ஜனநாயகன் படம் லீக் ஆனது குறித்து பேசிய முக ஸ்டாலின்! என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

விஜய் நடிப்பில் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ஜனநாயகன். மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் உருவான இந்த படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்தது. ஆனால் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததன் காரணமாக தற்போது வரை படம் வெளியாகவில்லை. விஜய்யின் கடைசிப் படமான ஜனநாயகன் படத்தின் மீது ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்பில் இருந்து வருகின்றனர். இருப்பினும் இந்த படம் தொடர்பாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் இருந்து வருகின்றன. நீதிமன்றம் வரை சென்ற இந்த பிரச்சனை இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. தற்போது தேர்தல் காலம் என்பதால் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருந்து வருகிறது.
ஜனநாயகன் லீக்
இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தில் உள்ள சில காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எடிட்டிங் பணிகளுக்காக படத்தை பார்த்த சிலர் இதனை லீக் செய்திருக்கலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. யார் இதனை லீக் செய்திருப்பார்கள் என்ற உறுதியான தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து இது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். படத்தின் காட்சிகள் வெளியானதால் படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பு நிறுவனமும் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளனர்.
படக்குழு அறிக்கை
"நாங்கள், கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் எல்எல்பி, "ஜனநாயகன்" திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் அதன் முழுமையான பதிப்புரிமை உரிமையாளர்கள் ஆவோம். எங்கள் திரைப்படத்தின் சில காட்சிகள், வீடியோ துணுக்குகள் மற்றும் சில இடங்களில் ஒட்டுமொத்த திரைப்படமுமே சில அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சட்டவிரோதமாக எடுக்கப்பட்டு, திருடப்பட்டு, இணையத்தில் பரப்பப்பட்டு வருவது எங்கள் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது. இது டிஜிட்டல் திருட்டுக்கான பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமைந்துள்ளது. வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், எக்ஸ், யூடியூப், இணையதளங்கள், டொரண்ட்கள் அல்லது வேறு எந்தவொரு சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் மூலமாகவும், இவ்வாறு கசிந்த வீடியோக்களை பதிவிறக்கம் செய்வது, பார்ப்பது, சேமித்து வைப்பது, மற்றவர்களுக்கு அனுப்புவது, பகிர்வது அல்லது இணையத்தில் பதிவேற்றுவது ஆகியவை பதிப்புரிமை சட்டங்களின்படி கிரிமினல் குற்றமாகும் என்பதை இதன் மூலம் எச்சரிக்கிறோம்.
இணையத்தில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு செயலும் கண்காணிக்கப்படக் கூடியதே. இந்த சட்டவிரோத செயலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது சைபர் தடயவியல் விசாரணைகளை தொடங்கி, முறையான புகார்களை அளித்துள்ளோம். மேலும், இந்த வீடியோக்களை இணையத்தில் தொடர்ந்து பகிர்ந்தவர்கள் அனைவரையும் தீவிரமாகக் கண்டறிந்து வருகிறோம். இந்தக் குற்றத்தில் ஈடுபடும் ஒவ்வொரு நபர் மீதும் எவ்வித பாரபட்சமும் இன்றி மிகக் கடுமையான சிவில் மற்றும் கிரிமினல் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். எனவே, கசிந்த இந்த வீடியோக்களையோ அல்லது காட்சிகளையோ பொதுமக்களும் எவ்விதத்திலும் பகிரவோ, பயன்படுத்தவோ வேண்டாம் என மிகக் கடுமையாக அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இதில் யாரேனும் ஈடுபட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அதன் விளைவுகளாக அவர்கள் உடனடியாகச் சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தாங்களே எதிர்கொள்ள நேரிடும். உங்களுக்கு இதுபோன்ற வீடியோக்களோ அல்லது காட்சிகளோ வந்தால், அதைத் திறக்கவோ, சேமிக்கவோ அல்லது மற்றவர்களுக்கு அனுப்பவோ வேண்டாம். உடனடியாக அதனை அழித்துவிடவும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜனநாயகன் குறித்து விஜய் பேச்சு
கடந்த சில மாதங்களாக ஜனநாயகன் படம் பற்றி பேசாமல் இருந்து வந்த விஜய், சமீப நாட்களாக தனது தேர்தல் பரப்புரையில் ஜனநாயகன் படம் பற்றிப் பேசி வருகிறார். "என் மீது அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக அனைத்து வகைகளிலும் முயற்சி செய்கின்றனர். கரூர் சம்பவத்தில் என் மீது பழி போடப் பார்த்தனர். ஜனநாயகன் படத்தை முடக்கினால் நான் சோர்ந்து போவேன் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இதையெல்லாம் வைத்து என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது" என்று பேசியிருந்தார். ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் லீக் ஆனது குறித்து தமிழ் சினிமாவில் உள்ள பலரும் தங்களது கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு
தமிழ் சினிமாவில் உள்ள பலரும் ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் சட்டவிரோதமாக லீக் ஆனது குறித்து பேசி வரும் நிலையில், தேர்தல் பரப்புரையில் இருந்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினிடமும் இது குறித்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "அதை பற்றி பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ரஜினி அறிக்கை
ஜனநாயகம் இணையத்தில் லீக் ஆனது குறித்து பேசிய ரஜினி, "ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் யாராலோ வெளியிடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியையும்,வேதனையையும் அளிக்கிறது. திரை அமைப்புகள் இதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பி, அரசு இதைச் செய்தவர்களைக் கண்டுபிடித்து கடுமையான தண்டனை அளிக்க வேண்டும். இது போன்ற குற்றம் இனியும் தொடரக்கூடாது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
