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"கர்நாடகாவை எதிர்த்து பேச என்ன பயம்?" - முதல்வர் விஜய்க்கு 6 கேள்விகள் எழுப்பிய ஸ்டாலின்!

தமிழ்நாட்டிற்குத் தண்ணீர் தர மறுக்கும் கர்நாடக அரசை எதிர்த்துப் பேச என்ன பயம்? உள்ளிட்ட 6 கேள்விகளை முதலமைச்சர் விஜய்க்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எழுப்பி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:07 PM IST
"கர்நாடகாவை எதிர்த்து பேச என்ன பயம்?" - முதல்வர் விஜய்க்கு 6 கேள்விகள் எழுப்பிய ஸ்டாலின்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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"கர்நாடகாவை எதிர்த்து பேச என்ன பயம்?" - முதல்வர் விஜய்க்கு ஸ்டாலின் 6 கேள்விகள்
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