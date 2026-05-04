”நன்றியுடன் இருப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கக்கூடாது” கருணாநிதியின் பழைய வீடியோ வைரல்

TN Assembly Election 2026 : தமிழ்நாட்டில் 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதன் வாக்கு எண்ணும் பணிகள் மே 4ஆம் தேதியான இன்று காலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இடங்களில் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி 104 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருக்கிறது.
எதிர்பாராத திருப்பம்!
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலை பொறுத்தவரை, ஆரம்பத்திலிருந்தே பல எதிர்பாராத பல களங்களை சந்தித்து வந்தது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் விஜய் சினிமாவை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வருவார் என்றோ, அவர் செய்யும் பரப்புரைகளுக்கு பல லட்சம் பேர் வருவார்கள் என்றோ யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.
இந்த முறை, திமுகதான் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும் என்பது திராவிடம் பேசும் பலருடைய கூற்றாக இருந்தது. திமுக அமைச்சர்களே, தவெக கட்சியை பற்றி ஒவ்வொருமுறை கேள்வி கேட்கும் போதும், “அதெல்லாம் ஒரு கட்சியா, விஜய்க்கு என்ன அரசியல் தெரியும்?” என்பது அவர்களின் கேலி கேள்வியாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது நிலையே மாறி இருக்கிறது.
காலை 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைப்பெற்று வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் 100க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருக்கிறது. அதே சமயத்தில், காலையிலிருந்து அதிமுக 2வது முன்னிலையில் இருந்தது. தற்போது திமுக 2வது இடத்தில் முன்னிலையில் இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் வரும் என்பது யாரும் கணிக்க முடியாமல் இருந்தது.
அன்று கலைஞர் சொன்னது..!
திமுக, இம்முறை ஆட்சி அமைக்குமா அமைக்காதா என்பது பெரும் கேள்வியாக எழுந்துள்ளது. போகிற போக்கை பார்த்தால், தவெக ஆட்சி அமையும் என்பது உறுதியாகிக்கொண்டே வருகிறது. விஜய், மக்களை நெருங்காத தலைவராக இருக்கிறார் என்று அவர் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனமாக இருந்தாலும், அவரது முகத்திற்காகவே பல கோடி மக்கள் அவருக்கு வாக்கு செலுத்தியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், திமுக ஆதரவாளர்கள் பலர் முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக கட்சியின் தலைவருமான கருணாநிதி பேசியிருக்கும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நம்மால் பயனடைந்தவர்கள், நம்மிடம் நன்றி காட்டுவார்கள் என்று எதிர்ப்பார்க்கக் கூடாது என்பதே என் பொதுவாழ்வில் நான் கற்ற பெரும் பாடம்”
- தலைவர் கலைஞர
. pic.twitter.com/Lf9sUKHKs6
— K Ramesh Guru (@KRameshGur21055) May 4, 2026
“என்னை ஏசி-ஏசி, பேசி பேசி, என் குடும்பத்தை பற்றி பேசி, என் பிள்ளைகளை பற்றி பேசி, என் குழந்தை-குட்டிகளைபற்றி பேசி, என் தோழர்களை பற்றி பேசி, என்னை இழித்து-பழித்து, இவ்வளவும் ஆகியும்..நான் உங்களால் இன்றைக்கு போற்றப்படுகிறேன், புகழப்படுகிறேன், வரவேற்கப்படுகிறேன் என்றால்..அதற்கு காரணம், ஒரு செடியின் கீழே மலத்தை கொட்டுவார்கள். ஒரு மரத்தின் கீழே மாட்டின் சாணத்தை கொட்டுவார்கள். அது இழிவான பொருள்தான். ஆனால், அந்த மாட்டுச்சாணம், மலம்..இதெல்லாம் எருவாகி அந்த மரத்தை,செடியை, கொடியை வளர்க்கும். அது போல என் மீது கொட்டப்படுகின்ற மலமானலும், சாணமானாலும், இழிவான மொழிகளானாலும் இதெல்லாம் எருக்களாகி வளர்த்துக்கொடுக்கின்றனர். எதிரிகளே, மாற்றுக்கட்சி அன்பர்களே, நன்றாக திட்டுங்கள். அவைகளை நான் எருவாகி கொள்கின்றேன். நன்றாக வசைபாடுங்கள், நான் அதை வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற உரமாக ஆக்கிக்கொள்கின்றேன்” என்று பேசியிருக்கிறார். இந்த வீடியோவை பகிர்ந்திருக்கும் திமுக ஆதரவாளர்கள், கூடவே “நம்மால் பயனடைந்தவர்கள், நம்மிடம் நன்றி காட்டுவார்கள் என்று எதிர்ப்பார்க்கக் கூடாது என்பதே என் பொதுவாழ்வில் நான் கற்ற பெரும் பாடம்” என்று கலைஞர் ‘நெஞ்சுக்கு நீதி' என்கிற தனது சுயசரிதையில் எழுதியிருக்கும் வசனத்தை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
கலைஞர்,தனது அரசியல் வாழ்வில் அவர் சந்தித்த பல சோதனைகள், துரோகங்கள் மற்றும் அரசியல் மாற்றங்களின் போது ஏற்பட்ட அனுபவங்களின் சாரமாக இதை அவர் பதிவு செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live அனைத்து தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் தவெக!
மேலும் படிக்க | முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு - பரபரப்பாக செல்லும் கொளத்தூர் வாக்கு எண்ணிக்கை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ