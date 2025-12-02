தவெகவிற்கு வரும் 2 திமுக அமைச்சர்கள்! ஆதவ் அர்ஜுன் அறிவிப்பு - யார் யார் தெரியுமா?

நடிகர் விஜய் தலைமையில் உருவாகியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முற்றிலும் புதிய கட்சியாக இருந்தாலும், அதிமுக முதல் விக்கெட்டை தூக்கிய செங்கோட்டையன் இணைந்ததுடன், மாநில அரசியலில் அதிர்வலை கிளப்பியுள்ளது. இந்நிலையில் திமுகவிலிருந்தே, குறிப்பாக பதவியில் இருக்கும் அமைச்சர்களும் விரைவில் தவெகவில் சேர போகிறார்கள் என்று பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறியிருக்கிறார். இதனால் அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.
செங்கோட்டையன் தவெக
செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்த பின், தந்தி டிவிக்கு அளித்த நேர்காணலில் ஆதவ் அர்ஜூனா பல முக்கிய அரசியல் தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “திமுகவிலிருந்து இன்னும் பல முக்கிய தலைவர்கள் வரிசையாக தவெகவில் சேரப்போறாங்க. குறிப்பாக, இப்போது பதவியில் இருக்கும் இரண்டு அமைச்சர்களும் எங்களோடு இணையலாம், நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம்” என்ற கருத்தை தெரிவித்துள்ளார் என செய்திகளில் வெளியாகியுள்ளது. ஆனால் அவர்கள் யார் என்ற விவரத்தை அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை.
திமுக வாக்கு வங்கி சரிந்துவிட்டதா?
இதற்கு முன்பே, திமுக வாக்குகளில் 50 சதவீதம் வரை தற்போது தவெகவுக்கு விலகி வருவதாக ஆதவ் அர்ஜூனா பேசியிருந்தார். தமிழக மக்கள் 2026 தேர்தலில் புதிய ஆட்சியை விரும்புகிறார்கள்; அந்த மாற்றத்தின் மையத்தில் தளபதி விஜயின் கட்சி இருக்கும் என்றே அவர் பல்வேறு மேடைகளில் வலியுறுத்தி வருகிறார். அதிமுக முகாமில் இருந்த முக்கிய முகமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்தது, ‘டிராவிடியன் முதிர்ந்த தலைமையும் – புதிய தலைமையும் கை கோர்த்த தருணம்’ என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் மதிப்பிடப்பட்டதையே ஆதவ் அர்ஜூனா, “இது தானே ஆரம்பம்” என்ற வகையில் மேலும் பல ஜாம்பவான்கள் வரப் போகிறார்கள் எனப் பதிவு செய்திருக்கிறார்.
ஒரே கட்சி ஆட்சி
மாமல்லபுரத்தில் நடந்த தவெக பொதுக்குழு கூட்டத்திலும், “2026-ல் தவெக தானே தனியாக ஆட்சியை அமைக்கும்; கூட்டணி அரசல்ல, ஒற்றை கட்சி ஆட்சி தான் வரும்” என்று ஆதவ் அர்ஜூனா பரப்புரையாற்றியிருந்தார். அப்போது நாடு முழுவதும் புதிய கட்சிகளுக்கான வரவேற்பை பேசி கொண்டே, தமிழ்நாட்டில் அடுத்த தசாப்தத்தையும் தீர்மானிப்பது விஜயின் அரசியல் என அவர் வலியுறுத்தினார். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அதிமுகவில் இருந்த கே.ஏ. செங்கோட்டையன், அக்கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பின், தளபதி விஜயை சந்தித்து தவெகவில் இணைந்தார். அவருக்கு நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர், கொங்கு மண்டல பொறுப்பாளர் உள்ளிட்ட உயர்ந்த பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இப்படிப் பட்ட அனுபவம் வாய்ந்த தலைவர்கள் இணைவது, திமுக மற்றும் அதிமுக இரு முகாம்களிலும் உளைச்சலை உருவாக்கியிருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். இதற்கிடையில், “திமுகவில் இருப்பவர்களில் சிலர் திருப்தியின்றி இருக்கிறார்கள்; மாற்றங்கள் நடக்க போகிறது, அதை மக்கள் நேரிலேயே காண உள்ளனர்” என்று ஆதவ் அர்ஜூனா குறிப்பிட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. அவர் குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு ‘சிட்டிங்’ திமுக அமைச்சர்கள் யார் என்பதை சுற்றியேயே தற்போது அரசியல் வட்டாரம் பேசிக் கொண்டுள்ளது. மொத்தத்தில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக தன் அணியை வலுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில், “திமுக முகாமிலிருந்தே இன்னும் விக்கெட்டுகள் விழும்” என்ற ஆதவ் அர்ஜூனாவின் கூற்று, அடுத்த சில மாதங்களில் தமிழக அரசியலில் இன்னும் பல அதிரடி நகர்வுகள் நிகழலாம் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது.
