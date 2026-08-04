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“காமெடியாக பார்க்கிறேன்” கைதான 10 நிமிடத்தில்..சிரித்துக்கொண்டே உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்னது!

Udhayanidhi Stalin Arrest: உதயநிதி ஸ்டாலின், அவதூறாக பேசியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசியிருக்கும் விஷயம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Aug 04, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:44 AM IST
“காமெடியாக பார்க்கிறேன்” கைதான 10 நிமிடத்தில்..சிரித்துக்கொண்டே உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்னது!
Image Credit: Udhayanidhi Stalin | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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