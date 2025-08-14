English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஓயாமல் உழைக்கும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்காக திமுக அரசு துணை நிற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின்

Chennai Sanitation Workers Protest: தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்குவதை எதிர்த்து 13 நாட்களாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள்அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டனர். தூய்மைப் பணியாளர்களின் நலனுக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 14, 2025, 05:07 PM IST

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம்.. வேறு வீரரை வாங்க சிஎஸ்கே திட்டம்!
camera icon7
CSK
சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம்.. வேறு வீரரை வாங்க சிஎஸ்கே திட்டம்!
ஓயாமல் உழைக்கும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்காக திமுக அரசு துணை நிற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின்

Sanitation Workers Development Scheme: கடந்த 2 வாரங்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தூய்மை பணியாளர்களை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவின் பேரில் இரவோடு இரவாக செய்யப்பட்டனர். இதற்கு பல கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகள் கடும் கட்டணம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்தநிலையில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தமிழாக் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி:

சென்னையில் சில குறிப்பிட்ட மண்டலங்களில் குப்பைகள் சேகரிக்கும் பணி என்பது தனியார் வசம் இருக்கிறது. இதனையடுத்து மேலும் சில மண்டலங்களையும் தனியார் வசம் ஒப்படைக்கலாம் என சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்தது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு துப்புரவு பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.  ஆனால் துப்புரவு பணியாளர்கள் கோரிக்கையை சென்னை மாநகராட்சி ஏற்கவில்லை. இதனைத்தொடர்ந்து சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகை முன்பு துப்புரவு பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இவர்களுடன் அரசு சார்பில் பேச்சுவார்தை நடைபெற்றது. ஆனால் அது தோல்வியில் முடிந்தது. 

தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்:

சென்னை ரிப்பன் மாளிகை முன்பு போராட்டம் நடத்தக்கூடாது. போராட்டத்தில்  ஈடுபடும் துப்புரவு பணியாளர்கள் அனைவரும் ஆகஸ்டு 31 ஆம் தேதிக்கு 
பணியில் சேர வேண்டும் என்றும் கெடு விதிக்கப்பட்டது. எதற்கும் செவி சாய்க்காமல் துப்புரவு பணியாளர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு:

துப்புரவு பணியாளர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைபாதைகளை ஆக்கிரமித்து போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்க முடியாது" என உத்தரவிட்டது. 

தூய்மைப் பணியாளர்கள் கைது:

இதனையடுத்து 13 நாட்களாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள், நேற்று (புதன்கிழமை) நள்ளிரவு மற்றும் இன்று (வியாழக்கிழமை) அதிகாலையில் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டனர். 

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்டங்கள்:

இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியை அடுத்து, தூய்மைப் பணியாளர்களின் நலனுக்காக இலவச காலை சிற்றுண்டி, மருத்துவ சிகிச்சை, வீட்டு வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்த நலத்திட்டங்கள்:

தனது சமூக வலைத்தளத்தில், "நாளும் நம் நகரங்கள் இயங்க நள்ளிரவு, புயல், மழை, வெள்ளம் என எந்நேரமும் ஓயாமல் உழைக்கும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் மாண்பினை நமது #DravidianModel அரசு ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது. 4 ஆண்டுகளில் அவர்களுக்காக நாம் நிறைவேற்றியுள்ள பல நலத்திட்டங்களோடு, அவர்களின் மற்ற நியாயமான கோரிக்கைகளையும் பரிசீலித்து, 

- தூய்மைப் பணியாளர்களுக்குக் காலை உணவு
- தூய்மைப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு உயர்கல்வி ஊக்கத்தொகை
- தூய்மைப் பணியாளர்களின் குடும்பத்தினருக்குச் சுயதொழில் உதவி
- தூய்மைப் பணியாளர்களின் நலவாழ்வுக்காக ரூ.10 லட்சம் காப்பீடு
- தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 30 ஆயிரம் வீடுகள்/குடியிருப்புகள்
- பணியின்போது இறக்க நேரிட்டால் ரூ. 10 லட்சம் நிவாரண நிதி
- தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளைக் கண்டறிவதற்கும், சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் தேவையான தனித்திட்டம் 
முதலிய புதிய நலத்திட்டங்களையும் செயல்படுத்தவுள்ளோம்!

இது என்றும் உங்களுடன் உங்களுக்காக நிற்கும் எளியோரின் அரசு! #DMKGovtStandsWithSanitaryWorkers" என சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க - தூய்மை பணியாளர்கள் கைது: "பாசிச திமுக".. கொந்தளித்த விஜய்!

மேலும் படிக்க - சென்னையில் துப்புரவு பணியாளர்கள் நள்ளிரவில் அதிரடி கைது, மேயர் கொடுத்த விளக்கம்

மேலும் படிக்க - போராடும் தூய்மை பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை! சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு..சென்னை மாநகராட்சி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
DMK Governmentsanitation workersTamil naduMK Stalin

Trending News