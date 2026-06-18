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சமூக நீதி சர்வே சர்ச்சை.. விஜய்யின் பழைய அறிக்கையை தூசு தட்டிய திமுக! கடும் விமர்சனம்!

சமூக நீதி சர்வே விவகாரத்தில், விஜய்யின் பழைய அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி தவெக அரசின் நிலைப்பாட்டை திமுக ஐடி விங் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 18, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:34 PM IST
சமூக நீதி சர்வே சர்ச்சை.. விஜய்யின் பழைய அறிக்கையை தூசு தட்டிய திமுக! கடும் விமர்சனம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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சமூக நீதி சர்வே சர்ச்சை.. விஜய்யின் பழைய அறிக்கையை தூசு தட்டிய திமுக!
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