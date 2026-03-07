திமுகவிற்கு விருப்பமனு மூலம் மட்டுமே இத்தனை கோடி கிடைத்ததா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நடைபெற உள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தீவிரமாக அதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஆளும் கட்சியான திமுக, தேர்தலில் யார் யார் போட்டியிட விரும்புகிறீர்களோ அவர்கள் விருப்பமனுவை தலைமை அலுவலகத்தில் வாங்கி பூர்த்தி செய்து தரலாம் என்று அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தது. அதன்படி சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் விருப்ப மனு விநியோகம் தொடங்கப்பட்டது. கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்த விருப்பமனு விநியோகம் நடைபெற்று வந்த நிலையில், நேற்றுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த விருப்ப மனு மூலம் மட்டுமே திமுகவிற்கு 20 கோடிக்கு மேல் வசூல் கிடைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி
ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதத்தில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவதற்கு விருப்ப மனுக்கள் விநியோகம் கடந்த மாதம் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் தொடங்கியது. முதலில் மார்ச் இரண்டாம் தேதி வரை மட்டுமே விருப்ப மனுக்கள் வழங்கப்படும் என்று திமுக தலைமை அறிவித்திருந்தது. ஆனால் விருப்பமனுவைபெற ஏராளமானோர் ஆர்வம் காட்டிய நிலையில், மார்ச் 6ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் நேற்று கடைசி தினம் என்பதால் பலரும் விருப்ப மனுவை பெற்று பூர்த்தி செய்து தலைமைக்கு கொடுத்துள்ளனர். திமுகவில் உள்ள அடிப்படை தொண்டர்கள் முதல் பெரிய தொழிலாளர்கள் வரை பலரும் விருப்ப மனுக்களை அளித்துள்ளனர்.
விருப்பமனுவிற்கு கட்டணம்!
நேற்று மதியம் வரை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி என ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 11 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் விருப்ப மனுக்களை வாங்கி பூர்த்தி செய்து தலைமைக்கு கொடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இந்த விருப்ப மனுக்களை பெற அடிப்படை கட்டணமாக ரூபாய் ஆயிரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. விருப்ப மனுவை வாங்கி, அதில் உள்ள தகவல்களை பூர்த்தி செய்து மீண்டும் தலைமையிடம் கொடுக்கும் போது விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூபாய் 25,000, தனி தொகுதியில் போட்டியிட விரும்புபவர்கள் ரூபாய் 15,000 செலுத்த வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த விருப்ப மனுக்களை வாங்கி மற்றும் பூர்த்தி செய்து கொடுத்ததன் மூலம் மட்டுமே திமுகவிற்கு சுமார் 20 கோடிக்கு மேல் வசூல் ஆகியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.
நேற்று கடைசி தேதியை முன்னிட்டு பல்வேறு மூத்த அமைச்சர்களும், நிர்வாகிகளும் தங்களது விருப்ப மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர். திமுகவின் முக்கிய அமைச்சர்களாக இருக்கும் ஏவ வேலு மற்றும் செந்தில் பாலாஜி போன்றவர்களும் தங்களது விருப்ப மனுக்களை அளித்துள்ளனர். அதில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் போட்டியிட அமைச்சர் ஏவ வேலு மற்றும் கரூர் தொகுதியில் போட்டியிட செந்தில் பாலாஜி ஆகியோர் விருப்ப மனுக்களை அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் அவரது சொந்த தொகுதியான தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனுவை அளித்துள்ளார். மேலும் அவரது மகன் ரவீந்திரநாத் ஆண்டிபட்டி தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டிற்கு ஐந்து முதல் பத்து பேர் வரை விண்ணப்பித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக இருக்கும் சிலருக்கு இந்த முறை சீட் கிடைக்காது என்றும், இளைஞர்களை குறி வைத்து திமுக காய் நகர்த்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
திருச்சி மாநாடு
மார்ச் 09ம் தேதி திருச்சியில் திமுக சார்பில் பிரமாண்ட மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேலைகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. "திராவிடப் படை சங்கமிக்கும் மாபெரும் மாநில மாநாடு. கொள்கைப் படைகள் அணிவகுக்கும் திராவிட மாடல் 2.0-க்கான பிரம்மாண்டத் தொடக்கம். திரண்டு வா உடன்பிறப்பே! மார்ச் 9, திருச்சியில் சந்திப்போம். நம் கழகத்தின் வெற்றியை உறுதி செய்வோம்!" என்று திமுக சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
