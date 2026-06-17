/தவெக இதை செய்தால் பதவியிலிருந்தே விலகுகிறேன்! CM விஜய்க்கு தங்கம் தென்னரசு நேரடி சவால்..!

Thangam thennarasu Open Challenge: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மாநில நிதிநிலைமையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து நேற்று வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டது. அதன்படி, தமிழ்நாடு மொத்தமாக 13 லட்சத்து 18 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் சுமையில் சிக்கியுள்ளது. இந்த நிலையில் தவெகவின் வெள்ளை அறிக்கை குறித்து தங்கம் தென்னரசு இன்று அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் நிதி அமைச்சருமான தங்கம் தென்னரசு, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு நேரடி சவால் ஒன்றினை விடுத்துள்ளார். தவெக அரசு, திமுக அரசை விடக் குறைவாகக் கடன் வாங்கிக் காட்டினால் தனது பதவியையே ராஜினாமா செய்யத் தயார் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
தங்கம் தென்னரசு எழுப்பியுள்ள முக்கியக் கேள்விகள்
கடந்த ஆண்டு மத்திய அரசிடமிருந்து வர வேண்டிய ரூ.48,411 கோடி நிதி வராததால் தான் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. ஆனால், இதுகுறித்து தவெக அரசு தனது அறிக்கையில் ஏன் வாய்திறக்கவில்லை? யாரைக் காப்பாற்ற இந்த மௌனம்?
வழக்கமாக 10 ஆண்டுகால நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கைதான் வெளியிடப்படும். கடந்த காலங்களில் ஜெயலலிதா மற்றும் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியில் அப்படித்தான் செய்யப்பட்டது. தவெக அரசு 5 ஆண்டுகால அறிக்கையை மட்டும் வெளியிட்டு யாரைக் காப்பாற்ற முயல்கிறது?
திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட விடியல் பயணம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை போன்ற மக்கள் நலத் திட்டங்களை நிறுத்த தவெக அரசு திட்டமிடுகிறதா? முடிந்தால் அவற்றை நிறுத்திப் பாருங்கள் என்று சவால் விடுத்துள்ளார்.
"நிதித் துறையில் இருப்பவர்கள் குறைந்தபட்ச அடிப்படை அறிவு நாணயத்துடன் செயல்பட வேண்டும். திமுக அரசு வாங்கிய சராசரிக் கடனை விட, தவெக அரசு ஆண்டுதோறும் குறைவாகக் கடன் வாங்கிக் காட்டினால் நான் என் பதவியில் இருந்தே விலகுகிறேன்" எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக தேர்தல் சமயத்தில் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற ரூ.6 லட்சம் கோடி தேவைப்படுகின்ற நிலையில், 5 ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவில் தமிழகத்தின் மொத்தக் கடன் ரூ.20 லட்சம் கோடியாக கூடும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, தவெக வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையை "வெற்று அறிக்கை" மற்றும் "புஸ்வானம்" என்று விமர்சித்திருந்த அவர், கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாத இயலாமையை மறைக்கவும், பொதுமக்களின் கோபத்திலிருந்து தப்பிக்கவுமே தவெக அரசு இந்த நாடகத்தை நடத்துவதாகக் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.