/சமூக நீதி சர்வே சர்ச்சை.. விஜய்யின் பழைய அறிக்கையை தூசு தட்டிய திமுக! கடும் விமர்சனம்!

தமிழக சட்டப்பேரவையின் புதிய கூட்டத்தொடர் இன்று முறைப்படி தொடங்கியது. இத்தொடரின் தொடக்கமாக, தமிழக வெற்றி கழக அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் புதிய அறிவிப்புகள் அடங்கிய உரையை ஆளுநர் பேரவையில் வாசித்தார்.
ஆளுநர் உரையை தொடர்ந்து, அதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு நடைபெறும் என சபாநாயகர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, நாளை (ஜூன் 19) மற்றும் அடுத்த வாரம் திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளது.
சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய சமூக நீதி சர்வே அறிவிப்பு
ஆளுநரின் இந்த உரையில் தவெக அரசின் செயல்பாடுகள் வெகுவாக பாராட்டப்பட்டதோடு, சில முக்கிய அறிவிப்புகளும் இடம்பெற்றிருந்தன. அதில் குறிப்பாக, "மத்திய அரசின் சார்பில் நாடு முழுவதும் நடத்தப்படும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்த பின்னர், தமிழகத்தில் சமூக நீதி சர்வே நடத்தப்படும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் தங்களது கடுமையான விமர்சனங்களை இப்போதே முன்வைக்க தொடங்கியுள்ளன.
திமுக ஐடி விங் கண்டனம்
மத்திய அரசின் கணக்கெடுப்புக்கு காத்திருக்காமல் மாநில அரசே நேரடியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வரும் சூழலில், ஆளுநரின் இந்த அறிவிப்புக்கு திமுக ஐடி விங் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. தவெக அரசின் இந்த மெத்தன போக்கையும், அறிவிப்பையும் விமர்சித்து எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
"அன்று வீரவசனம்.. இன்று பதுங்குவதா?" - திமுக ஐடி விங் அதிரடி சாடல்!
அந்த பதிவில், ஆட்சியாளர்களின் 'சமூக நீதி வேடம்' கலைகிறது.. ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு, "சாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பைத்தான் ஒன்றிய அரசு நடத்த வேண்டும். ஆனால், அதற்கு முன்னோட்டமாகத் திகழும் Caste Survey என்ற ஆய்வை மாநில அரசே நடத்தலாமே? அதற்கும் தங்களிடம் அதிகாரம் இல்லை என்று தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் சொல்லப் போகிறார்களா" என வீரவசனம் பேசினார் விஜய்.
இன்று ஆட்சிப்பெறுப்பேற்ற பின், சமூகநீதி கணக்காய்வினை மேற்கொள்ளாமல் ஒன்றிய அரசின் பின்னால் பதுங்கிக் கொள்வது ஏன்? இதற்குப் பெயர் இரட்டை வேடமா? அல்லது பச்சோந்தித்தனமா? என கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறது.
விஜய்யின் பழைய அறிக்கையைத் தூசு தட்டிய எதிர்க்கட்சிகள்!
முன்னதாக கடந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கையில், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை தான் ஒன்றிய அரசு நடத்த வேண்டும். அதற்கு முன்னோட்டமாக caste survey என்ற ஆய்வினை மாநில அரசே நடத்தலாமே? அதற்கு தங்களிடம் அதிகாரம் இல்லை என்று தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் சொல்ல போகிறார்களா? என கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். அதோடு மற்ற மாநிலங்களை போல் சாதி வாரிக் கணக்கெடுப்புக்கான ஆய்வை கூட தமிழகத்தில் ஏன் நடத்தவில்லை.
சாதி வாரிக் கணக்கெடுப்பு நடத்துவதில் ஒன்றிய மற்றும் தமிழக ஆட்சியாளர்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றார்கள் என்பதை நன்கு மக்கள் அறிவர் என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.