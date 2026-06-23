/பெ.சண்முகத்தின் போலி முகம்! தவெக-விடம் கையேந்தி நின்ற கம்யூனிஸ்டுகள்: தோலுரித்த திமுக

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், 'புதிய அரசியல் சூழலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிலைப்பாடும்' என்ற தலைப்பில் எழுதியுள்ள மிக நீண்ட கட்டுரை தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து அரசியல் விமர்சகர் ப.திருமாவேலன் எழுதியுள்ள விமர்சனக் கட்டுரை, சண்முகத்தின் அரசியல் நிலைப்பாடுகளைக் கடுமையாகக் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
மே மாதம் 8 ஆம் தேதி எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவுக்கு, ஜூன் மாதம் 19 ஆம் தேதியன்று பெ.சண்முகம் விளக்கம் அளித்து இந்தக் கட்டுரையை எழுதியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிலவி வரும் திமுக அல்லது அதிமுக மட்டுமே மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வரும் 'இருதுருவ அரசியல்' நிலைக்கு, இந்தத் தேர்தலில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை சண்முகம் தனது கட்டுரையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இருப்பினும், சண்முகத்தின் இந்த நிலைப்பாடு "திராவிடக் கட்சி இல்லாத ஆட்சி அமைய ஆதரவு" என்ற சண்முகத்தின் உண்மையான நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதாகவும், அதனால்தான் தவெக ஆட்சியைத் தடுத்து நிறுத்தாமல் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரவு அளித்தார்களா என்ற கேள்வியையும் விமர்சகர்கள் எழுப்புகின்றனர். சண்முகம் தனது கட்டுரையில் "குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்துவிடும், தேர்தல் வந்துவிடும்" எனக் கூறுவதெல்லாம் வெறும் உலகப் பம்மாத்து என்றும், தவெக ஆட்சியை வீழ்த்துவது மட்டுமே இவர்களின் நோக்கம் என்றும் இக்கட்டுரையில் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெ.சண்முகம் இக்கட்டுரையை வெளியிடுவதற்கு முன்னதாக, கட்சியின் முன்னாள் செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் அளித்த பேட்டியில், "திராவிட ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க 1989 ஆம் ஆண்டில் இருந்து முயற்சித்து வருகிறோம்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். திராவிட இயக்க ஒவ்வாமை கொண்ட இவர்கள், விஜய் தரப்பிடம் ஆதரவுக் கடிதத்தைக் கேட்டு வாங்கி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி தானாக முன்வந்து ஆதரவளிப்பதற்கும், கம்யூனிஸ்டுகள் தவெகவிடம் ஆதரவுக் கடிதத்தைக் கேட்டு வாங்கி ஆதரவளிப்பதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளதாகக் கட்டுரையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
தவெக-வின் 107 என்ற எண்ணிக்கையுடன், அதிமுக உறுப்பினர்கள் 25 பேரின் வாக்குகளையும் சேர்த்தால் 132 வாக்குகள் வந்துவிடுகிறது. இதனால் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வராமல் தடுப்பதற்காகவே ஆதரித்தோம் என்று சண்முகம் கூறுவது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என விமர்சகர் குறிப்பிடுகிறார். "அமைச்சர் பதவி தருகிறோம், வாரியம் தருகிறோம்" என்ற ஆச வார்த்தைகள் காட்டப்பட்டு, அதிமுகவைச் சேர்ந்த 25 உறுப்பினர்களின் ஆதரவை விஜய் தரப்பு வாங்கிவிட்டதாகவும், இதனால் இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவு உண்மையில் தேவையில்லை என்றும் கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
144 உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் விஜய் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபித்துள்ள நிலையில், அதில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த 25 உறுப்பினர்களின் ஆதரவும் அடங்கும். அதிமுக தயவுடன் அமைந்துள்ள ஆட்சியை ஆதரிப்பது சண்முகத்துக்குக் கேவலமாகத் தெரியவில்லையா என்ற கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. அதிமுக எதிர்ப்பைக் கூர்மையாகப் பேசும் சி.வி.சண்முகம் போன்றவர்களை விட, விஜய் அதிகம் நம்பியது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பெ.சண்முகத்தைத் தான் என்றும், சி.வி.சண்முகமும் பெ.சண்முகமும் ஒரே நேர்க்கோட்டில்தான் நிற்கிறார்கள், இவர்களிடையே கொள்கைப் புடலங்காய் ஏதுமில்லை என்றும் இக்கட்டுரை காரசாரமாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.