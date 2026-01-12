English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பெண்களுக்கு ஜாக்பாட் செய்தி! அமைச்சர் சொன்ன முக்கிய திட்டம்?

திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, திமுக அரசின் புதிய திட்டம் குறித்து சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 12, 2026, 01:02 PM IST
  • பெண்களுக்கு 'டபுள்' ஜாக்பாட்!
  • உரிமைத் தொகை இனி ரூ.2,000?
  • பொங்கலுக்கு முன் அறிவிப்பு!

பெண்களுக்கு ஜாக்பாட் செய்தி! அமைச்சர் சொன்ன முக்கிய திட்டம்?

தமிழ்நாடு அரசு மாதந்தோறும் வழங்கி வரும் ரூ.1,000 கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகையை உயர்த்தி வழங்குவதற்கான அறிவிப்பு இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகலாம் என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இது தமிழக பெண்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வரவிருக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு, இந்த தொகையை ரூ.1,500 அல்லது ரூ.2,000 ஆக உயர்த்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, இந்த திட்ட உயர்வு குறித்து சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: மழை வெளுக்கும்! டெல்டா, சென்னையில் இன்று கனமழை பெய்யும்.. வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்

தித்திப்பான செய்தி

அமைச்சர் பேசுகையில், "பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் முடிவதற்குள், பெண்களுக்கு ஒரு தித்திப்பான செய்தியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பார். பெண்களுக்கான அந்ப் பொங்கல் பரிசு என்னவென்று விரைவில் தெரியவரும்," என்று அவர் கூறினார். அமைச்சரின் இந்த பேச்சு, மகளிர் உரிமைத் தொகை உயர்வு உறுதி என்பதை ஏறக்குறைய உறுதிப்படுத்தும் விதமாகவே அமைந்துள்ளது. இருப்பினும் அமைச்சர் வேறு ஏதும் புதிய திட்டத்தை பற்றி சொன்னாரா என்பதும் உறுதியாக தெரியவில்லை. தமிழகத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. கடந்த தேர்தலில் திமுக-வின் வெற்றிக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை வாக்குறுதி மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. 

மீண்டும் ஆட்சி

அதே பாணியில், மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைக்க மகளிர் வாக்குகளை முழுமையாக அறுவடை செய்ய ஆளுங்கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் இதேபோன்ற திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சில மாநிலங்களில் ரூ.1,500 முதல் ரூ.2,000 வரை வழங்கப்படுவதால், தமிழகத்திலும் அந்த தொகையை உயர்த்த வேண்டிய அரசியல் கட்டாயம் திமுக-விற்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது ரூ.1,000 ஆக இருக்கும் உரிமை தொகையை, ரூ.1,500 ஆகவோ அல்லது ரூ.2,000 ஆகவோ உயர்த்தி வழங்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஜனவரி 15ம் தேதிக்குப் பிறகு, அதாவது பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சமீபத்தில் இந்த திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கத்தை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "விடுபட்ட தகுதியான மகளிரையும் இணைப்போம்; தேவைப்பட்டால் உதவித்தொகையையும் உயர்த்துவோம்" என்று ஏற்கனவே உறுதியளித்திருந்தார். தற்போது புதிதாக 16.94 லட்சம் பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட்டதன் மூலம், மொத்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1.30 கோடியை தாண்டியுள்ளது. ஏற்கனவே இந்த ரூ.1,000 உதவித்தொகை மூலம் பல ஏழை பெண்கள் தங்கள் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வருகின்றனர். தற்போது அது ரூ.2,000 ஆக உயர்ந்தால், அது தங்களின் பொருளாதார சுமையை மேலும் குறைக்கும் என்று பெண்கள் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க: சென்னையில் இருந்து தனி விமானம்.. டெல்லிக்கு பறந்த விஜய்! சிபிஐ முன் இன்று ஆஜார்

