டெல்டா மாவட்டங்களை குறிவைக்கும் திமுக? மயிலாடுதுறை வேட்பாளர் யார்?

சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ள நிலையில் தமிழக அரசியல் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. நேற்று இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியான நிலையில், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலுமே உள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. இது இந்த தேர்தலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திமுக மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக சென்னையை தாண்டி இந்த முறை டெல்டா மாவட்டங்களிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் மயிலாடுதுறை தொகுதியை இந்த முறை திமுக கைப்பற்ற பல்வேறு காய்களை நகர்த்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் மயிலாடுதுறை தொகுதியில் யார் போட்டியிடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது. தற்போது இந்த தொகுதி காங்கிரஸின் வசம் உள்ளது.
மயிலாடுதுறை தொகுதி
காவிரி ஆறு கடலோடு சங்கமிக்கும் மிகப்பெரிய விவசாய பகுதியான மயிலாடுதுறை தற்போது வரை காங்கிரசின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. இந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் பலமுறை வெற்றியை பெற்றுள்ளனர், மேலும் நாடாளுமன்றங்களுக்கும் சென்றுள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியான காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் ராஜ்குமார் களமிறங்கினார். பாமக வேட்பாளரை தோற்கடித்து எம்எல்ஏவாக சட்டமன்றத்திற்கு சென்றார்.
உட்கட்சி பூசல்
தற்போது காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே அந்த தொகுதியில் பல்வேறு சலசலப்புகள் நிலவி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த தொகுதியை காங்கிரஸ்க்கு ஒதுக்காமல் திமுக நேரடியாக களமிறங்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணியில் தொடருமா? அல்லது விலகிக் கொள்வார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வரும் நிலையில், கடந்த முறை குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற மயிலாடுதுறை தொகுதியை மீண்டும் காங்கிரஸ் வசம் கொடுத்தால் ஜெயிப்பது கடினமாகி விடுமோ என்ற சந்தேகம் திமுக தலைமைக்கு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மறுபுறம் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் உள்ள அன்புமணி தலைமையிலான பாமகவும் இந்த தொகுதியை கைப்பற்ற வேலைகளை செய்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் கடந்த முறை வெறும் 2000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தான் தோல்வியை தழுவியது பாமக. இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட்டணி கட்சிக்கு சீட்டை ஒதுக்கினால் வெற்றி பெறுவது கடினம் என்று உணர்ந்த திமுக, நேரடியாக தனது கட்சியை சேர்ந்த வேட்பாளரை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
திமுகவின் வேட்பாளர்
மயிலாடுதுறை தொகுதியில் திமுக நேரடியாக போட்டி போடும் பட்சத்தில் அந்த வேட்பாளர் ரைஸில் முன்னாள் எம்எல்ஏ அன்பழகன், அருள் செல்வம் மற்றும் வழக்கறிஞர் சேயோன் ஆகியோர் முன்னிலையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களில் வழக்கறிஞர் சேயோன் வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. நீண்ட ஆண்டுகளாக திமுகவிற்காக மக்கள் பணி செய்து வரும் வழக்கறிஞர் சேயோன், பல்வேறு சட்டப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் நல்ல பரிச்சயமான முகமாக இருந்து வருகிறார். மக்கள் மத்தியில் உள்ள செல்வாக்கு இவரை வெற்றி பெறச் செய்யலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது
மேலும் இந்த முறை திமுக மூத்த தலைவர்களை விட இளம் தலைமுறையினருக்கு வாய்ப்பு வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காரணம் தற்போதைய கள சூழ்நிலை அப்படி தான் உள்ளது. அந்த வகையில் வழக்கறிஞர் சேயோன் மயிலாடுதுறை தொகுதியில் திமுகவின் வேட்பாளராக களம் இறங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் திமுகவின் தலைமை யாருக்கு டிக் செய்ய போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
