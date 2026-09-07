/சத்தமாக பேசினால் உண்மையாகிவிடாது... CM விஜய் பேச்சுக்கு கனிமொழி பதிலடி

DMK Kanimozhi on CM Vijay Speech : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தின் மீது முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை அளித்தார். அப்போது திமுக மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கினார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு திமுக தரப்பிலும் பதிலடி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இவை அனைத்தும் ஆதாரமின்றி வைக்கப்படும் நிரூபிக்கப்படாத குற்றச்சாட்டுகள் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சாடினார்.
இந்நிலையில், திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழியும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலடி கொடுத்து அவரது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில் அவர், "வரலாறு பேச வேண்டுமென்றால், நீதிக்கட்சி காலத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும். இந்தத் தமிழ்ச் சமூகத்துக்காக நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்பதில் இருந்து தொடங்க வேண்டும். ஆனால், தவெகவிற்கும், அதன் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கும் அந்த வரலாறு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.
வரலாறு பேச வேண்டுமென்றால், நீதிக்கட்சி காலத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும். இந்தத் தமிழ்ச் சமூகத்துக்காக நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்பதிலிருந்து தொடங்க வேண்டும். ஆனால், தவெகவிற்கும், அதன் முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கும் அந்த வரலாறு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) September 7, 2026
தலைவர்…
தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி பற்றியோ, திமுகவைப் பற்றியோ அவதூறாகப் பேசுவதையே அரசியல் தகுதியாக இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு நினைத்துக் கொள்ளப்போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. எல்லாவற்றையும் நம்புவதற்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கும் வரை, எதை வேண்டுமானாலும் பேசுவதற்கு ஒரு கூட்டமும் இருந்துகொண்டுதான் இருக்கும்" என சாடி உள்ளார்.
மேலும் அவரது பதிவில், "காவல்துறை மீதான மானியக் கோரிக்கை விவாதத்திற்கு பதிலுரை அளிக்க வேண்டிய முதலமைச்சர், எழுதிக் கொடுத்ததைப் படிப்பதைத் தவிர, கேள்விகளுக்கு நேரடியாகப் பதில் சொல்ல முடியாமல், நீண்ட சொற்பொழிவை நிகழ்த்திவிட்டு, எதிர்வினை வந்துவிடுமோ என்ற பயத்தில் விவாதத்தையே சபாநாயகர் தவிர்த்திருக்கிறார்" என குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
கடந்த மூன்று நாட்களாக காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்திற்கு பதிலுரை அளிக்க ஒத்திகை பார்த்தும், அந்த மானியக் கோரிக்கை தொடர்பாக முதலமைச்சர் பேசியது சொற்பமே என்றும்; மற்றவை எல்லாம் காலம் காலமாகப் பரப்பப்பட்ட வதந்திகளையும், சமீபத்திய WhatsApp factory பொய்களையும் கலந்து, முதலமைச்சருக்கு ஒரு பிரதியைக் கொடுத்துவிட்டார்கள் என்றுதான் நினைக்கத் தோன்றுகிறது என்றும் முதலமைச்சரின் பேச்சை விமர்சித்தார்.
சட்டம்-ஒழுங்கு குறித்தும், குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்தும், பிற மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்தும் பேச வேண்டிய சபை, இன்று சர்க்கஸ் கூடாரமாக மாறியிருக்கிறது என்று குற்றஞ்சாட்டினார். கடைசியாக அந்த பதிவில், ஒன்று மட்டும் சொல்லத் தோன்றுகிறது, உரக்கப்பேசுவதெல்லாம் உண்மையாகிவிடாது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.