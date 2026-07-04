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தவெகவில் இணைந்த திமுக எம்.பி. மகன்.. அதிர்ச்சியில் அறிவாலயம்! யார் தெரியுமா?

திமுக எம்.பி. ஒருவரின் மகன் முதலமைச்சர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளது அரசியலில் புயலை கிளப்பி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 04, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:22 PM IST
தவெகவில் இணைந்த திமுக எம்.பி. மகன்.. அதிர்ச்சியில் அறிவாலயம்! யார் தெரியுமா?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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