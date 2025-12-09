பரப்புரை ஆரம்பம்! என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி திட்டத்தின் நோக்கம், செயல்பாடுகள் என்ன?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
DMK Election Strategy: என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி என்ற திட்டத்தின் மையக்கருத்து, "ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஒரு பிரச்சாரகராக மாற வேண்டும்" என்பதே ஆகும். இதன் மூலம், கட்சியின் வெற்றிக்குத் தேவையான உறுதியான அடித்தளத்தை வாக்குச்சாவடி அளவில் அமைக்க திமுக முயற்சிக்கிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 9, 2025, 03:59 PM IST
  • ஒரு வாக்குச்சாவடி ஒரு வெற்றி: வாக்காளர் மேலாண்மையில் திமுகவின் அஸ்திரம்!
  • "வெற்றி வாக்குச்சாவடி" மூலம் பூத் கமிட்டிகளைப் பலப்படுத்தும் திமுக.
  • திமுகவின் "வெற்றி வாக்குச்சாவடி" உத்தி: பூத் கமிட்டி பயிற்சிகள்

DMK Latest News: "வாக்குச்சாவடியை வென்றால் தொகுதியை வெல்லலாம்" என நேற்று மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் பேசியிருந்த நிலையில், வாக்குச்சாவடிகளை பலப்படுத்தும் திமுகவின் "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" பரப்புரை நாளை தொடங்குகிறது. தமிழ்நாடு முழுக்கவும் வாக்குச்சாவடி அளவில் வியூகம் வகுக்க திட்டம். இதன்மூலம் வரவிருக்கும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ள திமுகவின் தேர்தல் வியூகமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி என்றால் என்ன?

"என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" (En Vaakkuchaavadi Vetri Vaakkuchaavadi) என்பது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (திமுக) சார்பில் நடத்தப்படும் ஒரு முக்கியத் தேர்தல் பரப்புரை மற்றும் பயிற்சிக் கூட்டத் திட்டமாகும்.

என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி திட்டத்தின் நோக்கம்:

ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியையும் (Booth) மையமாகக் கொண்டு கட்சியை வலுப்படுத்துவது. அதாவது பூத் வாரியான கவனம் செலுத்துதல்.

ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் திமுகவின் வெற்றியை உறுதிசெய்வதுதான் இதன் முதன்மை இலக்கு.

பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களுக்குத் தேர்தல் பணிகள், வாக்காளர்களைச் சந்திக்கும் முறைகள், வாக்காளர்களைச் சரிபார்த்தல், வாக்களிப்பு தினத்தில் செய்ய வேண்டியவை குறித்துப் பயிற்சி அளித்தல்.

என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி திட்டத்தின் முக்கியத்துவம்:

இந்தப் பிரச்சாரத்தில், வாக்குச்சாவடி அளவிலான கட்சிக் கட்டமைப்பைச் சமூக ஊடகப் பிரச்சாரத்துடன் ஒருங்கிணைப்பது குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்படும். மேலும் கட்சியின் கொள்கைகள் மற்றும் அரசின் திட்டங்களின் பயன்கள் கடைக்கோடி வாக்காளர்களைச் சென்றடைய இந்தப் பரப்புரை மூலம் மேற்கொள்ளுதல். அதேநேரம் வரவிருக்கும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ள திமுகவின் தேர்தல் உத்திகளை வலிமைப்படுத்த என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி திட்டம் அடிப்படையாக செயல்படும்.

வாக்குச்சாவடி பயிற்சி முகாம்:

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாவட்டங்களில் திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளால் பயிற்சி வகுப்புகள் அல்லது பயிற்சி முகாம்கள் (Training Camps) நடத்தப்படுகின்றன. இதில் மாவட்டச் செயலாளர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மற்றும் பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் அதிக அளவில் கலந்துகொள்வார்கள்.திமுகவின் இளைஞரணிச் செயலாளர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் இந்தப் பயிற்சியை ஒருங்கிணைத்து, பூத் கமிட்டிக்குச் சில வழிமுறைகள் மற்றும் இலக்குகளை நிர்ணயித்து வழங்குவார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.

என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

தமிழ்நாடு முழுக்கவும் வாக்குச்சாவடி அளவில் வியூகம் வகுக்க திட்டம்.

என் வாக்குச்சாவடி - வெற்றி வாக்குச்சாவடி என்பது வெற்றியை உறுதிப்படுத்துமவதற்கான திமுகவின் தேர்தல் பணி

ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் திமுகவினரை உற்சாகத்துடன் செயல்பட வைக்கும் திட்டம்.

வாக்குச்சாவடிக்குட்பட்ட மாநில நிர்வாகி முதல், வார்டு மற்றும் கிளைச் செயலாளர்கள் வரை அனைவரும் கலந்துக்கொள்ள வேண்டும்.

வாக்குச்சாவடியில் மூத்த திமுக முன்னோடிகள் அல்லது ஏதேனும் அதிருப்தியாளர்கள் இருந்தால், அவர்களையும் அழைத்து வர வேண்டும்.

வீடு வீடாகச் செல்லும் பூத் கமிட்டி குழுக்களில் மகளிர் கட்டாயம் இடம் பெறவுள்ளனர்.

ஒவ்வொரு பூத் கமிட்டி உறுப்பினரும் வீடு வீடாகச் செல்லவுள்ளனர்.

வீடு வீடாக சென்று விடுபட்ட வாக்காளர்களின் விவரங்களை முறையாக சரிபார்க்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு வீட்டிலும், திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகள் அடங்கிய துண்டறிக்கைகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

வாக்களிப்பு தினத்தன்று, வாக்காளர்களை வாக்குச்சாவடிக்கு அழைத்து வருவதை உறுதிசெய்வது.

நீக்கப்பட்ட பெயர்கள் அல்லது சேர்க்கப்பட வேண்டிய புதிய பெயர்கள் குறித்த விண்ணப்பங்களை உரிய நேரத்தில் பூர்த்தி செய்து தேர்தல் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிப்பது குறித்துப் பயிற்சி.

அரசின் திட்டங்களால் பயனடைந்தவர்களைச் சந்தித்து, அவர்கள் மூலம் மற்றவர்களுக்குச் சாதகமான பரப்புரையை மேற்கொள்வது.

மகளிர் உரிமைத் தொகை, இலவசப் பேருந்து பயணம், காலை உணவுத் திட்டம் போன்றவற்றை ஒவ்வொரு வாக்காளரிடமும் கொண்டு சேர்ப்பது.

எதிர்க்கட்சிகள் பரப்பும் வதந்திகள் அல்லது தவறான தகவல்களுக்குப் பதில் அளிப்பது பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.

ஒரு வாக்குச்சாவடியை வென்றால், ஒரு தொகுதியை வெல்லலாம். எனவே, இந்தத் தேர்தலில் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் மிக முக்கியமானது என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.

DMKElection StrategyDMK CampaignEn Vaakkuchaavadi Vetri VaakkuchaavadiTamil nadu

