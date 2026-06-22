/“விஜய் இல்லன்னா..வந்துருக்கவே மாட்டேன்” வைரலாகும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ட்வீட்!

தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக இருப்பவர், சி.ஜாேசப் விஜய். இவர் நடிகராக இருந்த சமயத்தில், இவருக்கு அரசியல் தலைவர்களில் இருந்து, சினிமா பிரபலங்கள் வரை, பல பேருக்கு அவரை ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த நிலையில், அரசியலுக்கு வந்த பிறகும் அவருடைய கோட்பாடுகளுடனும், பலருக்கு முரண் இருப்பதால் பலரும் அவ்வப்போது அவருடைய கட்சிக்கும் அவருக்கும் எதிரான கருத்துகளை தெரிவிப்பதுண்டு. இருப்பினும், விஜய்யை தனிப்பட்ட மனிதராக அனைவருக்குமே பிடிக்கும். இந்த நிலையில், ஜூன் 22ஆம் தேதியான இன்று, விஜய்யின் பிறந்தநாளையொட்டி அவருக்கு பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இதில், எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பழைய ட்விட்டர் பதிவும் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.
தற்போதைய தவெக ஆட்சியில், திமுகவின் சார்பாக எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிறார், உதயநிதி ஸ்டாலின். இவரும் ஒரு காலத்தில் நடிகராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் இருந்தவர்தான். இவர், 2020ல் விஜய்யின் பிறந்தநாளையொட்டு ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “நான் சினிமாவுக்கு வர முக்கிய காரணமாக இருந்தவர். திரையில் வெகுஜன நாயகர், நேரில் நல்ல நண்பர்... என்று இயல்பான, அழகான நட்பு. அளவான பேச்சும், நிறையப் பாராட்டுமாக எளிமையாகப் பழகும் அண்ணன் தளபதி விஜய் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். அதே போல, இதற்கு முன்னர் 2013ஆம் ஆண்டிலும் தான் தமிழ் சினிமா துறைக்கு வருவதற்கே விஜய்தான் காரணம் என்று கூறி, அவருக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார்.
நான் சினிமாவுக்கு வர முக்கிய காரணமாக இருந்தவர். திரையில் வெகுஜன நாயகர், நேரில் நல்ல நண்பர்... என்று இயல்பான, அழகான நட்பு. அளவான பேச்சும், நிறையப் பாராட்டுமாக எளிமையாகப் பழகும் அண்ணன் தளபதி விஜய் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். #HBDTHALAPATHYVijay— Udhay (@Udhaystalin) June 22, 2020
முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்தநாளையடுத்து பல்வேறு கட்சிகள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வரும் நிலையில், இன்னும் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எந்த பதிவும் வெளியிடாதது குறிப்பிடத்தக்கது.
உதயநிதி ஸ்டாலின், தயாரிப்பாளராக அறிமுகமான திரைப்படம் குருவி. இதில் விஜய்தான் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார். சட்டமன்றத்தில், உதயநிதி ஒரு முறை பேசிய போது, இருவரும் லயோலா கல்லூரியில் படித்தவர்கள் என்றும், தனக்கு முதல்வர் விஜய் சீனியர் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, விஜய் மரியாதை நிமித்தமாக முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் இல்லத்திற்கு சென்ற போது, உதயநிதி ஸ்டாலின் விஜய்யை கட்டிப்பிடித்து வரவேற்பு வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்றார். இந்த தருணங்கள் இணையத்தில் வைரலாகின.
அவர், தன்னுடைய பதிவில், முதல்வர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்ததோடு, ”தாங்கள் மகிழ்ச்சியோடும், உடல்-உள நலத்தோடும், பொது வாழ்வில் பணியாற்றிட விழைகிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இவர், விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தது, பலருக்கும் சர்ப்ரைஸாக இருந்தது.
மாண்புமிகு @CMOTamilNadu திரு. ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு எனது பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!— M.K.Stalin (@mkstalin) June 22, 2026
தாங்கள் மகிழ்ச்சியோடும், உடல் - உள நலத்தோடும் பொதுவாழ்வில் பணியாற்றிட விழைகிறேன்.@TVKVijayHQ
காங்கிரஸ் சார்பில், ராகுல் காந்தி விஜய்க்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், “உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்திலும் உங்களுக்கு நல்வாழ்வும் வெற்றியும் கிடைக்க வாழ்த்துகிறேன். தமிழ் மக்களின் உரிமைகள், கண்ணியம் மற்றும் அபிலாஷைகளைப் பாதுகாப்பதிலும், மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவதிலும் நான் உங்களுடன் துணை நிற்கிறேன்” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
Wishing the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Joseph Vijay, a very happy birthday.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2026
I wish you good health and success in all your efforts. I stand with you in defending the rights, dignity, and aspirations of the Tamil people, and in working together for the state’s progress.
முதல்வர் விஜய்க்கு, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிறந்தநா: வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார். அவர் நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் என்றும் மோடி வாழ்த்தியிருக்கிறார்.