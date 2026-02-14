'இனி ஆட்சியில் பங்கு கேட்கமாட்டார்கள்' திமுக வைக்கும் Full Stop - விஜய் பக்கம் சாய்வாரா ராகுல் காந்தி?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
DMK vs Congress: ரூ.5 ஆயிரம் மகளிர் உரிமைத் தொகை செலுத்திய பிறகு, இனி யாரும் ஆட்சியில் பங்கு குறித்து பேச மாட்டார்கள் என ஆர்.எஸ். பாரதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இந்தச் சூழலில், காங்கிரஸ் தவெக பக்கம் சாய்கிறதா என்ற கேள்வியும் தற்போது எழுந்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 14, 2026, 10:36 PM IST
  • மாணிக்கம் தாகூர் தொடர்ந்து திமுகவை சீண்டுவதை போல் பதிவிடுகிறார்.
  • ஆட்சியில் பங்கு கோரிக்கையை அவர் இன்னும் கைவிடவில்லை.
  • மாணிக்கம் தாகூர் ராகுல் காந்தி ஆதரவுடன் செயல்படுகிறார் என கூறப்படுகிறது.

DMK vs Congress, Tamil Nadu Assembly Election 2026: சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில், திமுக சட்டத்துறை மாநில நிர்வாகிகள், மண்டல பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், சட்டமன்ற தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் சட்டத்துறை தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் விடுதலை தலைமையில் இன்று (பிப். 14) நடைபெற்றது 

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, திமுக சட்டத்துறை செயலாளர் என்.ஆர். இளங்கோ, உள்ளிட்ட திமுக சட்டத்துறை நிர்வாகிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முதலில் பேசிய திமுக சட்டத்துறை செயலாளர் என். ஆர். இளங்கோ, எஸ்ஐஆர் பணிகள் குறித்தும், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சட்டத்துறை ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் குறித்தும் ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.

இபிஎஸ், நயினார் செய்த முயற்சி...

தொடர்ந்து திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளரை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஏற்கனவே தோல்வி பயம் வந்துவிட்டது. மகளிர் உரிமைத்தொகை என்பது நேற்று மட்டுமா வழங்கப்பட்டது...? மாதாமாதம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமியும், நயினார் நாகேந்திரனும் மோடியின் துணையோடு இந்த திட்டத்தினை நிறுத்த முயற்சி செய்தனர். இதையெல்லாம் தெரிந்ததால் மட்டுமே முதலமைச்சர் நேற்றே (பிப். 13) மகளிர் உரிமை தொகையை வழங்கினார்.

இனி ஆட்சியில் பங்கு கேட்க மாட்டார்கள்...

இனி காங்கிரஸ் கட்சியினர் யாரும் ஆட்சியில் பங்கு என்பதை பேச மாட்டார்கள். நேற்றைய அறிவிப்பில் இருந்து மக்களின் ஆதரவு திமுகவிற்கு அதிகம் இருப்பதை உணர்ந்து நாளையில் இருந்து யாரும் ஆட்சியில் பங்கு என்பதை பேச மாட்டார்கள். தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி என்பது கிடையாது. இதனை ஏற்கனவே முதலமைச்சர் தெளிவாக சொல்லிவிட்டார். காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து ராகுல் காந்தி, செல்வப்பெருந்தகை அல்லது மல்லிகார்ஜுன கார்கே இவர்களின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம். காங்கிரஸ் கட்சியில் மற்றவர்களின் கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்ல முடியாது" என அதிரடி கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் மீதும் விமர்சனம்

மேலும், விஜய்யை விமர்சித்தும் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசியிருந்தார். அதில், 
"விஜய்யை பொறுத்தவரை நாங்கள் ஒரு பொருட்டாகவே மதிப்பதில்லை. மக்கள் எங்களோடு இருக்கிறார்கள், நாங்கள் மக்களோடு இருக்கிறோம். மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வோமே, தவிர மற்றவர்களுக்கு இல்லை" என்றார். அனைவரிடமும் பணத்தை பெற்று விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள் என்ற விஜய் கருத்துக்கு, "விசில் நீண்ட நாட்கள் ஊத முடியாது, தம் இருக்கும் வரைதான் ஊத முடியும், ஒரு மனிதன் எவ்வளவு நேரம் விசில் ஊதுவான்? சும்மா கொஞ்ச நேரம்தான் ஊதுவான். அதற்கு மேல் ஊதினால் மேலே சென்றுவிடுவான்" என்றும் தவெகவை விமர்சித்துள்ளார்.

பின்னணியில் ராகுல் காந்தி

திமுக அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையை முன்பணமாக ரூ.5000 வழங்கிவிட்டது, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழ்நாட்டிற்கு கூட்டணி ஆட்சி ஒத்துவராது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அதிரடி சொல்லியும் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி., மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி போன்ற அந்த கோரிக்கை தொடர்ந்து முன்வைத்து வந்தனர். இவர்கள் இருவருமே ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமாக இருப்பவர்கள் எனலாம். எனவே, திமுக குறித்து மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி இருவரும் பேசுவது ராகுல் காந்தியின் அனுமதியில்லாமல் இருக்காது என்றே பலரும் கருதுகிறார்கள்.

திமுக தோற்ற இடங்களை கேட்கும் காங்கிரஸ்

ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்பது மட்டுமின்றி கடந்த 2021 தேர்தலை விட காங்கிரஸ் கட்சி அதிக தொகுதிகளை எதிர்பார்ப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. அதை உறுதிசெய்யும் விதமாக மாணிக்கம் தாகூரின் இன்றைய X பதிவும் உள்ளது. மதுரையில் நேற்று அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் கூறுகையில், 2026ல் 170 தொகுதிகளில் திமுக போட்டியிடும், அதில் 160 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றிபெறும் என்றார். ஆனால் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், மாணிக்கம் தாகூர்,"2021இல் 173 இடங்களில் போட்டியிட்டு 133 வெற்றி... நாங்கள் கேட்பது நீங்கள் (திமுக) தோல்வி அடைந்த இடங்களை தான்" என பதிவிட்டுள்ளார். இதன்மூலம், 40 தொகுதிகளை காங்கிரஸ் கேட்கிறது என்பது ஏறத்தாழ உறுதியாகிறது.

விஜய் பக்கம் சாய்கிறதா காங்கிரஸ்

மேலும், அதிகார பகிர்வு அவசியம் என்றும் ஆட்சி பங்கு எங்கள் உரிமை என்றும் மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள் என்றும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் சலசலப்பை உண்டாக்கும் வகையில் மாணிக்கம் தாகூர் பதிவிட்டுள்ளார். மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியாக தெரிவித்த பிறகும் கூட ராகுல் காந்தியின் ஆதரவு பெற்ற மாணிக்கம் தாகூர் இவ்வாறு பேசுவதன் மூலம், தவெகவை காட்டி நாங்கள் விஜய் உடன் சென்றுவிடுவோம் என திமுகவை காங்கிரஸ் அச்சுறுத்துகிறதா என்ற கேள்வியும் எழாமல் இல்லை.

மேலும் படிக்க | விஜய்யை கலாய்த்த உதயநிதி... 'அண்ணாவே இவரை பார்த்துதான்...' தவெக மீது அட்டாக்

மேலும் படிக்க | ஸ்டாலின் கருத்துக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி... 2006இல் நடந்தது என்ன? திமுக vs காங்கிரஸ்

மேலும் படிக்க | காங்கிரஸ் கோரிக்கையை நிராகரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

