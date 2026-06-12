/”ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் Sofa Model அரசு" CM விஜய்யின் டெல்லி விசிட்டை விளாசிய உதயநிதி!

Udhayanidhi Stalin : சமீபத்தில், முதல்வர் விஜய் டெல்லியில் நடந்த NITI ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். இதில் அவர் பேசிய விஷயங்கள் குறித்தும், தவெக ஆட்சியை ‘Sofa Model’ ஆட்சி என்றும் விமர்சித்து, எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
”தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, தமிழ்நாடு ஏதோ படுகுழிக்குள் விழுந்தது போலவும், கடனில் தத்தளிப்பதாகவும் Fake Narratives set செய்த இன்றைய முதலமைச்சர், டெல்லியில் நடந்த நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டின் சாதனைகள் என்று பெரும் பட்டியலை வாசித்து இருக்கிறார். இந்தியாவிலேயே 2 ஆவது பெரிய பொருளாதாரமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது - இந்தியாவில் பணிக்குச் செல்லும் பெண்களில் 42 percent மகளிர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் - பெண் கல்வி - பாதுகாப்பு – சுகாதாரம் போன்றவற்றில் முன்னேற்றம் – மகளிர் சுய உதவி குழுக்களின் வளர்ச்சி என்று முதலமைச்சர் பேசி இருக்கிறார்” என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது ட்வீட்டில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருந்ததை சுட்டிக்காட்டிய எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, “இவை எல்லாம் அவருடைய ஒரு மாத கால #SofaModel ஆட்சியில் நடந்த சாதனைகளா? அல்லது, 5 ஆண்டு கால திராவிட மாடல் ஆட்சியின் Achievements-ஆ? என்பதை முதலமைச்சர் விளக்க வேண்டும். தேர்தலுக்கு முன்பு 'நீட் மட்டும் தான் உலகமா?' என்று கேட்டவர், இப்போது நீட் விலக்கு கேட்டு, அவர் பேசியதற்கு அவரே மறுப்பு கூறியிருக்கிறார்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, தமிழ்நாடு ஏதோ படுகுழிக்குள் விழுந்தது போலவும், கடனில் தத்தளிப்பதாகவும் Fake Narratives set செய்த இன்றைய முதலமைச்சர், டெல்லியில் நடந்த நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டின் சாதனைகள் என்று பெரும் பட்டியலை வாசித்து இருக்கிறார்.— Udhay (@Udhaystalin) June 12, 2026
இந்தியாவிலேயே 2 ஆவது…
தொடர்ந்து, “டெல்லி வரை சென்றவர், நிதி ஆயோக் கூட்டத்திலோ, அல்லது கர்நாடகாவில் ஆட்சி செய்யும் அவருடைய புதிய கூட்டணிக்கட்சியிடமோ மேகதாது பிரச்சினை பற்றி வாய் திறக்காமல் – நமக்கெதுக்கு வம்பு என்று Silent ஆக திரும்பி இருக்கிறார். மொத்தத்தில், நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் நம் கழக அரசின் சாதனைகளின் மீது முழுக்க முழுக்க Sticker ஒட்டியிருக்கிறது #SofaModel அரசு! பொய்களையும், அவதூறுகளையும் அள்ளி வீசி - மக்களை ஏமாற்றி, நீங்கள் பெற்றிருக்கும் போலி வெற்றி நீண்ட நாள் நிலைக்காது CM Sir. உண்மை நிச்சயம் வெல்லும்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
போக்குவரத்து: தமிழ்நாட்டின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் இரயில் வழித்தடங்களை உரிய நேரத்தில் மேம்படுத்துவது அவசியமாகும். எனவே, பின்வரும் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்குமாறு சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகம் மற்றும் ரயில்வே அமைச்சகத்திடம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்:-
கல்வி : கல்விக்கொள்கையை செயல்படுத்தவோ, அல்லது மும்மொழிக்கொள்கையை அமல்படுத்தவோ வற்புறுத்தாமலும், விரைவாக விடுவிக்குமாறு இந்திய அரசை முதல்வர் கேட்டுக்கொண்டார்.