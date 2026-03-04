27 +2.. திமுகவின் டீலை ஏற்குமா காங்கிரஸ்? விஜய்யை வைத்து ராகுல் காந்தி போடும் கணக்கு என்ன?

Tamil Nadu Latest Political News: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. அதனால் இதற்கான பணிகளில் இறங்கி அனைத்து கட்சிகளும் வேலை பார்த்து வருகிறது. அதிமுக - பாஜகவுடன் கைகோர்த்து வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. மறுபக்கம் வழக்கம்போல் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து பயணிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், தற்போது அவர்களது உறவு இழுபறியில் உள்ளது.
இழுபறியில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி
திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் 2016, 2019, 2021 மற்றும் 2024 என தொர்ந்து சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றம் தேர்தல் என 4 பொது தேர்தல்களில் கூட்டணியை தொடர்ந்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு அதிக தொகுதிகள் கொடுக்குமாறு காங்கிரஸ் டிமெண்ட் வைத்து வருகிறது. முதலில் ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு என்று காங்கிரஸ் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், தற்போது அதனை கைவிட்டுவிட்டு அதிக எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளை காங்கிரஸ் கேட்டு வருகிறது. இதனால் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு இடையே இழுபறி நீடிக்கிறது.
39 தொகுதிகள் கேட்கும் காங்கிரஸ்
காங்கிரஸ் ஒரு மக்களவை தொகுதிக்கு ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி என்ற கண்க்கில் மொத்தம் 39 தொகுதிகள் கேட்டு தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். திமுக காங்கிரஸின் இந்த கோரிக்கைக்கு சமதம் தெரிவிக்கவில்லை என்றால், விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கைகோர்க்க் காங்கிரஸ் தலைமை முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இந்த தகவலை அறிந்த திமுக எரிச்சலில் உள்ளது.
மு.க. ஸ்டாலின் - ப. சிதம்பரம், செல்வப்பெருந்தகை சந்திப்பு
இதன் காரணமாக திமுகவும் 25 சட்டமன்ற தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு மாநிலங்கவை உறுப்பினர் மட்டுமே ஒதுக்கிட முடிவு செய்து மார்ச் 03ஆம் தேதிக்குள் காங்கிரஸ் தங்களது முடிவை தெரிவிக்குமாறு திமுக கெடு விதித்ததாக தகவல் வெளியானது. இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் மற்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ஆகியோர் நேற்று மார்ச் 03 செவ்வாய்கிழமை காலை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை அவரது வீட்டில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
27 +2.. திமுகவின் டீல்
இவர்களின் இந்த பேச்சுவார்த்தை சுமார் 1 மணி நேரம் நடந்தது. அப்போது திமுக காங்கிரஸுக்கு 27 சட்டபேரவை தொகுதிகளும் 2 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளை வழங்க ஒப்புக்கொண்டதாகவும் இது தொடர்பான முடிவை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று திமுக வலியுறுத்தியதாகவும் தகவல்கள் வெளியானது. இந்த பேச்சுவார்த்தை முடிந்த பின்னர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி
அப்போது, முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை மரியாதை நிமித்தமாகவே சந்தித்தோம். எங்கள் கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது. பேச்சுவார்த்தையில் எந்த இழுபறியும் இல்லை. திமுக எங்களுக்கு கேடு விதிக்கவில்லை. தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது. பேச்சுவார்த்தை முடிந்த பின்னர் அது தொடர்பாக அறிவிப்போம் என தெரிவித்து அங்கிருந்து சென்றார். திமுக காங்கிரஸின் இந்த டீலுக்கு ஒப்புக்கொள்ளுமா? அல்லது இன்னும் முரண்டு பிடிக்குமா? என்பது இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தெரிந்துவிடும்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் பெரும்பாலான எம்எல்ஏக்கள் திமுகவுடன் பயணித்தாலே வெற்றி சாத்தியம் இருக்கிறது என்றும் தவெகவுடன் கைக்கோர்ப்பது தற்போதைய நிலைக்கு சரியாக இருக்காது என்றும் திமுகவிடம் தொகுதிகள் அதிகம் கேட்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என கருத்துவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை எடுக்கும் முடிவே இறுதியானதாக இருக்கும். எனவே திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் இந்த டீலுக்கு காங்கிரஸ் தலைமை என்ன பதில் சொல்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்த் பார்க்க வேண்டும்.
விஜய்யை வைத்து ராகுல் காந்தி போடும் பிளான்
காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவை விட்டு தவெகவுடன் இப்போதைக்கு கைக்கோர்கலாம். ஆனால் நாடாளுமன்ற தேர்தலின்போது என்ன செய்யும் என்ற கேள்வி உள்ளது. ஆனால் காங்கிரஸ் விஜய்க்கு பெரிய அளவில் ரசிகர்கள் பலம் இருப்பதால், அண்டை மாநிலமான கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது அவரை பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். விஜய் மூலம் தென்னிந்தியாவை வலைத்துபோடலாம் என கணக்கை காங்கிரஸ் வைத்திருப்பதாக பேசப்படுகிறது.
