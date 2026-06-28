/சொன்னதை செய்கிறாரா CM விஜய்... ரூ.100 கோடி மோசடி - திமுகவின் நிர்வாகி கைது

PT Arasakumar Arrest : திமுக நிர்வாகியும், தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் (பதிவு செய்யப்படாத சங்கம்) நிறுவனத் தலைவருமான பி.டி. அரசகுமார் என்பவரை சென்னை பெருநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் நேற்று (ஜூன் 27) கைது செய்துள்ளனர்.
பல்வேறு தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக கூறி அதன் நிர்வாகங்களிடம் இருந்து சுமார் ரூ.100 கோடி அளவுக்கு பணம் பெற்று, மோசடி செய்திருப்பதாக பி.டி. அரசகுமார் மீது புகார் எழுந்த நிலையில், காவல்துறையினர் இந்த அதிரடி கைதை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகளின் சங்கம் என்ற பதிவு செய்யப்படாத அமைப்பின் மற்ற நிர்வாகிகளை அடையாளம் காணும் பணியிலும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டபடி பணப் பரிவர்த்தனை எப்படி நடந்தது என்பதை கண்டறியும் பணியிலும் போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
அரசகுமார் மற்றும் முத்துக்குமார் ஆகியோரிடம் தொடர் விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இவர்கள் நீதிமன்ற காவலுக்காக நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசின் பல்வேறு துறைகளில் குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு என நிதி வசூலிக்கப்பட்டதாகவும், அதுகுறித்து விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கடந்த வாரம் சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் அவரது உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்நிலையில், திமுக நிர்வாகியின் இந்த கைது பெரும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.