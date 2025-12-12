இன்று முதல் ரூ.1000.. 17 லட்சம் பெண்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக அமையும் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை 2-ம் கட்டம்!

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் முதலமைச்சரின் 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் (Magalir Urimai Thogai Thittam) இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க நிகழ்வு இன்று (டிசம்பர் 12, 2025 - வெள்ளிக்கிழமை) நடைபெறுகிறது. இதன் மூலம், புதிதாக சுமார் 17 லட்சத்து 20 ஆயிரம் பெண்களுக்கு மாதம்தோறும் ரூ.1000 வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம்
2023 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் (Kalaignar Magalir Urimai Thogai Scheme) மூலம், ஏற்கெனவே 1 கோடியே 13 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மாதந்தோறும் ரூ.1000 பெற்று வருகின்றனர். பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கில், கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படும் பணிகள் நடைபெற்றன.
2023 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டத்தின் மூலம், ஏற்கெனவே 1 கோடியே 13 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மாதந்தோறும் ரூ.1000 பெற்று வருகின்றனர். பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கில், கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படும் பணிகள் நடைபெற்றன.
மகளிர் உரிமை தொகை புதிய பயனாளிகள் தேர்வு:
சுமார் 28 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மகளிர் இத்திட்டத்தில் கூடுதல் பயனாளிகளாக சேர விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், அவர்களில் தகுதியான 17 லட்சத்து 20 ஆயிரம் பேர் இரண்டாம் கட்டமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மகளிர் உரிமை தொகை: இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கம்
மாநிலம் முழுவதும் தொடக்கம்: புதிதாக இத்திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டவர்களுக்கு தொகை வழங்கும் நிகழ்வை, சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் கோலாகலமாகத் தொடங்கினார். அதே சமயம், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள அமைச்சர்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.
வங்கி கணக்குகளில் பணம் வரவு
தேர்வு செய்யப்பட்ட தகுதியான பெண்களுக்கு, அவர்களுடைய வங்கி கணக்குகளில் மாதம்தோறும் ரூ.1000 வரவு வைக்கும் பணி தொடங்கிவிட்டது. பல மாவட்டங்களில், காலை முதலே பெண்கள் தங்களது வங்கி கணக்குகளில் ரூ.1000 வரவு வைக்கப்பட்டதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டனர்.
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடு
கலைஞர் மகளிர் உரிமையை தொகை திட்டத்தில் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு அந்த தொகை வழங்கக்கூடிய நிகழ்வு சென்னையில முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில பிரம்மாண்டமான வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது. அதே வேளையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள மாவட்ட அமைச்சர்கள் இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கின்றனர்.
மகளிர் உரிமை தொகை: இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கம் நிகழ்ச்சி
இரண்டாம் கட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விரிவாக்க விழா அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று மாலை தொடங்கினாலும், சில மாவட்டங்களில் காலை முதலே வங்கிகள் வழியாக பணம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம், இன்று ஒரே நாளில் 17 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மகளிர் பயனடைய உள்ளனர். ஏற்கனவே பயனடைந்து வரும் 1 கோடியே 13 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்களுடன், புதிதாக இணைக்கப்படும் இந்த 17 லட்சம் பெண்களும் இத்திட்டத்தின் பயனைப் பெறுவார்கள்.
மகளிர் சக்திவளர்ச்சியின் மைல்கல்
மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் மகளிரின் சுயநலனை உறுதிப்படுத்தி, குடும்ப பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தகுதியான பெண்கள் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து பயனடையுமாறு அரசு வலியுறுத்துகிறது.
மகளிர் உரிமை தொகை முக்கிய அம்சங்கள்
பெயர்: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம்
நோக்கம்: குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் நிதியுதவி வழங்குவதன் மூலம் பொருளாதார ரீதியாக அதிகாரமளித்தல்.வழங்கப்படும் தொகைமாதந்தோறும் ₹1,000 (ரூபாய் ஆயிரம்), நேரடியாகப் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
துவக்கப்பட்ட நாள்: செப்டம்பர் 15, 2023 (பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாள்)
2 ஆம் கட்ட விரிவாக்கம்: விடுபட்ட மற்றும் புதிய தகுதியுள்ள சுமார் 17 லட்சம் பெண்களுக்குத் திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்ட விரிவாக்கம் 2025 டிசம்பர் 12 அன்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்திற்கான தகுதிகள் என்ன?
வயது: விண்ணப்பிக்கும் பெண் 21 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் (அதாவது, செப்டம்பர் 15, 2002-க்கு முன்னர் பிறந்திருக்க வேண்டும்).
குடும்ப வருமானம்: ஆண்டு வருமானம் ₹2.5 இலட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டும்.
நிலம்: 5 ஏக்கருக்குக் குறைவான நன்செய் நிலம் அல்லது 10 ஏக்கருக்குக் குறைவான புன்செய் நிலம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
மின்சார நுகர்வு: ஆண்டுக்கு 3,600 யூனிட்டுகளுக்குக் குறைவாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பமாக இருக்க வேண்டும்.
யாருக்கு: குடும்பத்தில் ஒருவர் மட்டுமே உரிமைத் தொகை பெறத் தகுதியானவர்.
மேலும் படிக்க - கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை: இன்று தொடக்கம்.. முக்கிய அப்டேட்!
மேலும் படிக்க - மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லையா? மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க - கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : தவறான வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்கள் என்ன செய்வது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ