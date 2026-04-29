தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு திமுகவில் இருந்து தாவும் 20 முக்கிய புள்ளிகள்?

இந்த முறை வேட்பாளர் தேர்வில் திமுக தலைமை பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை செய்தது. பல சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கும், மூத்த அமைச்சர்களுக்கும் கூட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 29, 2026, 08:36 AM IST
நடந்து முடிந்த 2026 தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக 164 தொகுதிகளில் தனது வேட்பாளர்களை களமிறக்கியது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன்பாகவே, சீட் கிடைக்காத அதிருப்தியில் உள்ள பல மூத்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மாற்று முகாம்களுக்கு தாவ தயாராகி வருவது திமுக தலைமைக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போன்ற மாற்று சக்திகளை நோக்கி இவர்கள் நகர திட்டமிட்டுள்ள தகவல் கொடைக்கானலில் ஓய்வெடுத்து வரும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் கவனத்திற்கு சென்றுள்ளதால், அறிவாலய வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டுள்ளது என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சீட் மறுக்கப்பட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்கள்

இந்த முறை வேட்பாளர் தேர்வில் திமுக தலைமை பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை செய்தது. பல சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கும், மூத்த அமைச்சர்களுக்கும் கூட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகியும், அமைச்சருமான மனோ தங்கராஜுக்கு இந்த முறை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் கடும் அதிருப்தியடைந்த அவர், த.வெ.க நிர்வாகியான ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதனையறிந்த திமுக தலைமை அவரை அவசரமாக சமாதானப்படுத்தியது. இருப்பினும், தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு தனது மாவட்ட செயலாளர் பதவியும் பறிக்கப்படலாம் என அவர் கருதுவதால், தொடர்ந்து மாற்றுச் கட்சியுடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

கருணாநிதி எம்.எல்.ஏ

சென்னை தியாகராய நகர் தொகுதியின் சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ-வான கருணாநிதிக்கும் இந்த முறை சீட் மறுக்கப்பட்டது. இதனால் வெளிப்படையாகவே அதிருப்தியை வெளிப்படுத்திய அவர், தனது கட்சி பதவியை ராஜினாமா செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல், தனது மகள் மோனிஷாவை நேரடியாக த.வெ.க-வில் இணைத்து திமுக தலைமைக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். மேலும் வடசென்னையின் முக்கிய புள்ளியான திருவொற்றியூர் எம்.எல்.ஏ கே.பி.சங்கரின் தொகுதியை, இந்த முறை கூட்டணி கட்சியான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு திமுக தலைமை ஒதுக்கியது. இது அவருக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்தது. தனது அதிருப்தியை நேரடியாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினிடமே அவர் தெரிவித்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

மூத்த நிர்வாகிகளும் அதிருப்தி

திமுகவின் முன்னாள் பொதுச்செயலாளரும், கருணாநிதியின் நெருங்கிய நண்பருமான மறைந்த பேராசிரியர் அன்பழகனின் பேரனான வெற்றியழகன், கட்சி தலைமை மீதுள்ள அதிருப்தியால் இந்த முறை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட விருப்பமனு கூட வாங்கவில்லை. தேர்தல் பணிகளிலும் அவர் ஆர்வம் காட்டவில்லை. இதேபோல், அம்பத்தூர் எம்.எல்.ஏ ஜோசப் சாமுவேல், ஸ்ரீரங்கம் எம்.எல்.ஏ பழனியாண்டி, நாமக்கல் பெ.ராமலிங்கம், மற்றும் லால்குடியில் தொடர்ந்து மூன்று முறை வெற்றி வாகை சூடிய சவுந்திரபாண்டியன் உள்ளிட்ட பல சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பளிக்கப்படாததால் கடும் விரக்தியில் உள்ளனர். மேலும், தென்காசி தெற்கு மாவட்டத்தின் முன்னாள் திமுக செயலாளரான சிவ பத்மநாதன், மீண்டும் தனக்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவியோ அல்லது ஆலங்குளம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்போ கிடைக்கும் என நீண்டகாலமாக காத்திருந்தார். ஆனால், இரண்டுமே நடக்காததால் அவரும் விரக்தியின் உச்சிக்கு சென்றுவிட்டார்.

காரணம் என்ன?

திமுகவில் பல ஆண்டுகளாக பேரூர், நகர மற்றும் ஒன்றிய செயலாளர்களாக பணியாற்றி, கட்சியை அடிமட்டத்திலிருந்து வளர்த்த பலருக்கும் இந்த முறை எம்.எல்.ஏ சீட் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால், அவர்களது உழைப்பை புறக்கணித்துவிட்டு, புதிதாக கட்சிக்கு வந்தவர்களுக்கு தலைமை அதிக முக்கியத்துவம் அளித்ததாக அடிமட்ட தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் கடுமையான குற்றச்சாட்டு நிலவுகிறது. இந்த அதிருப்தி மனநிலையை பயன்படுத்திக் கொண்டு, சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு புதிய கட்சியில் சேர இருப்பதாக உளவுத்துறை வாயிலாக தகவல் சென்றுள்ளது. தற்போது கொடைக்கானலில் ஓய்வு எடுத்து வரும் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதும் அவர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். 

உடனடியாக, அதிருப்தியில் உள்ள நிர்வாகிகளை உடனடியாக சந்தித்து பேசுங்கள் என மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் மேலிட பொறுப்பாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன் அடிப்படையில் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வந்தாலும், அவை பெரிய அளவில் பலனளிக்கவில்லை என்றே அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒருவேளை வருகின்ற தேர்தல் முடிவுகள் திமுகவுக்கு சற்று பாதகமாக அமைந்தால், கட்சி தாவ தயாராக இருப்பவர்களின் இந்த பட்டியல் மேலும் பல மடங்கு அதிகரிக்க கூடும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் இந்த உள்கட்சி பூசல், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. source:dinamalar

