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விஜய்யின் முதுகு தான்... கரூர் மக்களின் நினைவுச்சின்னம்... சிவசங்கர் கொடுத்த பதிலடி

"கரூர் துயர சம்பவத்திற்குப் பிறகு விமான நிலையத்தில் ஒரு வேக நடை போட்டாரே, அந்த முதுகுதான் கரூர் நினைவுச் சின்னமாக இருக்கும்" என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 10, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:53 PM IST
விஜய்யின் முதுகு தான்... கரூர் மக்களின் நினைவுச்சின்னம்... சிவசங்கர் கொடுத்த பதிலடி
Image Credit: CM Vijay | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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விஜய்யின் முதுகு தான்... கரூர் மக்களின் நினைவுச்சின்னம்... எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் பதிலடி
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