இளம் வாக்காளர்களுக்கு திமுக கொடுத்துள்ள குட் நியூஸ்! தவெக பிளானுக்கு செக்

DMK : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இம்முறை மீண்டும் வெற்றி பெற திமுக பல வியூகங்களை வகுத்துள்ளது. அதற்காக, பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகளை குறி வைத்து தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வழங்கியுள்ளது அக்கட்சி. புதிதாக அரசியல் களத்திற்கு வந்திருக்கும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இளம் வாக்காளர்களை குறி வைத்திருப்பதால், அதனை தடுக்க திமுக முக்கிய அஸ்திரத்தை எடுத்துள்ளது. அதன்படி, புதுமைப்பெண் திட்டம் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தில் மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இதுதவிர இளம் வாக்காளர்களை குறித்து திமுக பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்துள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கல்லூரி மாணவர்களுக்கான திட்டங்கள்
பள்ளி மாணவர்கள் தகுந்த உயர்கல்வியைத் தேர்ந்தெடுக்க 'கல்லூரி கனவு திட்டம்' பொருளாதார சுமையைக் குறைக்க ‘புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டம்' கிராமப்புற மாணவர்களுக்குத் திறன் பயிற்சி வழங்க 'சிகரம் தொடு திட்டம்' பள்ளிப் படிப்பை இடைநிறுத்தம் செய்யும் மாணவர்கள் உயர்கல்வி பயில 'உயர்வுக்குப்படி திட்டம்' போன்ற பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியிருக்கிறார் முதலமைச்சர். பெருந்தலைவர் காமராசர் பெயரிலான கல்லூரி மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கு ரூ.1000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நிறைவேற்றப் பட்டுள்ளன. 20 புதிய கலை அறிவியல் கல்லூரிகள், 10 பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
மாத உதவித்தொகை இனி ரூ. 1,500
1. பொருளாதாரத் தடையை நீக்கி அரசுப்பள்ளி மாணவ, மாணவியரின் உயர்கல்வி சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டத்தின்கீழ் மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வரும் உதவித்தொகை ரூ. 1,500 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
2. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் உயர்கல்வி பயிலும் 35 லட்சம் மாணவர்களுக்கும் மடிக்கணினி வழங்கப்படும்.
3. அரசு, அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஆய்வகங்களின் தரம் உயர்த்தப்பட்டு, பாடத்திட்டங்களின் தேவைக்கும் தற்காலத்திற்கும் ஏற்ற வகையில் அமைக்கப்படும். 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுக் கல்லூரிகள் அனைத்திலும் ரூ. 200 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன ஆய்வகங்கள் அமைவது உறுதி செய்யப்படும்.
4. கல்வியை முன்னிறுத்தி வளர்ச்சியை எட்டும் வகையில் தமிழ்நாட்டில் பின்தங்கிய 10 பகுதிகளில் உயர்கல்வி சிறப்பு வளாகங்கள் உருவாக்கப்படும். இவ்வளாகங்களில், மாதிரிப் பள்ளிகள், தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்கள், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், தேசிய அளவிலான முன்னணி கல்வி நிறுவனங்கள், மாணவ, மாணவியருக்கு தங்கும் விடுதிகள், திறன் பயிற்சி மையங்கள், முதல்வர் படைப்பகங்கள் ஆகியவை உலகத்தரம் மிக்க வசதிகளுடன் அமைக்கப்படும்.
5. அறிவுசார் பொருளாதாரமாக உயர, உயர்கல்வி மட்டுமன்றி அடிப்படை ஆய்வுகளிலும் நமது மாணவர்கள் பெருமளவு ஈடுபட வேண்டும். எனவே இதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புதிய அமைப்புகளை உருவாக்கி, அதற்குத் தேவையான நிதியையும் வழங்கி, இந்தியாவின் அறிவியல் தலைநகரமாகத் தமிழ்நாட்டை மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை நமது திராவிட மாடல் அரசு மேற்கொள்ளும்.
6. ஆராய்ச்சியும், புதுமையும் செழிக்க மைய ஆய்வகங்களும், Center of Excellence எனும் தொழிற்கல்வி சிறப்பு மையங்களும் நிறுவப்படும். இங்கு பணிபுரியும் ஆய்வாளர்களும், மாணவர்களும் உலகத்தரம் மிக்க ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும், தொழில்துறைக்குத் தேவையான ஆய்வுகளைத் துறைசார்ந்தவர்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளவும் ஏதுவாகத் திட்டங்கள் வகுக்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் பன்னாட்டு பல்கலைக்கழகங்களின் கல்வி வளாகங்கள் நிறுவப்பட்டு, அதன்மூலம் நம் மாணவர்களுக்குப் பன்னாட்டுக் கல்விமுறை அறிமுகம் செய்யப்படும்; மேலும் இதன்மூலமாக நம் மாணவர்கள் உலக அரங்கில் போட்டியிடுவதற்கு வழிவகுக்கப்படும்.
7. எந்தவொரு கல்லூரியும் இல்லாத வருவாய் வட்டத்தில் அரசுக் கல்லூரி அமைக்கப்படும். அதேபோல் தொழிற்பயிற்சி நிறுவனம் (ITI) இல்லாத வருவாய் வட்டத்திலும் தொழிற்பயிற்சி நிறுவனம் அமைக்கப்படும். இந்நிறுவனங்களில் ஆய்வகங்கள் நவீனமாகவும் Industry 4.0 தரத்திலும் நிறுவப்படும்.
8. பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மாவட்டந்தோறும் மாணவியர் விடுதிகள்: கிராமங்களில் இருந்து நகர்ப்புறங்களுக்குக் கல்வி கற்பதற்காக வரும் மாணவிகளுக்கு உண்டு உறைவிட வசதிகளை வழங்குவதற்கான மாணவியர் விடுதிகள் மாவட்டம் தோறும் அமைக்கப்படும்.
9. அனைத்து அரசுக் கல்லூரிகளிலும் மாணவர்களின் கற்றல் திறனையும், அறிவாற்றலையும் மேம்படுத்தும் வகையில் Wi-Fi வசதியுடன் கூடிய டிஜிட்டல் கற்றல் மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும்.
10. தேவைப்படும் அனைத்து இடங்களிலும் 'சமூகநீதிக் கல்லூரி விடுதிகள்' திறக்கப்படும்.
11. கல்லூரிகள் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் மாணவர்கள் நெரிசலின்றிச் செல்ல வசதியாகக் காலையும், மாலையும் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
12. உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கெனச் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும். உடல் ரீதியாக மட்டுமின்றி, உளவியல் ரீதியாகவும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, தேவைப்படும் சிகிச்சைகளை வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
13. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இரத்தசோகை பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தேவைப்படுவோருக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.
14. உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களின் முழுமையான ஆளுமையை வளர்க்கும் மையங்கள்! நான் முதல்வன் 2.0' மூலம் கூடுதல் திறன் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு, உலகளவில் நம் இளைஞர்கள் போட்டியிட வழிவகுக்கப்படும்.
15. உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு அவர்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப ஜெர்மன், பிரெஞ்சு, கொரியன், மேண்டரின், ஜப்பானிய மொழி உள்ளிட்ட உலக அளவில் வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவதற்குப் பயன்படும் மொழிகளைப் பயில்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்.
16. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இளைஞர்களுக்கு Mechatronics, Electronic Mechanic, Advanced CNC, Robotic Welding, Electric Vehicle, Green Energy உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்பங்களில் பயிற்சியளித்து வேலைவாய்ப்பு கிடைத்திட ஏதுவாக புதிய தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களும் (ITI), புதிய தொழிற்பிரிவுகளும் தொடங்கி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கை இடங்களின் எண்ணிக்கை 35,000 இல் இருந்து 70,000 ஆக இரட்டிப்பாக்கப்படும்.
17. பள்ளிப் படிப்பை முடிக்கும் அனைத்து மாணவர்களும் கல்லூரிப் படிப்பை மேற்கொள்ள உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் உயர்கல்வியில் மொத்த சேர்க்கை விகிதம் 90 விழுக்காட்டை எட்டும் வகையில், நிறுவனக் கட்டமைப்பு விரிவாக்கப்படும்.
18. செயற்கை நுண்ணறிவால் வேலைவாய்ப்புகள் குறையும் என்ற நிலையை மாற்றிடும் வகையில், உயர்கல்வி பயிலும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அந்தத் துறையில் பயிற்சியளித்து, செயற்கை நுண்ணறிவுத் திறன் பெற்ற மாணாக்கர்களாக அவர்களை உருவாக்குவதற்கான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
19. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அறிவுசார் வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமெனில், புதிதாக வரும் தொழில்நுட்பங்களில் நம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாகத் திகழ வேண்டும். எனவே, மாறிவரும் சூழலில் Quantum Computing, Life Science போன்ற புதிய துறைகளில் ஈடுபடுவதற்கான அடிப்படை அறிவியலில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். இதனைக் கவனத்தில் கொண்டு உயிரியல், வேதியியல், இயற்பியல் போன்ற அடிப்படை அறிவியல் பாடப்பரிவுகளில் மாணவர்களை ஈர்ப்பதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்படும்.
20. உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறும் வகையில், விளையாட்டு திறன்மிகு மாணவர்களுக்கு, நெகிழ்வான (Flexible) பாடத்திட்டம் மூலம் கூடுதல் சுல்வி மதிப்புகள் (Academic Credits) வழங்கப்படும்.
21. உயர்கல்வி பெறும் மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரின் ஆர்வம், திறன் ஆகியவற்றைக் கணக்கில் கொண்டு, அவர்கள் வேலைவாய்ப்பை பெறுவதற்கான கூடுதல் திறன் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும். மாறி வரும் காலத்தேவைக்கு ஈடுகொடுக்கும் திறன் மிக்கவர்களாக மாணவர்கள் திகழ்வதற்கான திட்டங்கள் உருவாக்கப்படும்.
22. உலகெங்கிலும் பணிபுரிந்து வரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களை வருகைதரு பேராசிரியர்களாக (Visiting Faculty) வரவழைத்து, அவர்களின் திறனையும் நமது மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் வண்ணம் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படும்.
23. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உலகளாவிய அறிவியல் அறிஞர்களின் பங்கேற்புடன் பன்னாட்டு அறிவியல் மாநாடு நடத்தப்படும்.
24. தேசிய வரலாற்றுக் கருத்தரங்கம், இரண்டு ஆண்டிற்கு ஒருமுறை வரலாறு மற்றும் தொல்லியல்துறை வல்லுநர்கள் பங்கேற்புடன் நடத்தப்படும்.
25. மாணவர்களின் படைப்பூக்கம் வலுப்பெறும் வகையில், தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் ஆண்டுதோறும் விளையாட்டு, கலை, பண்பாட்டு விழாக்கள் முன்னெடுக்கப்படும். மாவட்ட, மாநில அளவுகளிலும் விழாக்கள் நடத்தப்பட்டு சிறந்த பங்களிப்பாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படும்.
26. அனைத்துக் கல்லூரிகளிலும் தமிழின் தொன்மை, பரிணாம வளர்ச்சி, தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஏற்பட்டு வரும் தொடர் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை எடுத்துரைப்பதற்கான விழாக்கள் நடத்தப்படும். நமது வரலாற்றையும், பயணிக்க வேண்டிய பாதையையும், சமூகமாக நாம் பேண வேண்டிய அற விழுமியங்களையும் உள்வாங்கியவர்களாக நமது மாணவர்கள் உருவாகிட இத்தகைய விழாக்கள் பயன்படும்.
27. பாடத்திட்டங்களில் காலத்தின் தேவைக்கேற்ப செய்யப்படும் புதிய மாற்றங்களை உள்வாங்கி மாணவர்களுக்குக் கற்பித்திடும் வகையில், ஆசிரியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சிகளிலும் அவ்வப்போது மாற்றங்கள் செய்யப்படும்.
28. பட்டயக் கணக்காளர் (Chartered Accountant), நிறுவனச் செயலாளர் (Company Secretary) போன்ற படிப்புகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான ஊக்கத்தையும், உதவிகளையும் செய்வதற்கான பெருந்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
29. அரசுப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் உலக அளவிலான முன்னணி ஆய்வுகளில் பங்கு பெறுவதை உறுதி செய்திடும் வகையில், பல்கலைக் கழகங்கள் அனைத்தும் வெளிநாட்டு பல்கலைக் கழகங்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் அங்கு பயிற்சி பெறவும், வெளிநாட்டு மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் தமிழ்நாட்டு பல்கலைக் கழகங்களில் பயிற்சி பெறவும் ஊக்குவித்திடச் சிறப்புத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
ஆகிய திட்டங்களை இளம் வாக்காளர்களை குறி வைத்து திமுக கொடுத்துள்ளது. இதில், புதுமைப் பெண் திட்டம் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டம் ஆகியவை ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருப்பதால், இந்த உதவித்தொகை 1500 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்பது கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மத்தியில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி ஏற்படுத்தினால் இளம் வாக்காளர்கள் வாக்குகளை குறி வைத்துள்ள தவெக பிளானுக்கு பாதகமாக அமையும்.
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: தேர்தலின் 'டிரெண்ட்செட்டர்' – திருவாரூரில் முதலமைச்சர் முழக்கம்!
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : 1.31 கோடி வாக்கு டார்கெட் - திமுக திட்டம் பலிக்குமா?
மேலும் படிக்க | திமுகவின் 2026 தேர்தல் அறிக்கை : உரிமைத்தொகை டூ தமிழ் புதல்வன் வரை - அதிரடி அறிவிப்புகள்!
