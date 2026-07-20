/திமுக மார்க்கண்டேயனுக்கு 15 நாட்கள் சிறை... நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

DMK MLA Markandeyan Arrest : விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி சுமதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
காலையிலேயே கைது செய்யப்பட்டு சுமார் 10 மணிநேரம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது, தொடர்ந்து இரவில் நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். 15 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் அவரை அடைக்க உத்தரவிட்டதன் மூலம் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதிவரை சிறையில் இருப்பார் என தெரிகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய்யை அவதூறாகவும், மிரட்டும் வகையிலும் பேசியதை தொடர்ந்து மார்க்கண்டேயன் இன்று காலை கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து 10 மணிநேரத்திற்கும் மேலான விசாரணைக்கு பின்னர் நீரிழிவு நோயாளியான அவரை மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறாகவும், மிரட்டும் வகையிலும் பேசிய புகாரில் கைது செய்யப்பட்டார். எனவே மிரட்டல், அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல், வெறுப்புணர்வை தூண்டுதல் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
மருத்துவமனைக்கு அழைத்துவந்தபோது, "தன்னை விசாரித்தபோது, காவல்துறையினர் என்னைத் தாக்க முயற்சித்தனர். துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டுகிறார்கள்" என செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் கோஷமிட்டார். மார்க்கண்டேயனின் மகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோதும் துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டியது உண்மை என பேசினார். மேலும், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அவர் கண்டனமும் தெரிவித்தார்.
முன்னரே, முன்னாள் அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், கீதா ஜீவன் ஆகியோர் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று மார்க்கண்டேயனை சந்திக்க முயற்சித்தனர். ஆனால் அதுவும் தடுக்கப்பட்டது.
திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதை கண்டித்து முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட திமுகவினரை கைது செய்ய போலீசார் முயற்சித்தார். அப்போது அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது செய்ய திமுகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
அனிதா ராதாகிருஷ்ணனும் காவல்துறையினரின் கைதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உடன் வர மறுத்தார். இதனால், போலீசாருக்கும் திமுகவினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து அவரை கைது செய்ய போலீசார் முயற்சித்தபோது, மயக்கம் வருவதாக கூறி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அவரது காரில் ஏறிச் சென்றுவிட்டார்.
மருத்துவமனையிலும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அனுமதியின்றி மார்க்கண்டேயனை சந்திக்க முயற்சித்தார். அப்போது போலீசார் அவரை தடுத்தனர். அதேபோல் உறவினர்கள் அவருக்கு மாத்திரை கொடுக்க முயற்சித்தபோது, போலீசார் தடுத்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
மார்க்கண்டேயனுக்கு 15 நாட்கள் சிறை தண்டனை அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், நீதிமன்ற வளாகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அளித்த பேட்டியில், "ஜனநாயகம் காலில் போட்டு மிதிக்கப்படுகிறது. இதுவரை இப்படி ஒரு நிலையை பார்த்தில்லை. ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டோம் என்றும் ஆட்டம் ஆடுகிறார்கள். ஜனநாயகம் பூட்ஸ் காலால் மிதிக்கப்படுகிறது. ஆளும் கட்சியை பற்றி, முதலமைச்சர் பற்றி எதுவுமே பேசக்கூடாது என கருத்துரிமைக்கு தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளது" என பேசி உள்ளார்.
முன்னதாக, கைதான மார்க்கண்டேயனை நீதிமன்றத்தில் இருந்து அழைத்துச் சென்றபோது, காவல்துறையினருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி ஏடிஎஸ்பி ரிபு, பத்திரிகையாளர்களை ரவுடி என அழைத்ததை தொடர்ந்து வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.