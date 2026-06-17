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சட்டங்களை மதிக்காத முதல்வர் விஜய்.. கடுகடுத்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர்!

DMK Geetha Jeevan Latest News: தமிழகத்தில் பெயரளவிற்கு தான் சிங்கப்பெண் படை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் வெள்ளை அறிக்கை வெற்று அறிக்கை என்று முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:30 PM IST
சட்டங்களை மதிக்காத முதல்வர் விஜய்.. கடுகடுத்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர்!
Image Credit: DMK Geetha Jeevan Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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