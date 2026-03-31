திமுக அமைச்சர் கே.என். நேருவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் திருச்சியில், அக்கட்சியின் அசைக்க முடியாத தலைவராக விளங்குபவர் அமைச்சர் கே.என். நேரு. கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு அபார வெற்றி பெற்றுள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 31, 2026, 09:02 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முக ஸ்டாலின், விஜய், சீமான் போன்ற முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தேர்தல் சமயங்களில் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகளின் சொத்து கணக்கு குறித்த விவரங்கள் வெளியாகும். வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்யும் போது, அவர்கள் சமர்ப்பிக்கும் சொத்து கணக்கு விவரங்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிக கவனம் பெறும். அந்த வகையில், திமுகவின் மூத்த அமைச்சரான கே.என். நேரு திருச்சி மேற்கில் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், அவரது சொத்து மதிப்பு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. கேஎன் நேரு மீது பல்வேறு ஊழல் குற்றசாட்டுகள் உள்ள நிலையில், அவரின் சொத்து மதிப்பு பல கேள்விகளையும் எழுப்பி உள்ளது.

மீண்டும் திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கேஎன் நேரு!

திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் திருச்சியில், அக்கட்சியின் அசைக்க முடியாத தலைவராக விளங்குபவர் அமைச்சர் கே.என். நேரு. கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு அபார வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்நிலையில் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அவர் அதே திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். இதற்காக இன்று அவர் தனது அதிகாரப்பூர்வ வேட்புமனுவை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் சமர்ப்பித்தார். அதனுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த பிரமாண பத்திரத்தில் அவரது வங்கி இருப்பு, நகைகள் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் குறித்த விரிவான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ரொக்கம் மற்றும் வங்கி இருப்பு விவரங்கள்

தேர்தல் ஆணையத்திடம் அமைச்சர் கே.என். நேரு அளித்துள்ள கணக்குப்படி, அவரது கையில் ரொக்கமாக ரூ. 5 லட்சம் உள்ளது. அதே போல அவரது மனைவியின் கையில் ரொக்கமாக ரூ. 1 லட்சம் இருப்பு உள்ளது. வங்கி இருப்பை பொறுத்தவரை, கே.என். நேரு மொத்தம் நான்கு வெவ்வேறு வங்கி கணக்குகளை பராமரித்து வருகிறார். இந்த நான்கு வங்கி கணக்குகளிலும் சேர்த்து மொத்தமாக ரூ. 64 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 523 (ரூ. 64,86,523) இருப்பு உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவரது மனைவியின் பெயரில் இரண்டு வங்கி கணக்குகள் உள்ளன. அந்த இரண்டு கணக்குகளிலும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக ரூ. 16 லட்சத்து 50 ஆயிரம் இருப்பு உள்ளது. மேலும், வாகனங்களை பொறுத்தவரை தன்னிடம் ரூ. 40 லட்சம் மதிப்பிலான கார்கள் இருப்பதாக கே.என். நேரு தனது பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

நகைகள் எவ்வளவு?

தங்க நகைகள் குறித்த விவரங்களும் இதில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அமைச்சர் கே.என். நேருவிடம் வெறும் 10 சவரன் தங்க நகைகள் மட்டுமே உள்ளன. ஆனால், அவரது மனைவியிடம் 200 சவரன் அளவிலான நகைகள் உள்ளன. இதன் ஒட்டுமொத்த தற்போதைய சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ. 2 கோடி என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக நகைகளின் மதிப்பை மட்டும் கணக்கிட்டால், கே.என். நேருவிடம் ரூ. 1 கோடியே 25 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகளும், அவரது மனைவியிடம் ரூ. 2 கோடியே 39 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகளும் இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அசையா சொத்துக்களின் மதிப்பு

நிலம் மற்றும் இதர அசையா சொத்துக்களை பொறுத்தவரை, திருச்சி மாவட்டத்தில் கே.என். நேருவின் பெயரில் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. அதன் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ. 1 கோடி என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல அவரது மனைவியின் பெயரிலும் ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. விவசாயம் அல்லாத இதர நிலங்களை பொறுத்தவரை, கே.என். நேருவிடம் ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பிலான நிலங்களும், அவரது மனைவியிடம் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான நிலங்களும் உள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது, கே.என். நேருவிடம் ரூ. 1 கோடியே 17 லட்சத்து 57 ஆயிரம் (ரூ. 1,17,57,000) மதிப்பிலான நிலங்களும், அவரது மனைவியிடம் ரூ. 1 கோடியே 50 லட்சம் மதிப்பிலான நிலங்களும் இருப்பதாக கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. சமீபகாலமாக அமைச்சர் கே.என். நேரு மீது பல்வேறு அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்களும், சிறு சிறு சர்ச்சைகளும் தொடர்ந்து வந்தாலும், அவர் மீண்டும் களமிறங்குவதால் திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் அவருக்கான வெற்றி வாய்ப்பு மிகவும் பிரகாசமாக இருப்பதாகவே அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். 

திருச்சியில் விஜய் போட்டி!

திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் திருச்சியில் விஜய் இந்த முறை களமிறங்க உள்ளார். திருச்சி கிழக்கில் விஜய் போட்டியிட உள்ளார் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடவுள்ள நிலையில் இரண்டாவதாக திருச்சி கிழக்கு பகுதியிலும் விஜய் போட்டியிடுகிறார். கேஎன் நேருவின் மாவட்டத்திலேயே விஜய் போட்டியிட உள்ளதால் அங்கு விஜய் எவ்வளவு வாக்குகளை பெறுவார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

