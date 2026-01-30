English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திமுக எத்தனை தொகுதிகளை காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கும்? பரபரக்கும் தேர்தல் களம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

திமுக எத்தனை தொகுதிகளை காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கும்? பரபரக்கும் தேர்தல் களம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

TN Assembly Election 2026: வரும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட இருக்கிறது என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:42 PM IST
  • கடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் 25 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது.
  • காங்கிரஸ் கடந்த தேர்தலில் 18 தொகுதிகளை வென்றது.
  • ராகுல் காந்தி - கனிமொழி சந்திப்பு பல தெளிவுகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திமுக எத்தனை தொகுதிகளை காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கும்? பரபரக்கும் தேர்தல் களம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

TN Assembly Election 2026, DMK - Congress Alliance: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதி, அடுத்த மாத இறுதிக்குள் அறிவிக்கப்படலாம். பிப்ரவரி கடைசியிலோ அல்லது மார்ச் தொடக்கத்திலோ தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரலாம். வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும் என்றும் மே மாதம் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வரும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில், திமுக தலைமையிலான INDIA கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான NDA கூட்டணி முன்னணி கூட்டணியாக உள்ளது. சீமானின் நாம் தமிழர் மற்றும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என இரு அணிகளும் உள்ளன. தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில் அனைவரின் பார்வையும் தற்போது எந்தெந்த கட்சிகள் எவ்வளவு தொகுதிகளிலில் போட்டியிடும் என்பதன் மீதுதான் இருக்கும்.

TN Assembly Election 2026: திமுக vs காங்கிரஸ் 

இது ஒருபுறம் இருக்க, ஆளும் திமுக அதன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகளை ஒதுக்கும் என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்று திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சிலர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக திமுக - காங்கிரஸ் பிரமுகர்களிடையே கருத்து மோதல்கள் எழுந்தன.

தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளில் சிலர், நடிகர் விஜய்யின் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி நிர்வாகிகளுடன் ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜூன கார்கே ஆகியோர் சமீபத்தில் டெல்லியில் ஆலோசனை நடத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து கூட்டணி தொடர்பாக யாரும் பொதுவெளியில் கருத்து தெரிவிக்கக் கூடாது என இருகட்சித் தலைமையும் தொண்டர்களுக்கு உத்தரவு போட்டது.

TN Assembly Election 2026: கிரிஷ் சோடங்கரின் பரபரப்பு கருத்து

இந்நிலையில் காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் அளித்த பேட்டியில், கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக திமுகவின் பதிலுக்கு 2 மாதங்களாகக் காத்திருக்கிறோம் என்றும், கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை இதுவரை தொடங்கவில்லை என்றும், திமுக தரப்பில் ஏன் இவ்வளவு தாமதம் எனத் தெரியவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார். காங்கிரஸ் கடந்த டிசம்பர் மாதத்திலேயே தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த குழுவை அமைத்த நிலையில், திமுக இன்று வரை குழுவை அமைக்காதது குறிப்பிடத்தக்கது.

TN Assembly Election 2026: ராகுலை சந்தித்த கனிமொழி

ஏற்கெனவே, காங்கிரஸ் - திமுகவினர் இடையே கருத்து மோதல் நிலவும் நிலையில், கிரிஷ் சோடங்கரின் கருத்து தமிழக அரசியல் களத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார். சுமார் 40 நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பில், கூட்டணி விவகாரம், தொகுதிப் பங்கீடு, தேர்தல் அறிக்கையில் தேசிய அளவிலான அம்சங்களைச் சேர்ப்பது, நிர்வாகிகளின் மோதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

TN Assembly Election 2026: காங்கிரஸ் வைத்த கோரிக்கை

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 25 தொகுதிகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது, இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், 41 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளும், 2 ராஜ்ய சபா சீட்டும், உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் 20 சதவீதம் இடம் வேண்டும் என அவர் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.

TN Assembly Election 2026: திமுக கொடுக்கும் தொகுதிகள்

ராகுல் காந்தியின் பேச்சைக் கேட்டு கனிமொழி அதிர்ச்சி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆட்சியில் பங்கு என்பதை தற்போதைய நிலவில் ஏற்க முடியாது என்றும், சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் கடந்த முறையைவிட 2 கூடுதலாக ஒதுக்கி மொத்தம் 27 தொகுதிகளை தரலாம் என்றும் கனிமொழி கூறியதாகத் தெரிகிறது. இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள், 2 மாநிலங்களவை சீட்,  உள்ளாட்சித் தேர்தலில் 20 சதவீதம் இடம் வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி இறுதியில் கூறியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

TN Assembly Election 2026: சிக்கல் எப்போது தீரும்...?

மேலும், கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து 2 கட்சிகளும் தமிழகத் தேர்தலில் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று ராகுலிடம் கனிமொழி கேட்டுக்கொண்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கனிமொழி - ராகுல் சந்திப்பு தற்காலிகமாகப் பதற்றத்தைத் தணித்திருந்தாலும், அடுத்து வரவிருக்கும் முறையான தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தையே இந்தக் கூட்டணியின் பலத்தைத் தீர்மானிக்கும். கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தைக்கான திமுக குழு விரைவில் அமைக்கப்பட்டு, தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும்போதுதான் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகள் தெரியவரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

