கொலை மிரட்டல்.. சேகர்பாபுவால் உயிருக்கே ஆபத்து.. பதறிய தவெக வேட்பாளர்!

Sekar Babu TVK Candidate Sinora Ashok Issue: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு, அன்றைய தினமே அறிவிப்புகள் வெளியாக உள்ளது. இதற்கிடையில், தேர்தல் அன்று சென்னை துறைமுகம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் சேகர்பாபு மற்றும் தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக் இடையே நேருக்கு நேர் சண்டை ஏறப்ட்டது. வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெறும் நேரத்தில் இருவருக்கு மோதல் ஏற்பட்டது.
சேகர்பாபு - சினோரா அசோக் மோதல்
வாக்குச்சாவடி ஒன்றை தமுக வேட்பாளர் சேகர்பாபு கைப்பற்ற வந்ததாக, தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக் தரப்பில் குற்றச்சாட்டப்பட்டது. இதில் இருதரப்பினருக்கு கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. வாக்குவாதம் நீடித்த நிலையில், இருதரப்பினருக்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. கடைசியாக போலீசார் தலையிட்டு இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தினர்.
மேலும், சேகர்பாபுவுக்கும், சினோரா அசோக்கிற்கும் நடந்த இந்த மோதல் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோவாக வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அது தொடர்பான வீடியோக்கள், சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதில் உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டு சினோரா அசோக் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் சினோரா அசோக் புகாரும் அளித்தார்.
உயிருக்கு ஆபத்து என தவெக வேட்பாளர் புகார்
இந்த நிலையில், சினோரா அசோக் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார். இதையடுத்து செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்தார். அப்போது, அவர் பேசுகையில், "வாக்குப்பதிவு நாளன்று சேகர்பாபு என்னை செல்போனால் குத்தி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். எனது கூட்டணி கட்சி அலுவலகத்தில் நின்றிருந்த போது சேகர்பாபு கூட்டத்தை கூட்டி வந்து மிரட்டினார்.
மேலும் அவரது ஆதரவாளர்களை முகமூடி அணிந்து வந்து என்னை நோட்டமிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறக்கூடன்னை விடாமல் மிரட்டினார்கள். மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை அன்று வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் வைத்தோ அல்லது வேறு பகுதிகளிலோ தனக்கு சேகர்பாபுவாலும் அவரது ஆதரவாளர்களாலும் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.
உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது. அதனால் தனக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று சென்னை காவல்துறையிடம் கேட்டுள்ளோம்" என தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக் புகார் மனு அளித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையை கைப்பற்றுமா திமுக?
தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை 16 தொகுதிகள் உள்ளன. தலைநகர் சென்னை திமுகவின் கோட்டையாக தான் இருக்கிறது. 1991, 2011 போன்ற தேர்தல்களை தவிர, மற்ற அனைத்து தேர்தல்களிலும் திமுக வலுவாக தான் இருக்கிறது. பெரும்பான்மையான இடங்களை சென்னையில் திமுக தான் கைப்பற்றி வருகிறது.
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் மொத்தமுள்ள 16 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற்று, சென்னை தன் பக்கம் வைத்துக் கொண்டது. அந்த அளவுக்கு சென்னையில் திமுக வேலை செய்து வருகிறது. ஏனென்றால், ஆட்சியை பிடிக்க தலைநகர் சென்னையில் வெற்றி பெறுவது என்பது முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், திமுக எப்போதுமே சென்னையில் அதிகம் கவனம் செலுத்தும்.
ஆனால், இந்த முறை திமுக பல இடங்களை இழக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கு காரணம் தவெக தான். சரியான ஃபார்முலாவை தெரிந்து கொண்ட விஜய், சென்னையில் குறிப்பிட்ட அளவில் தொகுதிகளை கைப்பற்ற முனைப்பு காட்டி வருகிறது. இதனால், சென்னையில் தவெகவின் முக்கிய தலைவர்கள் களத்தில் இறங்கியுள்ளனர். அதன்படி, தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரிலும், ஆனந்த் தி.நகர் தொகுதியிலும், ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கத்திலும் போட்டியிடுகின்றனர்.
இதனால், சென்னையில் இரண்டு தொகுதிகளை கட்டாயம் தவெக கைப்பற்றும் என கணிக்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், தவெகவின் வருகையால் ராயபுரம், வேளச்சேரி, தி.நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், சென்னையில் பல்வேறு தொகுதிகளில் தவெக இரண்டாம் இடத்தை பிடிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இதனால், சென்னையில் திமுக இந்த முறை பல இடங்களை இழக்க நேரிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
