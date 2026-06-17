/சட்டங்களை மதிக்காத முதல்வர் விஜய்.. கடுகடுத்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர்!

DMK Geetha Jeevan Latest News: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் கலந்து கொண்டு அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார். இதில் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கா. கருணாநிதி மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இதனை தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "சிங்கப்பெண் படையில் உள்ள காவலரின் நகை திருடு போகிறது. சிங்கப்பெண் படையில் உள்ள காவலருக்கு பாலியல் சீண்டல் உண்டாகிறது. சிங்கப்பெண் படை என்பது பெயரளவிற்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக உதவி எண்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறது.
மகளிர் காவல் நிலையம் என எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டதால் நன்றாக இருக்கிறது. கண்துடைப்பு, பெயரளவிற்கு தான் சிங்கப்பெண் படை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கோவில்பட்டி அம்மா உணவகத்தில் இருந்து உணவுப் பொருட்கள் வெளியே மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்யப்பட்டது என்ற செய்தி கவலைக்குரிய செய்தி. ஏழை, எளிய மக்களுக்காக தான் அம்மா உணவகம். அரசு மருத்துவமனை, பேருந்து நிலையமா என மக்கள் கூடும் இடத்தில் தான் அம்மா உணவகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
திமுக ஆட்சியிலும் அம்மா நிர்வாகிக்கப்பட்டது. வெளிசந்தையில் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது. அரசு தலையீட்டு நிறுத்த வேண்டும். ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்பது திமுக கோரிக்கை.
தவெ.க ஒரு மாத கால ஆட்சியில் மரபுகள், சட்டங்கள் மதிக்கப்படவில்லை. ஒவ்வொரு துறையின் செயல்பாடுகள் தெரியவில்லை. ஒரு துறையின் அமைச்சரயை விட மற்றவர்கள் தான் அந்த துறையை பற்றி பேசுகின்றனர். அவருக்கு தெரிந்ததை அவர் பேசியிட்டு போகிறார்கள். நகைப்புக்குரிய, நகைச்சுவைக்குரிய ஆட்சியாக நடைபெறுகிறது” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "அவங்க கத்துக்கொண்டு வரட்டும் என்று காத்தியிருக்கிறோம். த. வெ. க. நேற்று வெளியிட்ட வெள்ளையறிக்கை வெற்று அறிக்கை, சொன்னதை ஏன் செய்யவில்லை என்று மக்கள் கேட்பார்கள் என்பதற்காக வெற்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர். திமுக அரசின் கடந்த பட்ஜெட்டின் போது தெளிவாக கூறப்பட்டது. அப்புறம் ஏன் இப்போது ஏன் வெள்ளை அறிக்கை.
திமுக ஆட்சியில் நிறைய மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. சூரிய மற்றும் காற்றலை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. அதனால் வருவாய் மற்றும் மின்உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டது தான் உண்மை. அதனால் துறை குறித்து கற்றுக்கொண்டு பேச சொல்லுங்கள்.
ரூ. 2500 மகளிர் தொகை, 6 சிலிண்டர் எப்போது வழங்குவீர்கள் என்று மக்கள் கேட்பார்கள் என்பதால் வெற்று அறிக்கையை வெளியீட்டுள்ளனர். நிதிநிலை குறித்து ரகசியம் வைத்திருக்கிறோம் என்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, சொன்ன முதல்வர் விஜய் தற்போது அந்த ரகசியத்தை சொல்ல வேண்டும். அன்றைக்கு ஒரு பேச்சு இன்றைக்கு ஒரு பேச்சு என்பது நம்ம முதல்வரை தான் சாரும். வெள்ளை அறிக்கை என்பது மக்களை ஏமாற்ற போடக்கூடிய அறிக்கை” என்றார்.
கீதா ஜீவன் தொடர்ந்து பேசுகையில், "ரீல்ஸ் எடுக்கறவங்க, சூட்டிங் எடுக்கறவங்க, நிஜத்தை அறியதாவர்கள், எல்லாம் நடித்தே பழக்கப்பட்டவர்கள் எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டை கொண்டு போகப் போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. வளர்ச்சி அடைந்த தமிழ்நாடு அதே நிலையில் தொடர்ந்திட இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மகளிர்க்கு அரசு அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவசம், படித்த இளைஞர்களுக்கு ரூ. 4000 வழங்கப்படும். மாமன் சீர், கல்யாண சீர் என பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்தனர்.
அதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவார்களா என்று தெரியவில்லை. மக்கள் கோரிக்கைகளுக்காக போராடி அதை நிறைவேற்ற செய்வது எதிர்க்கட்சியின் கடமை. திமுகவை பொருத்தவரை கூட்டணி இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், மக்களின் தேவைகளுக்காக மக்களின் பிரச்சினைகளுக்காக முதல் களத்தில் நிற்பது திமுக தான். கூடுதலாக கட்சி பலப்படும் என்றார். அதிமுகவினர் திமுகவிற்கு வர வேண்டும் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியது குறித்து கேட்டதற்கு கருத்து சொல்ல முடியாது. நோ கமெண்ட்ஸ் என்றார்.