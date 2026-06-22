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“விஜய் இல்லன்னா..வந்துருக்கவே மாட்டேன்” வைரலாகும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ட்வீட்!

தமிழ்நாட்டின் முதல்வரும், தவெக தலைவருமான விஜய்க்கு ஜூன 22ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள் ஆகும். அரசியல் ஆளுமைகள் பல பேர் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருவதையொட்டி, எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவருக்கு கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வாழ்த்து தெரிவித்த ட்வீட் ஒன்று தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:38 AM IST
“விஜய் இல்லன்னா..வந்துருக்கவே மாட்டேன்” வைரலாகும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ட்வீட்!
Image Credit: vijay udhayanidhi birthday wishes | X page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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