ஸ்டாலினுக்கு தலைவலி.. இப்போ வந்த தேமுதிகவிற்கு 8 சீட்டா? டென்ஷனாகும் திருமா!

TN Assembly Election Latest Update: கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிகவிற்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இம்முறையும் அதே 6 தகுதிகள் மட்டுமே திமுக ஒதுக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 19, 2026, 11:03 AM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ல் நடைபெற இருக்கிறது
  • இதனால் கட்சிகளுக்கு இடையே தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரமாகி உள்ளது
  • திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை திருமாவளவன் சந்திக்க இருக்கிறார்

DMK - VCK Seat Sharing Update: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக திமுக விசிக, தேமுதிக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.எதிரணியில் அதிமுக - பாஜக, புதிதாக கட்சியை தொடங்கி இருக்கும் விஜய் ஆகியோர் இருப்பதால், திமுக பல கட்சிகளை தங்களின் கூட்டணியில் சேர்த்து பலமாக்கி உள்ளது. அதேசமயம் இத்தேர்தல் திமுகவிற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே திமுக தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. இம்முறை அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இருப்பதால், தீவிரமாக கள பணிகளை திமுக செய்து வருகிறது. 

இது ஒருபக்கம் இருக்க, திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகளை பிரித்து கொடுப்பது என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது. இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையையும் கூட்டணி கட்சிகள் திமுக தலைமையிடம் பேசி வருகிறது. ஏற்கனவே காங்கிரஸுடன் கட்சியுடனான கூட்டணியை இறுதி செய்வதே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. காங்கிரஸ் கட்சி 39 தொகுதிகள் கேட்டதாகவும் அதற்கு திமுக தலைமை ஒத்துக்காமல் இருந்தாலும் இழுபறியாக சென்றது. பின்னர், ஒருவழியாக காங்கிரஸின் கூட்டணியை திமுக உறுதி செய்தது. அக்கட்சிக்கு 28 தொகுதிகளையும் இறுதி செய்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. 

10 தொகுதிகள் கேட்கும் விசிக 

இந்த நிலையில், மற்றொரு பரபரப்பான தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதாவது திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திமுக தலைமையிடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து தீவிர பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர்கள் திமுகவிடம் 10 தொகுதிகள் வரை கேட்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. முன்பை விட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வளர்ச்சி அடைந்துவிட்டதாகவும், குறிப்பாக வட மாவட்டங்களில் விசிகவிற்கு செல்வாக்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் திமுகவிடம் கூறி அதிக தொகுதிகள் கேட்பதாக கூறப்படுகிறது. 

26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி 

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன், கூடுதல் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் திமுக கூடுதல் தொகுதிகள் கொடுக்க தயங்கி வருகிறது. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, திமுக 12 கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்திருந்தது. ஆனால் இம்முறை 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கிறது. புதிதாக மக்கள் நீதி மையம், தேமுதிக மற்றும் சில சிறிய கட்சிகள் இணைந்துள்ளன. இதனை காரணம் காட்டி கூடுதலாக தொகுதிகளை ஒதுக்க திமுக தயங்குகிறது. 

குறைந்தபட்சமாக 8 தொகுதிகள் 

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு கடந்த முறை கொடுத்த அதே 6 சீட்களை கொடுக்கவே திமுக தலைமை முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விசிக கேட்கும் 10 தொகுதிகளை திமுக வழங்கும் பட்சத்தில் மற்ற கட்சிகளின் தொகுதி பங்கீட்டில் பிரச்சனை ஏற்படும் என்பதால், 6 தொகுதிகளுக்கு மேல் கொடுக்க திமுக மறுக்கிறதாம். இதனால் குறைந்தபட்சமாக 8 தொகுதிகளையாவது பெற்றுவிட வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகிகள் எண்ணுகிறார்களாம். 

தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவனும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினும் நேரில் சந்தித்து பேச இருக்கின்றனர். இந்த சந்திப்பு இன்று நடக்கும் என கூறப்படுகிறது. இருவரும் சந்தித்து பேசிய பின்னர் இந்த தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவாரத்தை முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தேமுதிகவிற்கு 8 தொகுதிகள்? 

அதேசமயம் தேமுதிகவிற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை விட அதிக தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, தேமுதிகவிற்கு திமுக 8 தொகுதிகளை ஒதுக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது. இம்முறை புதிதாக கூட்டணியின் இணைந்துள்ள தேமுதிகவிற்கு 8 தொகுதிகள், ஆனால் தொடர்ந்து திமுகவுடன் பயணிக்கும் விசிகவிற்கு அதே 6 தொகுதிகளா என விசிக கட்சியினர் கொந்தளிப்பில் இருக்கின்றனர். மார்ச் 22 ஆம் தேதிக்குள் இந்த தொகுதி பங்கீடு விவகாரம் முடிவுக்கு வரும் என தெரிகிறது. 

2021ல் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிட்ட தொகுதிகள் எண்ணிக்கை 

கடந்த முறை திமுக 173 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. மற்ற கூட்டணி கட்சிகளான வைகோவின் மறுமளர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சிக்கு 6, ஈ ஆர் ஈஸ்வரனின் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சிக்கு 3, மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு 2, ஆல் இந்தியா ஃபார்வேடு ப்ளாக், ஆதி தமிழர் பேரவை, மக்கள் விடுதலை கட்சி மற்றும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ஆகிய கட்சிகளுக்கு தலா 1 தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த கட்சிகள் அனைத்தும் உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டது. 

இதை தவிர்த்து, காங்கிரஸுக்கு 25, கம்யூனிஸ்ட் 6, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 6, விடுதலை சிறுத்தைகள் 6, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 3 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

