திமுகவின் ரூ.8,000 கூப்பன் விவகாரம்: தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த 'வார்னிங்'

DMK : திமுகவின் 8 ஆயிரம் ரூபாய் கூப்பன் நோட்டீஸ் பொதுமக்களுக்கு விநியோகிப்பது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் வார்னிங் கொடுத்துள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 15, 2026, 03:33 PM IST
  • திமுக அறிவித்துள்ள 8000 கூப்பன் திட்டம்
  • பொதுமக்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து விளம்பரம்
  • தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த அதிரடி விளக்கம்

DMK : தமிழக சட்டசபை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியான "ரூ.8,000 வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கூப்பன்" திட்டம் மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அதேநேரத்தில் பெரும் சர்ச்சையிலும் சிக்கியுள்ளது. தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுக்கப்பட்ட இத்திட்டத்தின் கூப்பன் பேப்பர்களை வீடு வீடாக கொடுத்து திமுகவினர் பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். இதற்கு அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் புகாரும் அளித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், இந்த கூப்பன் விநியோகம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் தகவல் ஒன்றுக்குத் தமிழக தேர்தல் அதிகாரி அதிகாரப்பூர்வமாக மறுப்பு தெரிவித்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சர்ச்சையின் பின்னணி: ரூ.8,000 கூப்பன் திட்டம்

திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில், தாங்கள் வெற்றி பெற்றால் வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.8,000 மதிப்பிலான கூப்பன் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இந்த கூப்பனைப் பயன்படுத்தி இல்லத்தரசிகள் புதிய ஃபிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், டி.வி போன்ற மின்சாதனப் பொருட்களை வாங்கிக்கொள்ளலாம் அல்லது பழைய பொருட்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வாக்குறுதியை முன்னிறுத்தி திமுகவினர் தீவிரமாக வாக்குச் சேகரித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, பாலக்கோடு தொகுதியில் போட்டியிடும் முன்னாள் எம்பி செந்தில்குமார், பெண்களிடம் இந்த கூப்பன் மாடலைக் காட்டி வாக்குக் கேட்டது அதிமுகவினரிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இது தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல் என அதிமுக சார்பில் புகாரும் அளிக்கப்பட்டது.

திமுக ஆதரவாளரின் பதிவு 

இந்நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் திமுக ஆதரவாளர் ஒருவர், "பொதுமக்களிடம் ரூ.8,000 கூப்பன் மாடல் தந்து வாக்குச் சேகரிக்க இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக முறையான அனுமதி பெற்றுள்ளது. மாற்றுக்கட்சியினர் தடுத்தால் அனுமதி நகலைக் காட்டவும்" என்று பதிவிட்டிருந்தார். இது திமுக தொண்டர்களிடையே வேகமாகப் பரவியது.

தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த அதிரடி விளக்கம்

இந்தப் பதிவு தவறான புரிதலை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறி, தமிழக தேர்தல் அதிகாரி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதாவது:

மின்னணு ஊடகங்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி: தேர்தல் ஆணையம் வழங்கிய சான்றிதழ் என்பது விளம்பரங்களை டிவி, சமூக வலைதளம் போன்ற மின்னணு ஊடகங்களில் ஒளிபரப்புவதற்கு மட்டுமே.

அச்சிடப்பட்ட பொருட்களுக்குப் பொருந்தாது: இந்த அனுமதி அச்சிடப்பட்ட பிரசுரங்கள் அல்லது கைப்பிரதிகளுக்கு  பொருந்தாது.

சட்ட விதிமீறல்: அச்சிடப்பட்ட பிரச்சாரப் பொருட்கள் அனைத்தும் 'இந்திய மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 1951, பிரிவு 127A' மற்றும் தேர்தல் நடத்தை விதிகளின்படி இருக்க வேண்டும்.

தவறான தகவல்: "கூப்பன் விநியோகிக்க அனுமதி பெற்றுவிட்டோம்" என்று பரப்பப்படும் தகவல் உண்மைக்குப் புறம்பானது மற்றும் பொதுமக்களைத் தவறாக வழிநடத்தக்கூடியது.

எச்சரிக்கை விடுத்த தேர்தல் அதிகாரி

அனுமதி பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சான்றிதழ், ஒரு விளம்பர உள்ளடக்கத்தை டிஜிட்டல் தளத்தில் வெளியிட மட்டுமே வழங்கப்பட்டது என்பதைத் தேர்தல் அதிகாரி தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இதனை வைத்துக்கொண்டு நேரில் கூப்பன்களைப் போன்ற பிரசுரங்களை விநியோகிப்பது சட்டப்படி தவறு என்றும், இது குறித்து பரப்பப்படும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் அவர் வார்னிங் கொடுத்துள்ளார்.

அரசியல் களம் 

வாக்குறுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை, கூப்பன் வடிவில் அச்சிட்டு விநியோகிப்பது வாக்காளர்களைக் கவரும் முயற்சியாகக் கருதப்படும் என்பதால், தேர்தல் ஆணையம் இந்த விஷயத்தில் மிகக் கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது. இந்தப் பிரச்சனை தற்போது தமிழக தேர்தல் களத்தில் ஒரு முக்கிய விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

