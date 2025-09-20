English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு... அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முக்கிய உத்தரவு!

நல்ல அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க, மாணவர்களுக்கு அறிவார்ந்த கற்றல் திறன்களை ஆசிரியர்கள் வழங்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பேசியுள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:44 AM IST
  • அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும்.
  • நல்ல திறன்களை ஆசிரியர்கள் வளர்க்க வேண்டும்.
  • வேலூரில் அன்பில் மகேஷ் பேச்சு.

Trending Photos

சுந்தர் பிச்சை எடுத்த அதிரடி முடிவு! கூகுள் குரோமில் மாற்றமா?
camera icon7
Google
சுந்தர் பிச்சை எடுத்த அதிரடி முடிவு! கூகுள் குரோமில் மாற்றமா?
ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசை: நிறைவேறாமல் போன மிகப்பெரிய நிகழ்வு
camera icon7
actor robo shankar
ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசை: நிறைவேறாமல் போன மிகப்பெரிய நிகழ்வு
8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கான இந்த வசதி நிறுத்தப்படுகிறதா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கான இந்த வசதி நிறுத்தப்படுகிறதா? முக்கிய அப்டேட்
சென்னை மக்களே ரெடியா... இரவு அதிரடி காட்டப்போகுது மழை - தமிழ்நாடு வெதர்மேனின் பெரிய அப்டேட்
camera icon8
Chennai Rains
சென்னை மக்களே ரெடியா... இரவு அதிரடி காட்டப்போகுது மழை - தமிழ்நாடு வெதர்மேனின் பெரிய அப்டேட்
அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு... அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முக்கிய உத்தரவு!

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா பகுதியில் மாநில அளவிலான அடைவு ஆய்வுக்கான மிளாய்வு கூட்டம் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பள்ளிக்கல்வித்துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் கல்வி துறையை சேர்ந்த பலர் பங்கேற்றனர். இந்நிகழ்ச்சியில் மாநிலம் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி வழங்கினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: ஊட்டி, கொடைக்கானலை போல்... இனி இந்த ஊருக்கும் இ-பாஸ் கட்டாயம் - நவ. 1 முதல்...!

அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பேச்சு

இக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பேசுகையில், தகுதி தேர்வு மற்றும் பிற தேர்வுகள் குறித்து ஆசிரியர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. அவற்றை அரசு கவனித்து வருகிறது. ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் கனவுகளை உணர்ந்து, அவர்களது கல்வி வளர்ச்சிக்காக முழுமையாக பணியாற்ற வேண்டுமென்றும் வலியுறுத்தினார். மேலும் வேலூர் மாவட்டம் கல்வியில் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் அதற்காக பணியில் தலைமையாசிரியர்கள் ஈடுபட வேண்டும். கல்வி என்பது மிக சிறந்த ஆயுதம், ஒரு மாணவனுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுத்து விட்டால் அந்த மாணவன் ஏழேழு தலைமுறைக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு நன்றியோடு இருப்பான்.

முக்கிய ஆலோசனை

தலைமை ஆசிரியர்கள் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன கல்லூரி முதல்வர்களுடன் கலந்துரையாட வேண்டும். அவர்களிடம் புதுப்புது யுத்திகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது உங்களுக்கு தோன்றும் புது யுக்திகளை அவர்களிடம் தெரிவித்து இப்படி கற்பிக்கலாமா என்பதை கேட்டு அது குறித்து அறிவாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். கல்வி என்பது இருட்டில் இருக்கும் ஒரு பிள்ளையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் ஒரு உன்னத பணியாகும். மாணவர்களுக்கு கற்றல் விளைவு சார்ந்து சொல்லிக் கொடுத்தால், மாநில அளவிலான அடைவு தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்ணை பெறலாம்.

ஒரு குழந்தை பல கனவுகளோடு உங்கள் பள்ளிக்கு வருகிறது. அவர்களுடைய கனவுகளை எப்படி நாம் நினைவாக்க போகிறோம் என்ற சிந்தனையோடு நாம் செயல்பட வேண்டும். அதற்கு ஏற்றார் போல் அவர்களை தயார் படுத்த வேண்டும். ஒரு மனிதனின் வெற்றிக்கு காரணம் அந்த மனிதனின் மனநிலை தான். ஆசிரியர்களும் தலைமை ஆசிரியர்களும் அனைத்து மாணவர்களையும் நல்ல நிலைக்கு உயர்த்த வேண்டும் என்ற மனநிலையோடு கற்றல் விளைவு சார்ந்து அவர்களுக்கு கல்வியை போதிக்க வேண்டும்.

நல்ல அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க உங்கள் பள்ளிகளில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு அறிவார்ந்த கற்றல் திறன்களை வழங்க வேண்டும். அதன் மூலம் தேர்வுகளில் நல்ல தேர்ச்சி விகிதத்தை கொடுக்க வேண்டும். அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களில் 5 முதல் 10 மாணவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு உலகம் முழுவதும் சென்று பணியாற்றி கொண்டிருந்த நிலை மாறி தற்போது 1870 மாணாக்கர்கள் உலகம் முழுவதும் சென்று தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார்கள் என பேசினார்.

மேலும் படிக்க: திராவிட மாடலுக்கும் ரவுடிகள் ராஜ்ஜியத்திற்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது - வானதி சீனிவாசன்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Anbil MaheshDMKMinister Anbil Mahesh PoyyamozhiGovernment TeachersStudents

Trending News