/தவெகவில் இணைந்த திமுக எம்.பி. மகன்.. அதிர்ச்சியில் அறிவாலயம்! யார் தெரியுமா?

தமிழக அரசியல் கடந்த சில மாதங்களாகவே பரபரப்பாக இருந்து வருகிறது. எதிர்பாராததை எதிர்பார் என்பது போல திராவிட கட்சிகளை தாண்டி விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்து நாளுக்கு நாள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. எம்ஜிஆர்ரால் உருவாக்கப்பட்ட அதிமுக இன்று வேறோடு அழியும் சூழல் உருவாகி உள்ளது.
தேர்தலுக்கு முன்பாகவே செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து விலகி விஜய்யின் தவெகவில் இணைந்தார். தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்த நிலையில், அதிமுகவின் முக்கிய புள்ளிகள் பலரும் விஜய்யுடன் ஜக்கியமாகி வருகின்றனர். சொல்லப்போனால் ஒரு முழு அதிமுகவாக தவெக மாறி இருக்கிறது. சி. விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், கடம்பூர் ராஜூ உள்ளிட்ட முக்கிய தலைகளே தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். இன்னும் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட சிலர் மட்டுமே மிஞ்சி உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுகவை தாண்டி திமுகவையும் தற்போது விழுங்க தொடங்கி உள்ளது. அதாவது திமுகவின் எம்.பி., ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த், தவெக பொதுச்செயலாளர் என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் கட்சியில் இணைந்தது அக்கட்சியினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் பொற்றுப்பேற்றதில் இருந்து வாரத்தின் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மாற்றுக் கட்சியினரைஇணைக்கும் விழா சென்னை பனையூரில் நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூலை 04) நடைபெற்ற மாற்றுக் கட்சியினர் இணைப்பு விழாவில், அமைச்சரும் தவெக கட்சியின் பொது செயலாளருமான என். ஆனந்த் முன்னிலையில் சந்தீப் ஆனந்த் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தார்.
சந்தீப் ஆனந்த் அவரை தவெகவில் இணைப்பதற்கு முன்னதாகவே அக்கட்சியின் உயர்மட்ட குழுவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது தவெகவின் இளைஞரணியில் மாநில அளவிலான முக்கிய பொறுப்பு கேட்டு பேசிய பின்னரே கட்சியில் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
திமுக எம்.பி. ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த் மட்டுமல்லாமல் திமுகவின் முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்களான ஜெ. கருணாநிதி மற்றும் வி.பி. கலைராஜன் ஆகியோரும் தவெகவில் தங்களை இணைத்து கொண்டனர்.
திராவிடக் கட்சிகளின் ஆதிக்கத்தை முறியடித்து ஆட்சியைப் பிடித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக, தற்போது பிற கட்சிகளின் முக்கியத் தலைவர்களைத் தன்வசப்படுத்தித் தனது அடித்தளத்தை மேலும் வலுப்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் தொடர் கட்சித் தாவல்கள், தமிழக அரசியல் களம் இனி இருமுனைப் போட்டியிலிருந்து மாறி, முற்றிலும் ஒரு புதிய பாதையை நோக்கிப் பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளது என்பதைத் தெள்ளத்தெளிவாக உணர்த்துகிறது.