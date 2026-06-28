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சொன்னதை செய்கிறாரா CM விஜய்... ரூ.100 கோடி மோசடி - திமுகவின் நிர்வாகி கைது

PT Arasakumar Arrest : கடந்த திமுக ஆட்சியில், தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக கூறி, சுமார் ரூ.100 கோடி செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கல்வியாளரும், திமுக நிர்வாகியுமான பி.டி. அரசகுமார் கைதாகி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:34 AM IST
சொன்னதை செய்கிறாரா CM விஜய்... ரூ.100 கோடி மோசடி - திமுகவின் நிர்வாகி கைது
Image Credit: Image Source : P.T. Arasakumar | Image Credits : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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