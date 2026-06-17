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தவெக இதை செய்தால் பதவியிலிருந்தே விலகுகிறேன்! CM விஜய்க்கு தங்கம் தென்னரசு நேரடி சவால்..!

Thangam thennarasu Open Challenge: தவெக அரசு திமுக அரசைவிட குறைவாக கடன் வாங்கினால் பதவியில் இருந்தே விலகுகிறேன் என்று முன்னாள் நிதி அமைச்சரும், எம்எல்ஏவுமான தங்கம் தென்னரசு சவால் விடுத்துள்ளார்.

Written ByMathan
Published: Jun 17, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:16 PM IST
தவெக இதை செய்தால் பதவியிலிருந்தே விலகுகிறேன்! CM விஜய்க்கு தங்கம் தென்னரசு நேரடி சவால்..!
Image Credit: Thangam thennarasu Open Challenge

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