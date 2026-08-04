/“காமெடியாக பார்க்கிறேன்” கைதான 10 நிமிடத்தில்..சிரித்துக்கொண்டே உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்னது!

Udhayanidhi Stalin : தஞ்சாவூரில் காவிரி பிரச்சனை, விவசாயிகளுக்கு குரல் கொடுக்காத தவெக அரசுக்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைப்பெற்றது. இதற்கு எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தலைமை ஏற்று நடத்தினார். அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவதூறாக பேசியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததை தொடர்ந்து நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் இருந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்ய, இன்று காலை 9.30 மணி முதலே, அவருடைய நீலாங்கரை இல்லத்தில் போலீசார் குவிந்தனர். உதயநிதியை கைது செய்வதை எதிர்த்து திமுகவினர் பலர் அவர் வீட்டருகே குவிந்து, போலீசாருக்கு எதிராக கண்டன குரல்களை எழுப்பினர். இதையடுத்து, உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் சிறிது நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகு போலீசார் அவரை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். அப்போது காருக்குள் இருந்தவாறு உதயநிதி ஸ்டாலின் பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது, “என் கைது நடவடிக்கையை காமெடியாக பார்க்கிறேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
மேலும், தவெக அரசை திராணியற்ற தெம்பில்லாத பயந்தாங்கோலி அரசு என்று விமர்சித்த அவர், நேற்றைய ஆர்ப்பாட்டத்தில் தவெக அரசு வெறும் திசைத்திருப்பும் பிராக்டிசையே உபயோகிக்கின்றனர் என்று பேசியதாகவும் இப்போதும் அவர்கள் அப்படியே செய்கின்றனர் என்றும் கூறியிருக்கின்றார். மேலும், ரீல்ஸ் வெறி முத்திப்போன அமைச்சர்களாக இருப்பதாகவும் இதை கண்டித்து நேற்று பேசியதாகவும் கூறினார். கூடவே தான் பேசாத ஒன்றை பேசியதாக கூறி, கட் காபி, பேஸ்ட் செய்து இதனை செய்துள்ளதாகவும், இப்போது பொய் கேஸை போட்டு தன்னை கைது செய்ய வைத்திருக்கிறார்கள் என்றும் கூறினார்.
“பல தலைவர்களின் வளர்ப்பு நான், 22 நிமிடங்கள் ஆர்பாட்டத்தில் பேசினேன். திமுகவின் கடைசி தொண்டன் கூட இந்த மாதிரி விஷயத்திற்கெல்லாம் பயப்படாமல் இதை தைரியமாக எதிர்கொள்ள வேண்டும். நான் இதை சட்டப்படி சந்திப்பேன்” என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினின் கைது நடவடிக்கையை கண்டித்து, அவர் வீட்டருகே குவிந்திருந்த தொண்டர்கள், போலீஸாரின் வாகனத்தை நகர விடாமல் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால், அங்கு சில நிமிடங்கள் தள்ளு முள்ளு நடந்தது. ஒரு சிலர் பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. பின்னர் காரின் ஜன்னல் வழியே தலையை நீட்டி தொண்டர்களை உதயநிதி ஸ்டாலின் சமாதானப்படுத்தினார். இருப்பினும் தொண்டர்கள் கலைந்து செல்லவில்லை. இதனால், அந்த சாலையில் இருந்து உதயநிதி இருந்த வாகனத்தை நகற்றி வருவதே கிட்டத்தட்ட 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் கடினமாக இருந்தது.
உதயநிதி ஸ்டாலின், தஞ்சையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவதூறாக பேசிய குற்றத்திற்காகத்தான் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். வழக்கு, அங்குள்ள காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் அவர் தஞ்சாவூருக்கே அழைத்து செல்லப்படுகிறார். அங்கு அவர் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட இருக்கிறார்.
Show us the instructions@Udhaystalin @PKSekarbabu pic.twitter.com/6unywjCHC2— Nandini Gopalakrishnan (@Nandhini_Twits) August 4, 2026
உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உள்பட 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில், திமுகவினர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் கைதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஓ.பன்னீர் செல்வம் கைது செய்யப்பட்டார். உதயநிதியின் கைதுக்கு எதிராக பல்வேறு கண்டன குரல்கள் எழுந்து வருகின்றன.