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திமுக மார்க்கண்டேயனுக்கு 15 நாட்கள் சிறை... நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

DMK MLA Markandeyan Arrest : விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை 15 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதிவரை அவர் சிறையில் இருப்பார் என தெரிகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 20, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:19 PM IST
திமுக மார்க்கண்டேயனுக்கு 15 நாட்கள் சிறை... நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
Image Credit: DMK MLA Markandeyan Arrest | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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திமுக மார்க்கண்டேயனுக்கு 15 நாட்கள் சிறை... நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
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