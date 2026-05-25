/யூடியூப், இன்ஸ்டா இன்ப்ளூயன்சர்களுக்கு திமுக வைத்த செக்! டிஜிபியிடம் புகார்

DMK : திமுக மீது சமூகவலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பியவர்கள் மீது சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் திமுக நேரடியாக புகார் அளித்துள்ளது.
DMK : திமுக மீது சோஷியல் மீடியாவில் அவதூறு பரப்புபவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது திமுக. இனி வரும் காலங்களில் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்தால் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் இதன் மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகளில் சமூக ஊடகங்கள் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன என்பதைத் திமுக தலைமை உன்னிப்பாகக் கவனித்துள்ளது.
இதன் எதிரொலியாக, இனிவரும் காலங்களில் சமூக வலைத்தளங்களில் கட்சி மீதும், கட்சியின் தலைமை மீதும் திட்டமிட்டு அவதூறு பரப்புவோர் மீது மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க திமுகவின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி (DMK IT Wing) மற்றும் சட்ட அணி (DMK Legal Wing) களம் இறங்கியுள்ளன.
அண்மைக்காலமாக திமுகவின் சாதனைகளை மறைக்கவும், மக்களைத் திசைதிருப்பவும் திமுக மற்றும் அதன் தலைமைக்கு எதிராக முற்றிலும் பொய்யான, ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கிய வீடியோ கிளிப்புகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஐடிகள் மூலமாக இத்தகைய அவதூறுகள் திட்டமிட்டுப் பரப்பப்படுவதாக திமுக ஐடி விங்கிற்குப் புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன. இந்த ஆவணங்கள் மற்றும் வீடியோ ஆதாரங்கள் அனைத்தும் உடனடியாக திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்திற்கும், திமுக சட்ட அணிக்கும் உரிய நடவடிக்கைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த விவகாரத்தில், போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்தல், மார்பிங் செய்யப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் போலியான உள்ளடக்கங்களை உருவாக்குதல் போன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்ட இரண்டு முக்கிய நபர்களுக்கு எதிராகத் தமிழக டிஜிபி மற்றும் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரிடம் திமுக சார்பில் முறையான குற்றவியல் புகார அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூத்த வழக்கறிஞரும் திமுக எம்பியுமான பி. வில்சன் இதுகுறித்துத் தெரிவிக்கையில், இந்தச் சதித் திட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள நெட்வொர்க்கைக் கண்டறியவும், டிஜிட்டல் ஆதாரங்களைப் பாதுகாக்கவும், சம்பந்தப்பட்டவர்களைக் காவல் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், அந்தச் சட்டவிரோதப் பதிவுகளை உடனடியாக நீக்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குற்றவியல் நடவடிக்கை ஒருபுறம் இருக்க, அவதூறு பரப்பிய நபர்களுக்கு எதிராகத் தனிப்பட்ட முறையில் பெரும் தொகைக்கான நஷ்ட ஈடு கோரி சிவில் வழக்குகளைத் தொடரவும் திமுக சட்ட அணி ஆலோசித்து வருகிறது. இதன் மூலம், சமூகத்தில் போலிச் செய்திகளைப் பரப்பும் அவதூறு கும்பலுக்கு முற்றிலும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் என்று கட்சித் தலைமை நம்புகிறது.
இனிவரும் நாட்களில், சமூக ஊடகங்களில் திமுக மீது அவதூறு பரப்புபவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்பது இந்த அதிரடி ஆக்ஷன் மூலம் தெளிவாக உணர்த்தப்பட்டுள்ளது. கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் எல்லையை மீறி, போலியான செய்திகளையும் மார்பிங் வீடியோக்களையும் பரப்புவோர் மீது எவ்வித சமரசமும் இன்றி நீதிமன்றம் மற்றும் காவல்துறை மூலமாகச் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று திமுக ஐடி விங் மற்றும் சட்ட அணி எச்சரித்துள்ளது.