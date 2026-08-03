/“தமிழ்நாட்டின் டம்மி முதல்வர்..” விஜய்யை கடுமையாக தாளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Udhayanidhi Stalin : கடந்த சில நாட்களாகவே, மேகதாது அணை கட்டுவது தொடர்பான விவகாரம் பெரிதாக தலைத்தூக்கி வருகிறது. இதையடுத்து, மேகதது அணை கட்டுவதை தடுக்க தவறிய தவெக அரசை கண்டித்தும், டெல்டா மாவட்டங்க்ளை வறண்ட மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டியும், தஞ்சாவூரில் உள்ள பனகல் கட்டிடத்திற்கு முன்பு, திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதற்கு எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டலின் தலைமை தாங்கினார்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், குறுவை பாதிக்கப்பட்டதற்கு டம்மி முதல்-அமைச்சர்தான் காரணம் என்றும், விவசாயிகள் பாதிக்கபப்ட்டிருக்கும் சமயத்தில் கூட முதல்வர் விஜய் இதுபற்றி வாய்திறந்து பேசவில்லை என்றும் கூறினார். மேலும், ஆடிப்பெருக்கில் ஆறு முழுவதும் தண்ணீர் வழிந்து ஓடும், ஆனால் இப்போது டெல்டா நீர் இல்லாமல் வறண்டு காணப்படுகிறது என்று கூறினார்.
கூடவே, இது திமுக ஆட்சியில் இருந்திருந்தால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்குமா? என்று கேட்ட அவர், நிர்வாகத்திறனற்ற ஒரு டம்மி முதல்வரால் தமிழ்நாட்டிற்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது என்று கூறினார்.
சில நாட்களுக்கு முன்னர் முதல்வர் விஜய் கர்நாடகாவிற்கு செல்வதாக இருந்தது. ஆனால், கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரே விஜய்யை வர வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டதால், முதல்வர் விஜய்யின் திட்டம் கேன்சல் ஆனது. இது குறித்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “கர்நாடக முதல்-அமைச்சரை பார்க்கிறது இருக்கட்டும், நம்ம ஊர் விவசாயிகளை முதல் அமைச்சர் விஜய் முதலில் சந்தித்தாரா?” என்று கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து, ஆட்சி அமைத்து 3 மாதங்கள் ஆகியும், பாஜக என்ற சொல்லைக்கூட உச்சரிக்காத தைரியசாலிதான் நம் முதல்வர் விஜய் என்று கூறிய அவர், கர்நாடகவில் இருக்கும் காங்கிரஸை எதிர்த்து பேச முதல்வருக்கு திராணி இல்லை என்று கடுமையாக விமர்சித்தார்.
காவிரி விவகாரத்தில், தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறிய உதயநிதி, விவசாயிகள் இங்கு கண்ணீர் விட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த நிலையில், அமைச்சர்கள் பலர் சினிமாவிற்கு சென்று கண்ணீர் வடிக்கின்றனர் என்று பேசினார். மேலும், ஏதேனும் பிரச்சனை வந்துவிட்டால், அதை எப்படி திசைத்திருப்புவது என்ற வேலையில் அவர்கள் ஈடுபடுவதாகவும் பேசியிருந்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் அமைச்சர்கள் அனைவரும் ரீல்ஸ் போடுவதிலேயே குறியாக இருப்பதாகவும், நிருபர்களை பார்த்தவுடன் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் திருடன் போல ஓடுவதாகவும் விமர்சித்தார். அமைச்சரவையில், திருட்டு லாட்டரி விற்றவர், திருட்டு விசிடி விற்றவர், பிளாக் டிக்கெட் விற்றவர் அனைவரும் இருப்பதாகவும், யார் அமைச்சர் என அதிகாரிகளுக்கே தெரியவில்லை என்றும் கூறினார்.