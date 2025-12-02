English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சட்டமன்ற தேர்தல் தான் டார்கெட்! மக்களுக்கு திமுக அரசின் மெகா திட்டம்!

சட்டமன்ற தேர்தல் தான் டார்கெட்! மக்களுக்கு திமுக அரசின் மெகா திட்டம்!

தமிழகத்தில் இந்த மாதம் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அமல்படுத்தவுள்ள 3 மெகா திட்டங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 2, 2025, 03:59 PM IST
  • சட்டமன்றத் தேர்தல் டார்கெட்
  • இந்த மாதமே வருகிறது 3 மெகா திட்டங்கள்!
  • முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி!

சட்டமன்ற தேர்தல் தான் டார்கெட்! மக்களுக்கு திமுக அரசின் மெகா திட்டம்!

2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் திமுக அரசு மூன்று முக்கிய நலத்திட்டங்களை அதிரடியாக செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும் முன்பே, இந்த திட்டங்கள் மூலம் மக்களை சென்றடைய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வியூகம் வகுத்துள்ளார். அந்த 3 மெகா திட்டங்கள் என்னென்ன? என்று விரிவாக பார்ப்போம். அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தேர்தலை மனதில் கொண்டு, டிசம்பர் மாதத்திற்குள்ளேயே மூன்று முக்கிய திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை முதல்வர் விரைவில் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்

  • அதிமுக ஆட்சியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இலவச லேப்டாப் திட்டம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது திமுக அரசு, கல்லூரி மாணவர்களையும் குறிவைத்து ஒரு பிரம்மாண்ட திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது.
  • மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கலை, அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 20 லட்சம் இலவச லேப்டாப்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.
  • முதல் கட்டமாக 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இந்த மாதமே லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். மூன்று பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இதற்கான டெண்டரை எடுத்து, தயாரிப்புப் பணிகளை முடித்துள்ளன.

மகளிர் உரிமைத் தொகை விரிவாக்கம்

  • தற்போதைய ஆட்சியின் மிக முக்கியமான திட்டமான ‘கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை’ திட்டம் மேலும் விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளது.
  • ஏற்கனவே 1.16 கோடி பெண்கள் மாதம் ரூ.1,000 பெற்று வரும் நிலையில், புதிதாக தகுதி பெற்றவர்களுக்கும் இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  • கூடுதலாக 28 லட்சம் புதிய விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனையில் உள்ளன. புதிதாக தேர்வான பயனாளிகளுக்கு வரும் டிசம்பர் 15 முதல் உரிமை தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1.44 கோடியாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு

  • ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு, இந்த முறை தேர்தலை முன்னிட்டு சற்று ‘ஸ்பெஷலாக’ இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • வழக்கமாக வழங்கப்படும் ரூ.1,000 ரொக்கத்திற்கு பதிலாக, இம்முறை ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.5,000 வரை ரொக்க பணம் வழங்கப்படலாம் என்ற பேச்சு அடிபடுகிறது.
  • பச்சரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களுடன் இந்த ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்படும். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் விரைவில் வெளியிடுவார். இந்த மூன்று திட்டங்களும் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். டிசம்பர் மாதமே இந்த திட்டங்கள் அமலுக்கு வருவதால், தமிழக அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: கேகேடி லோன் பெற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டாப் அப் லோன் பெறலாம்

