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“தமிழ்நாட்டின் டம்மி முதல்வர்..” விஜய்யை கடுமையாக தாளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Udhayanidhi Stalin : எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின், சமீபத்தில் தஞ்சையில் தவெக அரசை கண்டித்து நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் பேசிய சில விஷயங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:55 PM IST
“தமிழ்நாட்டின் டம்மி முதல்வர்..” விஜய்யை கடுமையாக தாளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!
Image Credit: Udhayanidhi Stalin | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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