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ஜெயலலிதாவுக்கு நேர்ந்த கதிதான் விஜய்க்கும்... ஆர்.எஸ். பாரதி சர்ச்சை பேச்சு!

கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டு கால தமிழக வரலாற்றை மாற்றி தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்துள்ளார். அவர் மீது எதிர்கட்சிகள் கடுமையான விமர்சனங்களை தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யை மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுடன் ஒப்பிட்டு திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி பேசி இருப்பது சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி உள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 21, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:49 AM IST
ஜெயலலிதாவுக்கு நேர்ந்த கதிதான் விஜய்க்கும்... ஆர்.எஸ். பாரதி சர்ச்சை பேச்சு!
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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ஜெயலலிதாவுக்கு நேர்ந்த கதிதான் விஜய்க்கும்... ஆர்.எஸ். பாரதி சர்ச்சை பேச்சு!
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