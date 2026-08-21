/ஜெயலலிதாவுக்கு நேர்ந்த கதிதான் விஜய்க்கும்... ஆர்.எஸ். பாரதி சர்ச்சை பேச்சு!

தமிழகத்தில் 1967 ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைத்தது. அதன் பின்னர் கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக என இரண்டு திராவிட கட்சிகளே ஆட்சி செய்து வருகிறது. இந்த சூழலில், தமிழகம் வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை 2024 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி இரண்டே ஆண்டுகளில் ஆட்சியை பிடித்து முதலமைச்சராகி மாபெரும் சாதனை படைத்துள்ளார் விஜய். 100 நாட்களை கடந்துள்ள தவெக ஆட்சியின் மீது எதிர்ர்கட்சிகள் தொடர்ந்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வருகின்றனர். அதிலும் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதியின் விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரியதாகவே இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், மீண்டும் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தொரிவித்திருக்கிறார் ஆர்.எஸ். பாரதி. அவர் முதலமைச்சர் விஜய்யை மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுடன் ஒப்பிட்டு பேசி இருக்கிறார். ஜெயலலிதாவிடம் இருந்த அதே திமீரு விஜய்யிடம் உள்ளது என்றும் ஜெயலலிதாவுக்கு கடைசில் என்ன ஆனது என்று ஆர்.எஸ். பாரதி பேசி இருக்கிறார். இது சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பி உள்ளது.
சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியில் நடந்த திமுக பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய அக்கட்சியின் அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களே.. இக்கூட்டத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லி கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு கேடு காலம் தொடங்கிவிட்டது. கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டில் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்தபோது டான்சி நில விவகாரம் பிரச்சனையானது. ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டே மாதங்களில் டான்சி நிலம் வாங்கப்பட்டது.
இப்போது நீங்கள் ஆட்சி வந்த இரண்டே மாதங்களில் டெண்டரில் ஊழல் செய்துள்ளீர்கள். ஜெயலலிதா விவகாரத்தின் போது, நான் தான் முதல்முதலாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தேன். அந்த ஆவணங்களை எல்லாம் பார்த்து தப்பு என்று நான் தான் கூறினேன். அந்தம்மா வேறு ஏதும் உலகமகா தப்பு செய்யவில்லை. அந்தம்மாவே நிலம் வாங்கியதை ஒப்பு கொண்டார். தற்போது முதலமைச்சராக இருக்கும் விஜய்க்கு இருக்கும் திமிரை போலத்தான் அன்று ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதாவுக்கு இருந்தது. அதற்கு முக்கிய காரணம் வலுவான எதிர்கட்சி இல்லாததுதான். கலைஞர் மட்டுமே வெற்றி பெற்றார்.
அந்தம்மா கூறினார், டான்சி நிலம் வாங்கினேன். அதில் என்ன தவறு என்றார். அதுதான் கடைசிவரை அவரை சிறைக்கு கொண்டு சென்றது. அப்போது போல, இந்த ஆட்சியிலும் முதல் வழக்கே அப்படித்தான் தொடங்கி உள்ளது. மேலும், ஜெயலலிதாவுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. இவ்வாறு ஆர்.எஸ். பாரதி பேசினார். இவரின் இந்த பேச்சு சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பலரும் ஆர்.எஸ். பாரதியின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.