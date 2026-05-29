/கடலூரில் இளம்பெண் கொடூர கொலை! உதயநிதி ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்..

கடலூரில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது மிகுந்த அதிர்ச்சியை எற்படுத்துகிறது என்று எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
”கடலூரில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது மிகுந்த அதிர்ச்சியை எற்படுத்துகிறது. இப்படி தொடர்ச்சியா நடக்குற குற்றச்சம்பவங்களை பார்க்கும் போது, தமிழ்நாட்டுல சட்டம் ஒழுங்குன்ற ஒன்னு இருக்கா இல்லையான்னு மக்களுக்கு சந்தேகம் வருது.
இந்த Sofa Model அரசு அமைஞ்சது முதல், கொலை - கொள்ளை - பாலியல் வன்கொடுமைன்னு இப்படி குற்றங்கள் நடக்காத நாளே இல்ல. தேர்தல் பிரச்சாரத்துல பக்கம் பக்கமா பேப்பர் வச்சு, சட்டம் ஒழுங்கு பத்தி வாய்கிழிய Punch டயலாக் பேசினவர், முதலமைச்சர் ஆனதும் Deep Sleep Mode-க்கு போய்ட்டாரு. பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக நீங்க அறிவிச்ச சிங்கப்பெண்கள் படையோட தொடக்க விழாவை, கடைசி நேரத்துல ரத்து செஞ்சு இருக்கீங்க.
நிகழ்ச்சியை தள்ளி வைச்சு இருக்கீங்களா, இல்ல அந்த முயற்சியையே தள்ளிவச்சுட்டீங்களானு மக்கள் கேட்கிறாங்க. சிங்கப்பெண் படைனு பேரையும், Uniform-ஐயும் மாத்துறது தான் மாற்றமா? இல்ல, சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும் அவகாசம் வேணுமா? நீங்க டைம் எடுத்து கத்துக்கிட்டு வந்து சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாத்துற வரை தமிழ்நாடு தாங்காது CM Sir” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
கடலூரில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது மிகுந்த அதிர்ச்சியை எற்படுத்துகிறது.— Udhay (@Udhaystalin) May 29, 2026
கடந்த சில மாதங்களாகவே தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் செயின் பறிப்பு, பட்டப்பகலில் நடக்கும் கொலைகள், பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் எனத் தமிழ்நாடு 'குற்றங்களின் தலைநகரமாக' மாறி வருகிறதோ என்ற அச்சம் எழுவதாக பிற அரசியல் கட்சிகளும் குற்றச்சாட்டினை முன்வைக்கின்றன.
மாநிலம் முழுவதும் கட்டற்றுப் பெருகியிருக்கும் போதைப்பொருள் புழக்கமே இதுபோன்ற கொடூரக் குற்றங்கள் துணிச்சலாக நடப்பதற்குக் காரணம். போதைக் கும்பலைக் கட்டுப்படுத்தத் தவறிய இந்த அரசின் மெத்தனமே ஒரு இளம் பெண்ணின் உயிரைப் பறித்திருப்பதாக ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்வதாக கூறுகின்றனர். தற்போது, அதை மாற்றியமைப்பதாக கூறிதான் தவெக கட்சி வாக்குறுதிகளை கொடுத்து ஆட்சியில் அமர்ந்திருப்பதாகவும், ஆட்சியில் அமர்ந்தவுடன் அவர்கள் அதற்குரிய வேலைகளை சரியாக செய்யவில்லை என்பதும் அவர்களின் விமர்சனமாக இருக்கிறது. இதற்கு, தவெக தரப்பில் இருந்து ஏதேனும் ரிப்ளை வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.