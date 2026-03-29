திமுக தேர்தல் அறிக்கை: அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான அறிவிப்புகள் என்ன?

திமுக தேர்தல் அறிக்கை 2026, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான, திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை இன்று வெளியாகி உள்ளது. அந்த வகையில், தேர்தல் அறிக்கையின் முக்கிய அறிவிப்புகளை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.
உயர்த்தப்படும் உதவித்தொகைகள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளர்களுக்கு இனி ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்திற்கான ஊக்கத்தொகை ரூ. 1000இல் இருந்து ரூ.1500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முதியோர் உதவித்தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படும், மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை ரூ.2,500 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும். மீன்பிடித் தடைக்கால நிவாரணம் ரூ. 12,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
ரூ.8 ஆயிரம் கூப்பன்...
இல்லத்தரசிகள் கூப்பன் திட்டத்தை திமுக அறிவித்துள்ளது. அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் 8000 ரூபாய் மதிப்புள்ள கூப்பன் வழங்கப்படும். இந்த கூப்பன் மூலம் மக்கள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை தங்களின் அருகே உள்ள கடைகளில் வாங்கிக் கொள்ளலாம். இதை பயன்படுத்தி, வாஷிங் மெஷின், டிவி, பிரிட்ஜ், மிக்ஸி, மின் அடுப்பு என எது வேண்டுமானாலும் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான அறிவிப்பு
- அரசு ஊழியர்களுக்கான தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- மேலும், 8வது ஊதியக்குழுவை ஒன்றிய அரசு செயல்படுத்தியதும், அதனை மாநில அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கும் செயல்படுத்த குழு அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான பதவி உயர்வுகள் உரிய நேரத்தில் கிடைக்க நடவடிக்கை.
- ஒன்றிய அரசு எடுத்துள்ள ஊதிய குறைவு மானியத்திற்கு எதிராக, 'ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை' அமல்படுத்த, இதன் பரிந்துரைகளை ஒன்றிய அரசு செயல்படுத்தினால், மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் செயல்படுத்துவதற்கான உறுதி கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊதிய உயர்வுகள் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் வழங்கப்படும்.
- மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில், முன்னதாக வழங்கப்பட்ட தொகையை ரூ. 5 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.10 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
- அரசு துறைகள், வாரியங்கள், நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு அமைப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அமைப்புகளில் ஏற்கனவே 1.5 லட்சம் காலிப் பணியிடங்கள் காணப்படுகின்றன. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான கூடுதல் வேலைவாய்ப்பு மூலம், உரிய நிபந்தனைக்கிடையில் அந்த காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்.
- 'ஓய்வூதியதாரர்கள் காப்பீட்டு திட்டத்தில்' சேர்ந்து உள்ள அரசு வாரியங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் ஓய்வூதியதாரர்கள் காப்பீட்டு திட்டத்தின் பலன்களை முழுமையாக கிடைக்க நடைவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
- அரசு ஊழியர்களின் உடல்நலப் பாதுகாப்பை பெரிதும் அவதானித்து, மாநில அரசு ஒவ்வோர் ஆண்டும் இலவச முழு உடல்நிலை பரிசோதனை செய்யும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
மேலும் படிக்க | மாதம் ரூ.8000, ரூ.25 லட்சம் பிணையில்லா கடன் - தவெக தேர்தல் அறிக்கை சிறப்பம்சங்கள்
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு இன்ப செய்தி! வாக்குறுதிகளை வாரி வழங்கிய அதிமுக
மேலும் படிக்க | அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கலைஞர் வசனம்! இந்த 2 திட்டங்கள் ஏற்கனவே இருக்கே
