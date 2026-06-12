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”ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் Sofa Model அரசு" CM விஜய்யின் டெல்லி விசிட்டை விளாசிய உதயநிதி!

Udhayanidhi Stalin : எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய் கலந்துகொண்ட ‘நிதி ஆயோக்’ நிகழ்ச்சி குறித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:30 PM IST
”ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் Sofa Model அரசு" CM விஜய்யின் டெல்லி விசிட்டை விளாசிய உதயநிதி!
Image Credit: Udhayanidhi Stalin | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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