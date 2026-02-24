English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ”அதிமுக, பாஜக பருப்பு தமிழகத்தில் வேகாது” - செந்தில் பாலாஜி அட்டாக்!

”அதிமுக, பாஜக பருப்பு தமிழகத்தில் வேகாது” - செந்தில் பாலாஜி அட்டாக்!

Tamil Nadu political Latest News: அதிமுக, பாஜக பருப்பு தமிழகத்தில் வேகாது என செந்தில் பாலாஜி கோவையில் இன்று (பிப்ரவரி 24) சாடி பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 24, 2026, 09:23 PM IST
  • கோவையில் இன்று திய தேர்தல் அலுவலகம் திறந்து வைக்கப்பட்டது
  • அதனை செந்தில் பாலாஜி திறந்து வைத்தார்
  • பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் அதிமுக, பாஜகவை சாடி பேசினார்

Trending Photos

பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
camera icon7
Sasikala
புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
”அதிமுக, பாஜக பருப்பு தமிழகத்தில் வேகாது” - செந்தில் பாலாஜி அட்டாக்!

Tamil Nadu political Latest News: 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில், கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான புதிய தேர்தல் அலுவலகம் இன்று (பிப்ரவரி 24) மாலை திறந்து வைக்கப்பட்டது..

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சரும் திமுக-வின் கோவை மண்டல தேர்தல் பொறுப்பாளருமான செந்தில் பாலாஜி கலந்து கொண்டு மேட்டுப்பாளையம் கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள புதிய தேர்தல் பணிமனையை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து புதிய தேர்தல் அலுவலகத்தில் திரண்டிருந்த திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மத்தியில் செந்தில் பாலாஜி பேசினார். இந்த நிலையில்தான், அதிமுக, பாஜகவின் பருப்பு தமிழகத்தில் வேகாது என கூறினார். 

2021, 2024 தேர்தலில் அதிமுக பெற்ற வாக்குகள் எவ்வளவு 

அவர் பேசியதாவது, "ஒரு தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் மற்றும் அடுத்து வந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக பெற்ற வாக்குகள் எவ்வளவு. பாஜக வோடு கூட்டணியில் இருந்த போது எவ்வளவு வாக்குகள் பெற்றார்கள். இருவரும் தனித்தனியே போட்டியிட்ட போது இருவரும் பெற்ற வாக்குகள் எவ்வளவு என அறிந்து அதனை கூட்டி பார்த்து நாம் வெற்றி பெற எவ்வளவு வாக்குகள் தேவை என்பதையறிந்து திமுக வினர் பணியாற்ற வேண்டும். 

கோவையின் 10 தொகுதிகளிலும் வெல்ல வேண்டும் 

திமுகவினர் அடித்து ஆட வேண்டும். நமக்கு தடுப்பு ஆட்டம் தேவையில்லை. முதல் அடி நமது அடியாக இருக்க வேண்டும். நமது அரசின் சாதனை திட்டங்களை வீடு வீடாக சென்று கொண்டு செல்ல வேண்டும். கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளையும் நாம் வெல்ல வேண்டும். 

அதிமுக, பாஜக பருப்பு தமிழகத்தில் வேகாது 

டெல்லியில் இருந்து வந்தாலும், குஜராத்தில் இருந்து வந்தாலும், சேலத்தில் இருந்து வந்தாலும் இவர்கள் பருப்பு இங்கு வேகாது, நம்ம தான் வெற்றி பெறுவோம். நாம் மட்டும்தான் வெற்றி பெறுவோம்" என பேசினார்..

இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக மாவட்ட செயலாளர் ரவி, கூடலூர் திமுக நகர செயலாளர் அறிவரசு, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ க்கள் அருண்குமார், சி.ஆர்.ராமச்சந்திரன், திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் சண்முக சுந்திரம் உள்ளிட்ட ஒன்றிய நகர திமுக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். 

மேலும் படிக்க: புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு

மேலும் படிக்க: விஜய், ஆதவ், ஆனந்த் தொகுதிகள் இதுதான்.. சென்னையில் நிற்கப்போகும் TVK வேட்பாளர்கள்! முழு லிஸ்ட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Senthil BalajiDMKADMK2026 Assembly Election

Trending News