்டிற்கே தெரியும். அந்த 'ஓடு... ஓடு... ஓடு...' அவர்தான் உதாரணம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்.
மிக அழகான பதில். அதேபோல, கரூரில் நினைவுச் சின்னம் அமைப்போம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஏற்கனவே மக்கள் மனதில் அந்த நினைவுச் சின்னம் இருக்கிறது. திருச்சி விமான நிலையத்தில், பத்திரிக்கையாளர்கள் மற்றும் ஊடகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், 'சார்... சார்... சார்...' என்று கூப்பிடும் போது, அந்த ஒரு வேக நடை போட்டாரே, இன்றைக்கு சொன்ன அந்த "ஓடு... ஓடு... ஓடு...", அந்த முதுகு கரூர் மக்களுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் நினைவுச் சின்னமாக அவர்கள் மனதில் இருக்கிறது.
நீங்கள் அமைக்கப்போகும் நினைவுச் சின்னம் காலா காலத்திற்கும் நாட்டு மக்களுக்கு நினைவுபடுத்தும். ஒரு நடிகர் பிரச்சாரத்திற்கு வருகிறேன் என சொல்லிவிட்டு, நேரத்திற்கு வராமல் தாமதமாக வந்த காரணத்தினால் 41 பேர் உயிர் இழந்தார்கள் என்பதையும் நினைவுபடுத்தும். இன்றைக்கு நேரத்திற்கு சென்றதுபோல் அன்றும் சென்றிருந்தால் இவ்வளவு பேர் உயிரிழந்திருக்க மாட்டார்கள்.
நாளை யோகி பாபு வரும்போது, அவரைப் பார்க்க கூட்டம் கூடுகிறது, கூட்டம் கூடும் இடத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடந்துவிட்டால், அதற்கு அரசு சார்பாக வேலை கொடுப்பாரா, இவர் ஆட்சியை தன்னுடையது என நினைத்துக்கொண்டுள்ளார், இது வந்து தமிழக அரசு என்று நினைக்கவில்லை, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி என்று நினைத்துவிட்டு, வேலை கொடுக்கலாம் என்று நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறார். இது ஒரு தவறான முன்னுதாரணம் ஆகும்" என்றார்.
செந்தில் பாலாஜி விரைவாக மருத்துவமனைக்கு வந்தது மற்றும் முதமைச்சர் ஸ்டாலின் இரவோடு இரவாக கரூர் வந்தது ஆகியவை குறித்து விஜய் கேள்வி எழுப்பியதை செய்தியாளர்கள் எஸ்.எஸ். சிவசங்கரிடம் குறிப்பிட்டனர்.
அதற்கு அவர், "கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் பாலாஜி. ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர், அவரின் பகுதியில் இதுபோன்ற ஒரு நிகழ்வு நடந்தால், உடனே போய் நிற்பது எல்லோருக்குமான வழக்கம். அதுதான் முறை, மனிதாபிமானம். அவர் போய் நின்றார் அவர் மட்டும் போகவில்லை. இன்று சோபா மாடல் கட்சியில் சேர்ந்திருக்க எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரும் அங்க இருந்தார். அது எல்லாம் ஊடகத்திலும் வந்துள்ளது. அப்போது விஜயபாஸ்கரை நீங்க குற்றம் சொல்லவில்லையே...?
சரி முதலமைச்சர் விஜய் சொல்கிறார், எவ்வளவு வேகமாக ஸ்டாலின் போனார் என்று... விஜய் என்ன வேகமாக வந்தாரோ, அங்கே இருக்கிற தனது கட்சிக்காரர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவர்களை இருந்து பார்க்காமல் அவர்களுக்கான உதவியைச் செய்யாமல் எப்படி என்ன வேகத்தில் வந்தாரோ, தன்னுடைய ஆட்சியின் கீழ் இருக்கிற பொதுமக்களுக்கு ஒரு பாதிப்புன்ன உடனே முதலமைச்சர் என்கின்ற அந்தப் பொறுப்புணர்வோடு தான் ஸ்டாலின் அன்றைக்கு அங்கே போனார். அங்கு மட்டுமில்லை, எங்கே மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்களோ அங்கு போய் பார்ப்பதும் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதும் ஒரு ஆட்சியாளருடைய மரபு, வழக்கம்" என்றார்.