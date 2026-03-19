பெரம்பூரில் விஜய்க்கு எதிராக நிற்கும் பிரபல நடிகர் மகள்.. யார் தெரியுமா? திமுக பக்கா பிளான்

TN Assembly Election: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார். திரைப்பயணத்தை விட்டுவிட்டு அரசியலில் குதித்திருக்கும் விஜய்யின் மீது இத்தேர்தலில் அதீத எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. அவரது கட்சி பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அரியணையில் அமரப்போவது அவராக இல்லை என்றாலும், அதனை முடிவு செய்யும் ஒரு முக்கிய சக்தியாக விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இருக்கும் என பலரும் தங்களது கணிப்புகளை கூறி வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார். எங்கு போட்டியிட்டால் அவர் வெற்றி பெறுவார் என அவரது தெண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் கணக்குபோட்டு வரும் நிலையில், அவர் பெரம்பூரில் போட்டியிடப்போவதாக கடந்த சில நாட்களாக பேச்சு அடிப்பட்டு வருகிறது. முதலில் விஜய் தென் மாவட்டங்களில் ஏதேனும் ஒரு தொகுதி அல்லது திருச்சியில் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
விஜய் vs திவ்யா சத்யராஜ்
ஆனால், விஜய் பெரம்பூரில் போட்டியிடும் செய்தி நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறுதியாகி வருகிறது. உதாரணமாக, பெரம்பூரில் ஏசி வசதியுடன் தவெக அலுவலகம் ஒன்று தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. விஜய் பெரம்பூரில்தான் போட்டியிடப்போகிறார் என்ற செய்தியை அறிந்த திமுக, அதிமுக கட்சிகள் நிச்சயம் அவருக்கு எதிராக ஒரு வலுவான வேட்பாளரை களமிறக்கி வெற்றி பெற திட்டமிட்டு வரும். அந்த வகையில், பெரம்பூர் தொகுதியில், விஜய்க்கு எதிராக சத்யராஜ் மகள் திவ்யா சத்யராஜை களமிறக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்க்கு எதிராக திமுக நடிகர் சத்யராஜ் மகள் திவ்யா சத்யராஜை களமிறக்க திட்டமிடும் செய்தி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. இதன் உண்மை தன்மையை உறுதி செய்ய முடியவில்லை என்றாலும், நிச்சயமாக விஜய்யை தோற்கடிக்க ஒரு வலுவான வேட்பாளரை நிறுத்தும் என திமுக வட்டாரத்தில் கூறுகின்றனர்.
பெரம்பூர் தொகுதியில் 9 முறை வென்ற திமுக
பெரம்பூர் தொகுதியில் 1967க்கு பின்னர் திமுக 9 முறை வென்றுள்ளது. அதேநேரம் ஆதிமுக 1991 மற்றும் 2016 சட்டமன்ற தேர்தல் என அதிமுக 2 முறை வென்றுள்ளது. கடைசியாக நடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில், ஆர் டி சேகர் என்பவர் வென்றுள்ளார். திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆர் டி சேகர் 105, 267 வாக்குகளை பெற்றுள்ளார். இவருக்கு எதிராக போட்டியிட்ட என்.ஆர். தனபால் என்பவர் 50,291 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகரிடம் 54,976 வாக்கு வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை அடைந்தார்.
இவர்களை தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக போட்டியிட்ட எஸ். மெர்லின் சுகந்தி 19,821 வாக்குகள் பெற்றார். மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் போட்டியிட்ட பொன்னுசாமி 17,072 வாக்குகளை பெற்றார் மற்றும் அமமுக சார்பில் போட்டியிட்ட லட்சுமி நாராயணன் 4,042 வாக்குகளையும் பெற்றனர். நோட்டாவிற்கு 1,515 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
திமுகவின் கோட்டையாக இருக்கும் பெரம்பூர்
இத்தொகுதியில் திமுக வென்ற ஒவ்வொரு முறையும் குறைந்தது 30,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் எதிரணி வேட்பாளரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளது. 2016ல் அதிமுக வென்ற போது, திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட என்.ஆர். தனபால், வெறும் 519 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே தோல்வியை அடைந்துள்ளார். இப்படி, திமுகவின் கோட்டையாக இருக்கும் பெரம்பூர் தொகுதியை விஜய் தேர்தேடுத்துள்ளது அனைவரது மத்தியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தவெக சர்வே அடிப்படையில் திட்டம்
இருப்பினும் பெரம்பூரில் தவெக தரப்பில் இருந்து சர்வே எடுக்கப்பட்டதாகவும் அதன்பின்னரே விஜய் அங்கு போட்டியிட திட்டமிட்டதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. வரும் தேர்தலில், பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட்டு வென்றால், அது அத்தொகுதியை பொறுத்தவரையில் திமுகவிற்கு பெரிய அடியாகவே இருக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை.
